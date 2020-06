Coppa Italia, palla al centro: il Napoli vuole la finale

«Ora il calcio ha la possibilità di riscrivere le sue regole, basta liti». Parola di Giovanni Malagò, nell’intervista a «Il Mattino». E su Gattuso, tecnico del Napoli: «Personalità ed umiltà».



Come è accaduto in tutta Europa, stasera si aprono soltanto le porte degli spogliatoi dello stadio. E sono trascorsi 112 giorni dall’ultima partita al San Paolo, vinta sul Torino il 29 febbraio: l’Italia stava per trasformarsi in zona rossa. L’opera di Gattuso si è interrotta nel momento di crescita del Napoli, che aveva vinto la prima semifinale di Coppa Italia sul campo dell’Inter, pareggiato col Barcellona il primo round degli ottavi di Champions League e rafforzato la sua posizione al sesto posto in classifica.



In attesa che riparta la serie A, la Coppa Italia - vinta 5 volte dagli azzurri, delle quali 2 durante la gestione De Laurentiis - diventa il momento cruciale di una stagione in chiaroscuro. Bene nelle coppe, male in campionato, finché il tecnico non è riuscito ad entrare nell’anima di una squadra che a inizio novembre si era ribellata a De Laurentiis indebolendo ulteriormente la posizione di Ancelotti. Il Napoli si gioca molto, se non tutto, tra stasera e la finale di mercoledì a Roma, possibile perché il gol di Fabian fa leggermente pendere verso questa parte l’ago della bilancia. Certo, mancherà la spinta di 50mila spettatori e non si sa dopo cento giorni di sosta cosa ci sarà nei muscoli e nella testa dei giocatori. Curioso di scoprirlo anche De Laurentiis, che ha accompagnato il governatore De Luca ad assistere alla rifinitura nel San Paolo deserto. In queste ore è tutto in gioco, anche il caso dei tagli agli stipendi.



Da dove si riparte? Come si può riannodare il filo con quanto era accaduto fino a febbraio? Proviamo a parlare di tattica. Gattuso, un pragmatico, aveva adoperato lo stesso cauto atteggiamento incontrando in febbraio l’Inter al Meazza e il Barcellona a Napoli. Ripartenza e contropiede, colpendo a Milano con Fabian e a Fuorigrotta con Mertens che durante il lockdown, forse cogliendo l’ispirazione sulla terrazza di Palazzo Donn’Anna, ha sciolto gli ultimi dubbi sulla permanenza e ha allontanato la tentazione dell’Inter. È così che giocherà anche stasera il Napoli per respingere l’assalto di Conte, che vorrebbe realizzare cancellare lo 0-1, andare in finale e portare a casa questo trofeo, dopo essere scivolato a -9 punti dalla Juventus in campionato? Gattuso potrebbe riadattare il 4-3-3, ammorbidendolo, contro un collega in cui si rivede perché le squadre che allenano hanno la loro personalità, la loro voglia di non mollare mai, ancor più utile in questa fase di grande incertezza per il calcio. La preoccupazione di un nuovo e definitivo stop, con l’applicazione di “piano B” o “piano C” indicati dalla Federcalcio, si è intanto attenuata alla luce della modifica sulla quarantena disposta dal Comitato tecnico scientifico: soltanto il calciatore contagiato resterebbe isolato, non i suoi compagni che dopo i tamponi continuerebbero a giocare.



Ieri sera la Juve ha staccato il primo biglietto per la finale. Il Napoli tenta di raggiungerla mercoledì a Roma, replicando la sfida di otto anni fa, vinta con i gol di Cavani e Hamsik contro gli imbattuti bianconeri guidati da Conte, fresco del primo scudetto da allenatore. C’è una «emotività diversa» a giocare senza pubblico, come sostiene il presidente del Coni Malagò. Non è bello ma è necessario - almeno ora - per evitare il rischio di contagi negli stadi. C’è una «emotività diversa» anche per i calciatori e questo non necessariamente è un male. Prendete Insigne, il capitano che finalmente si sente protetto da Gattuso dopo le tensioni con Ancelotti. Ha spesso sofferto l’impatto col San Paolo, i fischi dei suoi tifosi hanno lasciato ferite profonde nel suo orgoglio. Ecco, il peso delle responsabilità si ridurrà nello stadio deserto e Lorenzo potrà guidare il tridente contro una difesa fisicamente ben messa ma non imperforabile. Sulla velocità gli azzurri possono sorprendere gli avversari, contando anche sulla imprevedibilità balistica di molti uomini, da Fabian a Mertens, che stasera vorrebbe realizzare il gol numero 112 in azzurro staccando Hamsik e diventando il primo marcatore nella storia del Napoli, sotto gli occhi dell’amico Lukaku, che lo avrebbe voluto a Milano. A far coppia col belga, autore di 23 reti nella prima stagione nerazzurra, ci sarà ancora per poche settimane Lautaro, destinato al Barcellona. Durante il lockdown del pallone ha cominciato a prendere corpo un’altra storia di mercato: l’addio di Milik, pronto a ripercorrere il cammino di Higuain verso Torino. E stavolta è una scelta, non dipende da una clausola.

