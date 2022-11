Dal 1985 al Comune di Napoli sono state presentate 63mila istanze di condono, in gran parte per abusi edilizi (spesso di piccola entità) in zone non vincolate. E le pratiche evase dal 2006 ad oggi, se i numeri sono esatti, sono circa 25mila coloro che si ritrovano in zona vincolata.

Che si potesse fare più in fretta è piuttosto evidente ma il punto, almeno oggi, non è solo questo. È l'allarme scaturito dall'ennesimo conflitto burocratico tra enti che rischia di congelare ulteriormente il futuro di almeno altre 25mila richieste dalle quali Palazzo San Giacomo calcola di poter introitare circa 70 milioni di imposte.

Una somma, quasi inutile sottolinearlo, che farebbe decisamente comodo alle esangui casse municipali e darebbe un'ulteriore spinta alla credibilità degli impegni assunti dall'amministrazione Manfredi con il Patto per Napoli nei confronti dello Stato. Pare che il recente cambio della guardia al vertice della Soprintendenza ai beni archeologici e al paesaggio di Napoli, che deve esprimere per legge un parere per le sue competenze specifiche, abbia frenato sulla disponibilità ad accelerare l'esame delle pratiche, ovviamente nel rispetto della trasparenza e della legalità.

Il dialogo con il Comune si sarebbe irrigidito e ora le modalità per andare avanti non sembrano più certe. Eppure, nel giugno scorso era stato proprio il sindaco Manfredi a ribadire la necessità di ragionare con la Soprintendenza per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche stabilendo, in un protocollo di intesa, casistiche ben delineate. Obiettivo, si disse all'epoca, era e rimane un condono con prescrizione, in grado cioè non solo di riportare i manufatti nell'alveo della legalità ma di prevedere anche misure migliorative degli stessi, nell'interesse pubblico.

Evidentemente non è bastato ma di sicuro il nuovo impasse non giova a nessuno. Agli interessati, in primis, perché dopo avere presentato l'istanza di condono non hanno ancora ricevuto risposta e dunque sono in una sorta di limbo di illegalità da cui non possono ancora uscire. Al Comune, non solo perché come detto - ha bisogno di fare cassa ma anche per dimostrare che un percorso virtuoso e condiviso in una materia così delicata e divisiva è possibile. E alla Soprintendenza perché, fatte salve le ragioni di istituto, è difficile immaginare che non sia consapevole di dover trovare e consolidare la via del dialogo costruttivo. Non si può pensare, per essere chiari, di ritornare ai tempi dello scontro sulle grate della nuova Piazza del Plebiscito, in occasione dei cantieri della metropolitana, che divise l'opinione pubblica ma, a conti fatti, produsse solo l'inutile rallentamento del cantiere. Né al ripristino di paletti pregiudiziali o ideologici quando l'interesse generale, oggi che sono le bollette dell'energia e l'inflazione a zavorrare i risparmi dei cittadini, è di mettere fine una volta per tutte ad una questione annosa e tipicamente napoletana (e meridionale), con tutto quello che una tale tipicità porta con sé.