Partecipate in crisi, ​il mercato è una chance

Puntuale si presenta ciclicamente il dibattito sulle partecipate, del Comune e della Regione. Privatizzarle o meno? Cerchiamo di porre la questione nei termini corretti. Non decide il Sindaco o il Presidente della Regione o tizio o caio. Esistono norme nazionali ed europee che impongono le gare e quindi l’apertura al mercato per molti servizi, a partire dai trasporti. Parliamo dei trasporti. Chi sarà interessato e/o avrà i requisiti per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati