Comune di Napoli, per Manfredi è sos personale: servono altri mille vigili

I primi nodi del nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi riguarderanno la macchina comunale. L’ex rettore si ritroverà con un Comune sostanzialmente deserto, con servizi senza personale e con un bilancio consolidato da approvare quanto prima. L’amministrazione uscente, infatti, non ha approvato il documento finanziario necessario per le assunzioni, come quelle previste al primo dicembre, e per le proroghe dei contratti dei dirigenti esterni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati