Se la realtà fa irruzione tra i giochetti

Abbiamo già invitato i lettori a osservare un minuto di silenzio per la coerenza. Che in politica, dalle nostre parti, è passata da tempo a miglior vita. Questo de profundis per la coerenza dovrebbe essere intonato soprattutto dai dirigenti del Pd. I quali, dopo aver bastonato a lungo e sonoramente il sindaco De Magistris, non hanno esitato a stringere con lui (che fino a ieri era il diavolo) un patto che potrebbe preludere a un nuovo «laboratorio politico» per i mesi a venire e per le nuove scadenze elettorali. Insomma, il diavolo veste Dema.



Oggi questo nascente laboratorio deve fare i conti con la zavorra di una situazione economica che per il Comune e per chi lo amministra rischia di non essere più sostenibile. Con la sentenza della Corte Costituzionale, che ha dato ragione alle osservazioni della Corte dei Conti sul bilancio di Palazzo San Giacomo, torna ad aleggiare sulla città lo spettro del dissesto finanziario.



Per la Consulta è infatti illegittimo utilizzare le anticipazioni di liquidità dello Stato da parte degli enti locali per coprire disavanzi nascosti o per liberare risorse allo scopo di fare altre spese. Fuori dai tecnicismi, è una mazzata senza precedenti per la giunta, perché rimette in discussione tutti i numeri e la tenuta stessa del bilancio: il disavanzo del Comune passerebbe da 1,7 miliardi a 2,7 miliardi e a meno di non invocare il solito Pantalone (ovvero lo Stato, che molte altre volte ha tirato De Magistris fuori dai guai) si prevedono tempi ancora più duri per un’amministrazione che balla da tempo sull’orlo del dissesto. D’altra parte, la penosissima situazione finanziaria di Palazzo San Giacomo (con i creditori e le imprese che battono cassa) si riverbera quotidianamente sui servizi pubblici, la cui palese inadeguatezza è sotto gli occhi di tutti i cittadini.



Così, sullo scacchiere delle nuove alleanze - è la politica, bellezza! - fa irruzione l’algida e incontrovertibile realtà dei numeri. È in questo pantano amministrativo ed economico che rischia di prendere forma il nuovo laboratorio rossoarancione o come volete chiamarlo. Da una parte ci sono i giochi, i giochetti e gli accordicchi della politica, dall’altra c’è il fardello dei conti pubblici, un fardello pesante che rischia di condizionare ogni scelta dell’amministrazione da qui al voto della primavera 2021, costringendo chi governa oggi - con le mani legate - a lasciare una terribile eredità ai futuri amministratori, cioè a chi governerà domani. I futuri amministratori dovranno ripartire da un deficit che toglie il sonno e toglie, soprattutto, ogni margine di manovra sul fonte del funzionamento dei servizi, non a caso la Cenerentola di questa amministrazione.



Insomma, ben oltre il (sacrosanto) dibattito di questi giorni sui patti con il diavolo e sulle nuove alleanze politiche in vista delle Regionali, c’è la raggelante evidenza dei numeri. Che inchiodano l’esperienza amministrativa arancione al baratro di un eterno quasi-default. Ieri Riccardo Realfonzo, economista ed ex assessore al Bilancio di Palazzo San Giacomo, ha sostenuto che, di fatto, il Comune di Napoli e già un ente fallito, dal momento che «non è più in grado di sostenere con le proprie entrate, e con i trasferimenti statali, le spese indispensabili e necessarie». L’inadeguatezza dei piani di rientro è stata oggi certificata dalla Corte Costituzionale, che nella querelle tra il Comune e la Corte dei Conti ha dato ragione a quest’ultima. Il sindaco, finora, ha sempre rinviato la resa dei conti, spingendo ogni volta la notte più in là, e trovando una sponda nella politica che gli ha sempre tolto le castagne dal fuoco. È presumibile (anzi è certo) che lo farà anche stavolta, cercando di volgere a proprio vantaggio l’accordo tutto politico, dunque tattico, con il centrosinistra e con il tanto vituperato Pd, al quale consigliamo vivamente di andare a rileggersi un certo capolavoro di Johann Wolfgang von Goethe, il Faust.





© RIPRODUZIONE RISERVATA