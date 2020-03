Regione, va avanti il concorsone: ultima giornata di prove

Ultima giornata di prove per il concorsone della Regione. Oggi vengono recuperate le prove rinviate destinate ai laureati. Si tratta di 388 candidati previsti per la mattina e di 286 che sosterranno la prova nel pomeriggio. Tutto confermato dunque, malgrado altri concorsi, per effetto del nuovo decreto dell’esecutivo siano stati rinviati a data da destinarsi. Sempre oggi è fissata l’udienza al Consiglio di Stato sul primo ricorso presentato dal Formez e dalla Regione relativo alla sentenza del Tar Campania del 12 febbraio scorso che di fatto annullava l’intera procedura concorsuale per presunti vizi sull’anonimato.

LEGGI ANCHE Concorsone Campania, il Tar ammette alla prova 12 esclusi della categoria C

I ricorrenti sono stati riammessi alla prova scritta, ma la partita non è ancora chiusa. La V sezione del Consiglio di Stato entrerà oggi nel merito della decisione del Tar Campania che ha scatenato un vero e proprio terremoto tra i candidati. Le procedure, almeno la seconda fase del concorsone oggi si concludono. Per quanto riguarda le decisioni del Consiglio di Stato non è detto che si chiuda definitivamente il caso visto che il Tar ha fissato l’udienza al prossimo ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA