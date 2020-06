L'effetto sosta riduce il divario

Arrivare a sfidare la Juve per la Coppa Italia dà pienamente il senso del lavoro compiuto in questi mesi da Gattuso a Napoli.



Raccolse una squadra qualificata per gli ottavi di Champions ma lacerata: l’ha rilanciata affidandosi a un disegno tattico - difesa e contropiede, per semplificare un concetto invece più articolato - che ha dato positivi risultati, l’ultimo in occasione della semifinale contro l’Inter. E stasera, all’Olimpico, Rino può vincere il trofeo e assicurarsi il posto in Europa League, in attesa di capire se potrà compiere in campionato un ulteriore exploit, salendo dal sesto al quarto posto ed entrando nel giro Champions. Vuole vincere per sua sorella Francesca e per la città che lo ha abbracciato con affetto nei giorni del dolore.



È una sfida equilibrata, su cui non peserà il distacco di 24 punti in classifica tra bianconeri e azzurri perché la sosta forzata, almeno nella fase iniziale, dovrebbe ridurre i divari tecnici tra le squadre. Gattuso si presenta con una squadra finalmente carica dopo i problemi di questa stagione, in parte provocati dagli stessi giocatori. L’ha messa in condizione di fronteggiare a testa alta avversarie del livello di Juve, Lazio, Inter, Barcellona. Se tra i commentatori è rimasto ancora qualche esteta ed è infastidito dalla spiccato atteggiamento difensivo del Napoli, se ne faccia una ragione a fronte dei risultati, anche se è obiettivamente rischioso concedere tanto campo agli avversari, specie se sono abituati ad aggredire alto come la Juve. Si è vista l’efficacia di Mertens (stasera può giocare dal 1’ Milik, destinato a fine stagione a trasferirsi nel club bianconero) e Insigne in contropiede, non a caso è un elemento sottolineato da Sarri, che si prepara per la seconda finale stagionale dopo aver perso la Supercoppa contro la Lazio.



C’è incertezza sulla condizione fisica delle due squadre. Come in un Mondiale, la finale si gioca pochi giorni dopo le semifinali. A differenza di un Mondiale, però, Juve e Napoli sono state ferme oltre tre mesi e questo ha inciso sui muscoli dei calciatori, anche dei più forti, come ha evidenziato la prestazione di Ronaldo contro il Milan. Per il Fenomeno c’è stato anche un disagio tattico perché Sarri lo utilizza da punta centrale e non da esterno. Il Napoli è apparso tonico contro l’Inter anche se ai fini della qualificazione sono stati determinanti quattro miracoli di Ospina e questo non è mai un buon segnale. Gattuso aveva dato subito fiducia al portiere colombiano, stasera assente per squalifica e sostituito da Meret. Si aspetta una reazione positiva dal giovane friulano, che fino allo scorso autunno era in concorrenza con Donnarumma per il posto da titolare in Nazionale. Alex ha una grande chance per tornare protagonista, guidando un reparto in cui Maksimovic e Koulibaly si preparano a un’altra notte di grande fatica contro il tridente bianconero. È atteso un progresso del centrocampo: dovrà essere più solido rispetto alla semifinale in cui eccessivi spazi sono stati concessi agli uomini di Conte.



Anche se rivendica con l’orgoglio di chi è partito dal basso le 8 promozioni in varie categorie, Sarri sa che la Coppa Italia ha un altro peso ed ecco perché si avvia a questa finale con l’ansia di chi vuole vincere, anche per placare le tensioni che ci sono intorno a lui. Una caduta di stile commentare con un “non me ne frega niente” il fatto che di fronte avrà stasera una parte importante della sua storia professionale. Maurizio è nervoso e si vede. Non è stato facile ambientarsi nella Juve (avrebbe dovuto immaginarlo), c’è ancora qualcosa che non funziona nella relazione con la squadra, come ha lasciato intendere capitan Chiellini nel suo libro. L’ex allenatore azzurro è nel club dove vincere è l’unica cosa che conta, come ricordava Boniperti. E questo, nelle ultime cinque partite lontano da Torino, è avvenuto soltanto a Ferrara, con un successo di misura; poi un pareggio e tre sconfitte, compresa quella al San Paolo, dove a fine gennaio arrivò un bel segnale di ripresa del gruppo di Gattuso.



Ci aspettiamo una grande finale, una partita che rafforzi la nostra passione verso il calcio, a cinquant’anni esatti da Italia-Germania 4 a 3, la semifinale mondiale del 17 giugno ‘70 entrata nella storia del Paese. Il Napoli torna all’Olimpico per la Coppa Italia dopo sei anni e 45 giorni: la doppietta di Insigne, non ancora capitano, e il gol di Mertens piegarono la Fiorentina e fecero abbassare le tensioni dopo l’agguato a Ciro Esposito, una delle ultime vittime della violenza ultrà. Non dimentichiamo quei lutti e quelle sofferenze quando gli stadi verranno riaperti.

