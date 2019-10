Napoli, de Magistris pronto al maxi-rimpasto: sette assessori in bilico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Ottobre 2019, 00:00

Tra i quattro e i 7 assessori potrebbero lasciare la giunta guidata dal sindaco Luigi de Magistris nell’ambito di un rimpasto di cui lo stesso ex pm non fa mistero «si concretizzerà entro il prossimo mese». Una mossa per mettere fine alla strisciante crisi politica al Comune dove da tre mesi il Consiglio non si riunisce e viene disertata anche la conferenza dei capigruppo. La maggioranza “sciopera” chiedendo appunto il rimpasto e un «esecutivo più politico». Sostanzialmente i consiglieri...