Innovazione, digitalizzazione e formazione continua. Ovvero quando il rilancio del sistema Paese passa soprattutto attraverso quella che possiamo definire come «modernità in itinere» del mondo del lavoro. Se anche dai cosiddetti Stati Generali chiusi ieri questa considerazione è scaturita a mo’ di imprescindibile necessità, pur con le diffidenze e le cautele del caso prima di toccare con mano l’applicazione di atti concreti, allora è giunto il momento di trasformare i proclami in un percorso solido e dall’obiettivo ben delineato. C’è bisogno, senza troppe perifrasi, di una visione. Di come, cioè, l’Italia vorrebbe essere una volta usciti dal guado in cui il Covid-19 ci ha fatto ulteriormente arenare.

Ben venga, quindi, la cassa integrazione (purchè in tempi brevi e senza «furbizie») per dare respiro a tante imprese. Ma resta pur sempre un intervento tampone per una situazione contingente. Dicembre alla fine arriverà. E poi?



La competitività, che oggi ha dinanzi a sé soltanto orizzonti e non più confini, non ammette passi falsi o indugi. Spesso, anche in un passato recente, le aziende hanno dimostrato di sapersi autoregolamentare e autodisciplinare. Il lavoro agile, o il remote working che dir si voglia, costituisce un esempio lampante in tal senso. Tra quelle che prima del Coronavirus lo avevano già implementato e le molte altre che invece lo hanno adottato per necessità, pena la chiusura, le imprese hanno dimostrato di avere già a disposizione un modello pronto.

Modello è, dunque, la parola chiave. Individuare, cioè, un ambito nel quale tutti gli attori in campo – imprenditori e sindacati in primis – sanno come e fin dove muoversi, ognuno nel rispetto delle proprie prerogative e del proprio ruolo. Di tutto, infatti, il Paese ha urgenza in questi giorni, tranne che di conflittualità.

Perché individuare e non trovare ex novo? Semplice, perché un modello già esiste. Si tratta del Contratto di Espansione, istituito ad aprile 2019 (quindi in tempi non sospetti...) e ideato per le aziende, con organico superiore ai 1000 dipendenti, impegnate nei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati a promuovere e consolidare la «digital transformation». Viene ritenuto un ammortizzatore sociale sperimentale, ma forse sarebbe più giusto denominarlo come «contratto a portata multipla» o, in terminologia più mediaticamente efficace, «patto per il futuro», considerata la strategicità degli elementi che lo caratterizzano.



All’interno di un unico accordo, imprese, organizzazioni sindacali e rappresentanti dei lavoratori, con la ratifica del Ministero del Lavoro, rendono tra loro sinergici i quattro «pilastri» di cui si correda: a) un piano certificato di formazione e di riqualificazione professionale; b) la rimodulazione dell’orario attraverso l’integrazione salariale; c) l’assunzione di profili professionali innovativi; d) lo «scivolo» pensionistico, su base volontaria, del personale avente non più di 60 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata. Gli ultimi due punti consentono quella che in gergo viene chiamata «staffetta generazionale», anche se non è prevista alcuna proporzione numerica tra entrate e uscite.

Aver intrapreso in Italia, come si è cominciato a fare, la strada del Contratto di Espansione è la conferma e, al tempo stesso logica conseguenza, di un modus operandi che abbiamo da sempre nel dna, orientato costantemente alla ricerca di nuove frontiere di innovazione tecnologica. Per renderlo pienamente esecutivo manca ancora una circolare Inps, di prossima uscita, sullo scivolo pensionistico. Ma la bontà dello strumento rimane intatta, anche perché, particolare tutt’altro che trascurabile, consente alle parti sociali di sedere al tavolo con un atteggiamento non (a volte pregiudizialmente) antagonista, ma di condivisione e corresponsabilità nelle scelte imprenditoriali delle aziende stesse. E Dio solo sa quanto il Paese di questi tempi debba vivere di relazioni industriali partecipative e ispirate a criteri di prevenzione dei conflitti.

Ad un emendamento, dichiarato ammissibile, presentato da alcuni esponenti della maggioranza di Governo nell’ambito della conversione in legge del decreto Rilancio, è affidata la «fase 2» del Contratto di Espansione. Si punta, infatti, dal 1° gennaio 2021, a trasformarlo da sperimentale a strutturale, a ridurre a 500 unità l’organico minimo per accedervi e a prevedere uno specifico ruolo della gestione Inps per i finanziamenti relativi alle riduzioni orarie e alle indennità per «accompagnare» alla pensione il personale a non più di 60 mesi dal raggiungimento dei requisiti. Un modello virtuoso, dunque, c’è già. Basta, si fa per dire, corroborarlo di nuovo ossigeno economico e di rinnovata dignità e consapevolezza istituzionale. E dimostrare di crederci. Sul serio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA