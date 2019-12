Napoli: ci sono i soldi, le messe non si cantano

Negli anni scorsi il Comune di Napoli ha meritoriamente predisposto una pagina web (https://www.coesionenapoli.it/) da cui si possono estrarre informazioni circa la dotazione di risorse per le politiche di coesione. Tali politiche, finanziate anche con l’apporto dei Fondi strutturali europei, sono il principale strumento per accrescere la coesione territoriale, riducendo gli squilibri economici tra le aree del Paese.



Le risorse predisposte nell’ambito delle politiche volte a ridurre le disparità territoriali, sono state recentemente rimpinguate tramite un accordo, il «Patto per Napoli», che renderà possibile - o forse: dovrebbe rendere possibile - un programma di investimenti di primaria importanza per la città. L’apporto complessivo del «Patto per Napoli» è infatti di circa trecento milioni di euro; risorse derivate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (2014 - 2020).



In aggiunta alle risorse del Patto per Napoli, altre sono disponibili. Alcune espressamente dedicate alla riqualificazione delle periferie e ai trasporti. Il valore complessivo dei progetti ammonta a due miliardi di euro; il valore dei contratti stipulati si attesta però su circa un terzo di questa cifra. La spesa complessivamente effettuata è invece pari a un modesto quinto: circa 400 milioni di euro su due miliardi disponibili.



Se si visita la summenzionata pagina web predisposta dal Comune di Napoli, che fornisce informazioni aggiornate al 30 giugno scorso, ci si può intrattenere in letture che facilmente possono disorientare un cittadino non attrezzato a confrontarsi con l’immaginifica capacità comunicativa del Comune.



Ad esempio, cliccando sull’icona relativa alla disponibilità dei fondi - azione cui una persona è invogliata dall’etichetta «Scopri di più!» - appare un grafico di (per me) impervia interpretazione.

La persona che lo ha prodotto, certo brillante, non si è preoccupata di spiegare perché la disponibilità delle risorse finanziarie era pari a oltre un miliardo nel 2017 e a circa sedici milioni nel giugno 2019. Né si è preoccupata di spiegare come si concilia questa evidenza, con il fatto che il valore complessivo dei progetti è pari a due miliardi di euro, impegnati in ridotta misura e spesi con esiguità ancor maggiore. C’è il sospetto che «Disponibilità temporale delle risorse finanziarie», significhi semplicemente: momento del tempo in cui una data somma è stata attribuita al Comune di Napoli; senza che tale somma abbia effettivamente accresciuto la sua attuale capacità di spesa.



Spiluccando poi tra i 153 progetti in corso, si viene a sapere che molti degli interventi programmati, per cui le risorse sono disponibili, non hanno ancora indotto alcuna spesa. A beneficio dei lettori ecco un esempio, tra i tanti che si potrebbero fare: intervento programmato di sette milioni di euro per la riqualificazione dei percorsi pedonali; data di avvio: dicembre 2017; spesa sostenuta: zero



E dunque: sono davvero affidabili questi dati? È affidabile la storia che raccontano o c’è dell’altro?

Consideriamo «Musica del Sud: Identità e rivoluzione», un programma di spesa che ha «l’obiettivo di promuovere la musica sacra e devozionale del Mediterraneo con riferimento al ricco patrimonio culturale precristiano delle culture popolari del mare nostrum». Importo lavori: 450 mila euro; spesa sostenuta: zero (al 30 giugno 2019). Data d’avvio: gennaio 2018; data di chiusura (presunta): dicembre 2019. Senza soldi non si cantano messe. Ma a Napoli non si cantano, evidentemente, anche se i soldi ci sono. O almeno così sembrerebbe. Perché poi si scopre che alcune manifestazioni a supporto della rivoluzionaria cultura musicale del Sud hanno avuto luogo; e solo i pagamenti, a causa probabilmente delle difficoltà di cassa del Comune, non sono stati effettuati.



Queste evidenze raccontano molte cose. Innanzitutto che non basta la «Disponibilità temporale delle risorse finanziarie», come la definisce la pagina web del Comune, per accrescere il benessere dei cittadini; i soldi bisogna poi spenderli. Per far questo occorre un’amministrazione in grado di programmare la spesa, predisporre i relativi bandi, resistere ai ricorsi (tanti, troppi), indirizzare adeguatamente chi il progetto dovrà attuarlo nel concreto.



In ognuna di queste fasi, Napoli soffre. E vieppiù soffre per le carenze di un bilancio tormentato, che non è in grado di anticipare – come in molti casi occorre fare – le spese.

E dunque: a Napoli le messe si cantano, ma i cantanti non vengono pagati.



