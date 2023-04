Scriveva Keynes, più o meno un secolo fa, di «vedere il particolare alla luce del generale e studiare il presente alla luce del passato e in vista del futuro». Se nei decenni trascorsi avessimo seguito quest’impostazione non ci saremmo trovati impreparati davanti ai due eventi più calamitosi che hanno interessato il nostro Paese (e non solo) in questi ultimi anni, cioè la pandemia da Covid e il conflitto in Ucraina.

Infatti, il primo avvenimento ha mostrato quanto il nostro sistema sanitario abbia bisogno di essere rafforzato sia sul piano puramente numerico (servono medici e infermieri) che su quello territoriale (i livelli di assistenza non sono uniformi nelle diverse aree e la condizione potrebbe non migliorare se si dovesse realizzare un’autonomia differenziata inadatta a ridurre questi divari e altri ancora); il secondo caso, invece, ha messo in luce quanto fosse debole la nostra situazione sotto il profilo energetico, dipendendo quasi esclusivamente dal gas russo.

Con il trascorrere del tempo, però, il Paese ha iniziato una ripresa graduale e, tutto sommato, incoraggiante: il Covid appare ormai alle spalle e le difficoltà derivanti dal complicato approvvigionamento del gas si sono attenuate grazie ad un’attenta diversificazione delle fonti da cui rifornirsi. Resta come conseguenza primaria quella dell’inflazione che, seppur meno pesante rispetto a qualche mese fa, crea ancora qualche apprensione nella fascia meno agiata della popolazione.

Ora siamo alle prese con un altro tema di strategica importanza, anche se non drammatico come i precedenti, ovvero quello di portare avanti concretamente il Pnrr - la cui realizzazione rappresenta un’occasione pressoché unica per ammodernare il Paese - e sarebbe non di poco aiuto fare tesoro del pensiero Keynesiano. Ebbene, al di là delle difficoltà seppure di molto peso provenienti dalle rigidità burocratiche, uno dei problemi che da anni condiziona la nostra vita economica e sociale e che attualmente rende “vischioso” il cammino del Pnrr, riguarda il mondo del lavoro sia da un punto di vista della struttura e della dinamica occupazionale, sia per la mancanza di figure professionali qualificate - da inserire in tempi rapidi nelle aziende che dovranno tradurre in realtà i numerosi progetti del Pnrr - determinando così un “cronico” mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Purtroppo, gli ultimi dati Eurostat ci pongono all’ultimo posto della graduatoria Ue (il tasso di occupazione è di poco superiore al 60% con la media Ue avanti di ben 10 punti percentuali), anche se in termini assoluti abbiamo raggiunto un livello record (più di 23,3 milioni di occupati). Siamo in forte ritardo pure nell’occupazione femminile (il tasso è di poco superiore al 50%, mentre la media Ue sfiora il 65%) e nella disoccupazione giovanile (tra giovani “scoraggiati” - cioè ragazzi che non lavorano e non lo cercano - e giovani che sono in cerca di occupazione, siamo più o meno intorno ai 2 milioni di individui e non è poca cosa), con un tasso del 22,4% (media Ue 14,5%).

Questi dati rappresentano una sintesi di un insieme di problematiche che, in una prospettiva di medio e lungo periodo, possono riassumersi nella difficoltà del sistema educativo – inteso nel più ampio significato - a formare competenze adatte ai tempi che stiamo vivendo, unitamente ad una struttura imprenditoriale che deve crescere in dimensione ed in processi innovativi. Sul primo aspetto i dati Istat ci dicono come un giovane su due, che frequenta l’ultimo anno di una scuola secondaria superiore, non sia in possesso di un livello di apprendimento sufficiente sia in matematica che in inglese (fonte Istat) e non abbia maturato una competenza alfabetica altrettanto sufficiente, cioè la capacità di comprendere ed esprimere fatti ed opinioni, raccogliendo ed elaborando informazioni (come da raccomandazione approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo nel 2018); dal lato delle imprese ricordiamo che più del 95% è rappresentato da piccole unità e non molto inclini ad innovare, mentre la quota di quelle con dimensioni superiori che hanno introdotto innovazioni tecnologiche non raggiunge il 50% (era il 30% venti anni fa). Nonostante questi “segnali” di limitata competitività, le imprese hanno sempre promosso le eccellenze italiane (tra l’altro nell’ultimo anno, le esportazioni sono cresciute in volume di circa il 3%), dimostrando vivacità creativa e grande flessibilità. Insomma, serve uno sforzo congiunto tra sistema educativo e struttura produttiva lungo la via di una ripresa duratura e sostenibile. Come? Perfezionando i profili educativi (ad esempio, i saperi tecnici sono inadeguati alle esigenze attuali) e incentivando le imprese al fine di assumere le figure più adatte a soddisfare le richieste del mercato (appare interessante e vantaggiosa la proposta del premier Meloni sul “più assumi, meno paghi”). Sarebbe un importante e, forse, decisivo passo verso un progetto di Paese europeo.