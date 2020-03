Coronavirus a Napoli, il Cotugno raddoppia: pronto padiglione con 60 posti letto

LEGGI ANCHE

Un intero padiglione delcon sessanta posti letto ad alto isolamento, tutti dotati di bagno singolo e dispositivi avanzati di prevenzione dalle infezioni, è pronto ad entrare in funzione.Ogni camera sarà dotata di flussi d’aria a pressione negativa, dunque in grado di abbattere l’infettività di pazienti ad alta contagiosità. Il nuovo reparto sarà interamente dedicato alla cura dei pazienti con coronavirus. La struttura è completa di tutti gli impianti e si stanno rifinendo le consegne degli arredi e delle tecnologie. Nell’arco di una settimana sarà pienamente operativo.Al lavoro ci sono il manager dell’azienda dei Collie il direttore sanitario aziendaleche insieme al direttore amministrativo, vista l’emergenza, hanno accelerato al massimo tutte le procedure. Gli accessi alla nuova struttura possono avvenire sia dal vecchio pronto soccorso, dove c’è il percorso dedicato al coronavirus, sia da una nuova zona di triage posta proprio al piano terra del nuovo plesso. «Abbiamo pensato di differenziare gli accessi – spiega Di Mauro – in quanto negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli accesso in pronto soccorso e sono ormai diventati di difficile gestione». La tenda della Protezione civile, montata a latere del pronto soccorso principale, non basta più e soprattutto è scomoda per le lunghe attese. In questi giorni oltre ai circa 100 tamponi al giorno effettuati nel laboratorio dell’azienda dei Colli (diretto da Luigi Atripaldi, l’unica struttura della Campania attrezzata con dispositivi di biocontenimento di livello di sicurezza 3 e certificati dall’Istituto superiore di Sanità) il Cotugno è costretto a fronteggiare un’ampia massa di arrivi, anche inappropriati. «Codici bianchi senza sintomi o con sintomatologia sfumata - spiega il direttore sanitario Conenna - ma soprattutto senza particolari criteri di rischio definiti dal decreto del governo». Pazienti però che per un motivo o un altro chiedono però il tampone e sostano per lunghe ore nello stesso luogo. La nuova zona di accesso per i codici bianchi è dedicata a loro: un’area nuova e molto più confortevole.Il nuovo accesso porta dunque a tre i percorsi di urgenza del Cotugno. Quello per malati infettivi non da coronavirus, quella per i pazienti sospetti die infine i codici bianchi sempre per il Coronavirus. La ricettività dei 60 posti letto del nuovo padiglione si aggiunge a quella attuale consistente in una ventina di posti letto singoli presenti nelle due corsie del primo piano del vecchio ospedale. Reparti svuotati da pazienti di altro tipo (che sono stati dirottati in altre unità operative accorpando divisioni di altra natura) e dedicati ora all’assistenza dai malati di Covid-19 in stretto raccordo con il pronto soccorso diretto da Nicola Maturo. I due vecchi reparti che attualmente stanno sostenendo il carico assistenziale sono l’unità di emergenze infettivologiche, un tempo diretta da Franco Faella e oggi guidata dae, nella corsia opposta ma sullo stesso piano la terza divisione di infettivologia fino a due anni fa guidata da Antonio Chirianni ed oggi affidata alle cure diIl Cotugno, dopo essere stato dedicato per molti anni prevalentemente alla(i fondi della legge 135 del 1990 con cui è stato realizzato il nuovo padiglione attingevano alle misure per contrastare II virus Hiv) oggi affila le armi contro il coronavirus. La vecchia infezione dell’immunodeficienza acquisita, che colpisce il sistema immunitario di soggetti che hanno rapporti sessuali non protetti con persone sieropositive, sebbene oggi di nuovo emergente soprattutto tra i giovani e prevalentemente negli eterossessuali adulti, lascia il posto di spettro contro cui combattere al coronavirus. Microrganismi che segnano, ciascuno nel loro tempo, abitudini, paure, misure di prevenzione diverse scandendo l’eterna lotta tra esseri umani e malattie infettive.