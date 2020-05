I fondi ci sono, adesso serve un piano

«Dovremo fare un uso attento delle risorse europee che arriveranno con il Recovery Fund allo scopo di finanziare un nuovo programma di rinascita produttiva». Così ha dichiarato ieri il presidente del Consiglio Conte, in un’intervista al Foglio. Nel leggere l’intervista si nota che l’attenzione principale di Conte si rivolge al grande tema dell’eccessiva pesantezza delle procedure amministrative.



Non solo, Conte si preoccupa del rischio che le decisioni assunte si impantanino nel dedalo della burocrazia. Il tema al quale fa soprattutto riferimento il presidente del Consiglio è quello che, come si conviene a un giurista, riguarda la semplificazione delle procedure. Questo è certamente un aspetto molto rilevante sul quale si sono infranti in passato molti propositi di rilancio della spesa pubblica per investimenti. Ed è un saggio proposito quello di impegnarsi in questa direzione.



Ma questo aspetto non esaurisce il problema del rilancio dell’economia italiana dopo la fase dell’emergenza. È solo uno dei due problemi davanti al quale il Governo si trova mentre, conclusa la fase degli interventi di emergenza, si tratta di passare alla fase della predisposizione dei piani di rilancio dell’economia. Si tratta certamente di far sì che gli interventi decisi vadano rapidamente a buon fine senza lungaggini burocratiche. Ma oggi, dopo una flessione così forte del reddito nazionale, un piano di ricostruzione implica anche una decisione sulla composizione della spesa per investimenti su cui si fonderà la ripresa. Non si tratta di mobilizzare programmi di investimento già decisi, ma bloccati dalle lungaggini burocratiche. Si tratta di decidere che cosa fare, dove mettere le risorse e in che misura.



Predisporre un piano di impiego delle risorse vuol dire individuare i settori prioritari verso i quali indirizzare le risorse, le dimensioni quantitative dei singoli interventi e il modo nel quale si compone questo quadro rispetto alle altre grandezze economiche. Qual è la misura complessiva degli interventi? Essa è data dalle risorse che proverranno dall’Europa, oppure è pari a una cifra che comprende sia fondi europei sia fondi raccolti dal Tesoro italiano sui mercati finanziari? Quanta parte di questi fondi destineremo alle strutture sanitarie? Quanta parte alle opere pubbliche? Quanta parte alle spese di investimento nell’Università e nella ricerca scientifica? Quanta parte al sostegno degli investimenti industriali delle imprese private?



Una volta individuate queste cifre si vedrà quanta parte delle risorse può essere destinata ai consumi privati e in questo contesto si porrà il problema di come garantire la complessiva compatibilità di questi programmi.

Dunque serve un quadro complessivo degli impieghi e delle fonti di finanziamento e bisogna valutare quali saranno gli effetti di questo programma sulla crescita del reddito nazionale nei prossimi mesi ed anni. Dunque abbiamo bisogno di un complessivo progetto di sviluppo dell’economia italiana nei prossimi anni. Questo sarebbe anche lo strumento migliore per aprire un ampio dialogo con le forze politiche, di maggioranza, ma anche di opposizione, e con le forze sociali, sia dei lavoratori che degli imprenditori che chiedono di essere interlocutori di questo sforzo.



Un programma economico di questo genere non si improvvisa. Richiede dei tempi per la raccolta dei dati e delle esigenze; richiede anche dei criteri di scelta degli investimenti che non può essere lasciata semplicemente alla discrezionalità politica. Infine serve una sede responsabile di questo lavoro: un tempo essa sarebbe stata costituita dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica che aveva l’esperienza di questo tipo di elaborazioni. Qual è oggi la sede naturale per questo sforzo?



Non si può sottovalutare la complessità di questo lavoro E il tempo necessario a portarlo a termine. Non possiamo rischiare di ripetere l’esperienza dei due decreti legge sull’emergenza che di fatto sono costituiti da un coacervo di misure largamente scollegate fra loro. Ma mentre nel caso dell’emergenza la giustapposizione degli interventi si può giustificare con la necessità di rispondere alla varietà delle situazioni di malessere, quando si tratterà di utilizzare fondi europei servirà un disegno più ampio e coordinato. La richiesta al governo è di impostare al più presto questo lavoro riproponendo dopo molti anni una logica di programmazione che è assente da molto tempo e individuando la sede in cui si svolge l’attività di preparazione del programma in vista del confronto con le forze politiche e sociali attraverso il quale esso troverà la sua definitiva definizione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA