Comuni sciolti per mafia, una legge piena di buchi

“Ma ora non chiamateci tutti camorristi”, ha scritto il torrese Massimo Corcione, nella sua dolente lettera pubblicata dal Mattino, in margine alla notizia dello scioglimento per condizionamenti camorristici dell’amministrazione di Torre Annunziata. E il pericolo che quando, spento il frastuono delle sirene e dei megafoni, non resti altro, a 37 anni dall’omicidio di Giancarlo Siani, che una nuova onta ad imbrattare il volto della città...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati