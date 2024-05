Puntuale, micidiale, luterano. Ecco Antonio Conte, perfetto per ristabilire priorità. Meglio ancora se accompagnato davvero da Lele Oriali, ci sarebbe il salto dirigenziale oltre che psico-tattico-caratteriale.

Nell’anno zero del calcio Napoli, dopo il troppo atteso scudetto seguito da un anno disastroso con tre allenatori che non si sono allacciati alla squadra e nemmeno alla città, Conte sarebbe l’uomo capace di rimettere in moto l’entusiasmo. Un allenatore ortodosso, ossessivo, ostinato. Insomma, quello giusto. Capace di tenere Kvaratskhelia – in queste ore tentato dal Paris Saint-Germain – che in questi anni ha usato il Napoli come store calcistico, prelevando Lavezzi, Cavani, Ruiz, e chissà se non anche Osimhen nelle prossime settimane, ma tutte queste discussioni vengono dopo la scelta di Antonio Conte. Intanto ha la piazza dalla sua, raramente un allenatore è stato così corteggiato come se fosse un calciatore; poi c’è la situazione ideale per la sua carica leaderistica: una annata pessima, una stagione senza coppe – quindi zero intralci settimanali – e la possibilità di ripartire usando Napoli come trampolino.

La smania narcisistica di Conte è nota, come la sua voglia di vincere e di avere grandi club, per questo il Napoli è la squadra giusta. Ma deve tenere duro su Oriali, perché il mediano eletto da Luciano Ligabue come esempio di perseveranza calcistica può diventare anche il mediano che tra dirigenza e panchina consegna il Napoli a un salto di mentalità e poi a una consacrazione europea, che è il sogno di Conte, ma anche quello di Aurelio De Laurentiis: che preferirà sempre la Champions League al Campionato. E anche se De Laurentiis vorrebbe essere Florentino Pérez, e Antonio Conte arrivare sulla panchina del Real Madrid, il Napoli deve guardare alla Germania e a Dortmund, perché può diventare il Borussia italiano, anche se ci sono ancora molti campionati da giocare e tanti passi mentali da compiere.

Il primo passo è quello che porta all’abbraccio di Conte, che può scegliere tra diversi moduli per riportare il Napoli alla vittoria di un “titulo” e alla bellezza calcistica. Il secondo è quello di avere Oriali nel mezzo. Il terzo viene di conseguenza con gli altri due: una squadra digna, avrebbe detto il vecchio Rafa Benitez che diede il via all’impresa, senza improbabilità né cadute psicologiche né fisiche. Il quarto è il ritorno dell’euforia, vero carburante del popolo napoletano. Il quinto passo è la vittoria. In mezzo bisogna cercare di voltare pagina e ridare identità a una squadra che non ha avuto anima, dopo averne avuta una troppo grande: quella spallettiana. Per rivivere quella stagione Antonio Conte è perfetto, perché pur avendo già vinto in Italia e in Inghilterra, è rimasto un allenatore inquieto, che insegue l’ordine e l’avventura, portando stupore e incarnando sempre un tornado calcistico, anche quando funziona a metà come al Tottenham. L’energia contiana è l’unica risposta possibile alla depressione e all’incertezza napoletana, serve alla squadra – quelli che restano e sono da reinventare –, serve a De Laurentiis che per quanto lo nasconda giocando al rilancio è stato costretto a misurare il vuoto delle sconfitte e quello di programmazione – avendo perso Cristiano Giuntoli – e serve alla città perché il calcio completa e alimenta l’onda turistica. Poi avere Conte – ma anche Oriali – costringe squadra e presidente a una tensione formativa, a un lavoro continuo sul carattere e la performance calcistica opponendosi all’attesa del miracolo. Conte costruisce squadre, e spesso le porta alla vittoria. È questo quello che serve: ora, qui.