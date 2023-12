È il miglior liceo classico di Napoli e provincia il Convitto Emanuele II di Piazza Dante eppure l’Educandato di piazza Miracoli - siamo nella Sanità, succursale dello stesso Convitto - istituzione educativa storica, non gode delle stesse opportunità della sede centrale. La Preside Silvana Dovere ha inviato al Comune svariate segnalazioni per chiedere interventi urgenti, la sede è bella e ampia ma solo parzialmente agibile riguardo al giardino e soprattutto la palestra. E quello che sorprende la dirigenza del Convitto è che l’Educandato - e nemmeno il Convitto - sono state inserite nelle scuole da mettere a posto grazie ai fondi del Pnrr. Interventi sono previsti e inseriti nel Piano strategico della Città metropolitana, un binario dove i cantieri procederanno per forza di cose in maniera più lenta. Giusto venerdì scorso il sindaco Gaetano Manfredi ha illustrato i 54 progetti per l’edilizia scolastica varati dalla Città metropolitana dal valore di 200 milioni di cui 75 alle scuole di Napoli ma nemmeno appunto un euro per l’Educandato e il Convitto.

La sensibilità dell’ex rettore sul pianeta scuola e sui giovani non è in discussione tuttavia sull’Educandato fare una ulteriore riflessione per accelerare i cantieri atteso la zona dove è collocato ed essendo un presidio importante per i giovani potrebbe essere fatta. Perché si tratta di ridare spazi all’utenza e soprattutto maggiore sicurezza perché alcuni lavori devono essere fatti a livello strutturali.

Che cose servirebbe all’Educandato? Qualcosa di molto consistente. In primis il ripristino al più presto della palestra. Ci sono forti infiltrazioni essendo la struttura in legno e tegole in laterizio ha grossi problemi di tenuta determinando così l’allagamento. Non bastasse queste infiltrazioni inficiano anche il confinante terrazzino del liceo Cuoco. Essendo l’edificio storico la preside ha ottenuto, cosa più unica che rara, dalla Sovrintendenza il via libera per mettere una rete protettiva ai soffitti laddove c’è il rischio di caduta di materiali. Il resto però tocca al Comune farlo. «Anche perché a noi la palestra serve per migliorare l’offerta educativa e dare la possibilità ai ragazzi di avere altre opportunità e li di spazio ce ne è in abbondanza un peccato non sfruttarlo. Ho molta fiducia - racconta la Preside - nel sindaco Manfredi quella dell’Educandato è una realtà importante che ha contribuito e vuole continuare a farlo alla rinascita di un quartiere, quella della Sanità dove è un tutto un fiorire di iniziative e di giovani che sono inseriti in un contesto importante.

L’Educandato è un esempio di inclusione sociale non è più come un tempo composto da una utenza solo del quartiere dove si trova ma c’è gente che arriva anche da altri quartieri». La dirigente sottolinea un aspetto dell’Educandato: «Sono tutti alunni della scuola dell’obbligo siamo una istituzione educativa e tutte le strutture che abbiamo servono a migliorare l’aspetto formativo e dobbiamo ottemperare a prescindere anche le prescrizioni del Miur e la palestra serve per l’attività fisica tra le principali raccomandazioni che arrivano alle scuole da parte del ministero».

L’Educandato si trova nella sostanza è un’oasi visto che è circondato da giardini, l’autentico polmone verde del quartiere dentro questo edificio trovano spazio la scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di Primo grado un presidio educativo in un territorio dove l’onda lunga della rinascita prosegue ma sul fronte della missione educativa non sono ammissibili rallentamenti. Sulla scheda di presentazione dell’Educandato - quella istituzionale - la problematica della palestra è molto in evidenza: «Nonostante l’autorizzazione della Soprintendenza e le reiterate richieste della professoressa Silvana Dovere finora nessun intervento in merito è stato effettuato. Né hanno avuto un riscontro le numerose e variegate richieste di interventi finalizzati a migliorare la splendida location». I problemi non riguardano solo la palestra. L’accesso alla struttura è minato da un dislivello pericolose quando piove, nell’aula di disegno ci sono altre infiltrazioni e c’è il concreto rischio che l’intonaco ceda, lo stesso discorso vale per la facciata principale infissi poco protettivi fanno sì che quando piove l’aula di musica diventa una piscina. Insomma, un contesto nel quale anche i genitori dei ragazzi iniziano a farsi sentire: temono per l’incolumità dei loro figli.