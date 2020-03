Se naufraga anche la mutua solidarietà tra generazioni

«È impressionante la violenza con cui riusciamo a fottercene di tutto”, dice il personaggio di una vignetta di Altan, ovvero il più importante critico e diagnostico vivente della nostra contemporaneità. E sorprendente è la tendenza sempre più ostinata con la quale una parte consistente della popolazione costruisce le proprie giornate esclusivamente sulla base della risposta alla domanda: “Che cosa mi va di fare, oggi?”.



Indifferenti e lontani, completamente incuranti di tutto quello che non gravita nel loro piccolo perimetro personale, masse di giovani uomini e donne continuano a occupare – nelle ore angoscianti scandite dalla pioggia di ordinanze per arginare la diffusione del virus – piazze e bar, risucchiati dentro un compulsivo ed eterno spritz che accompagna questo illimitato sistema di impunità e superficialità chiamato movida.



Un palcoscenico di menefreghismo (in)civile che si manifesta in tutto il suo fulgore e la sua oscenità negli stessi momenti in cui, sul fronte degli ospedali, centinaia di medici, infermieri e operatori sanitari fanno tre, quattro, sette turni di fila per coprire il servizio di assistenza.



Un servizio che già – a un mese da quello che gli esperti considerano il picco di inizio aprile – comincia a scricchiolare sotto il peso della mole di pazienti che necessitano di cure e terapie. Locali fighetti, bar modaioli, distretti del divertimento per giovani rampanti nei quali si può misurare il naufragio di qualsiasi progetto di mutua solidarietà intergenerazionale. E di responsabilità e cura verso i più deboli, cioè quella parte di popolazione anziana – o malata, o immunodepressa – che corre i rischi maggiori di una diffusione incontrollata del virus. Luoghi per i quali alcuni titolari, in maniera piuttosto sorprendente, sostengono di non avere responsabilità oggettive e di non poter stare “con un metro in mano a contare i centimetri” di distanza tra le persone, quando invece decine di altri esercizi pubblici o commerciali – i pochi cinema rimasti aperti, le farmacie, i supermercati – hanno adottato metodi più o meno empirici, ma obiettivamente funzionanti, per mantenere la distanza raccomandata di un metro tra clienti o avventori.



Invece questa Napoli da perenne happy hour votata al surplus, che si distingue per l’impegno con il quale si lascia sopraffare meglio che può da questa inconsulta legge del godimento costi quel che costi, si ritrova in una imprescindibile urgenza aggregativa che non si ferma letteralmente davanti a niente. Perché se una cosa ormai è amaramente chiara, è che il divertimentificio in servizio perenne ha una sola linea e parla con una unica voce stentorea e granitica per dire: non ci fermerete mai. Non è successo dopo gli adolescenti trasportati in coma etilico al pronto soccorso o gli accoltellamenti tra baby gang a Chiaia, non è accaduto dopo le risse tra comitive o dopo i folli assembramenti per i brindisi di Natale che tenevano sotto scacco migliaia di residenti letteralmente sequestrati nelle loro case, non è capitato dopo che un ragazzo di 19 anni era precipitato da un parapetto di via Aniello Falcone. Non sta succedendo adesso, in un Paese che sta faticosamente cercando di fronteggiare una gigantesca e preoccupante emergenza di pubblica sanità. Come nella allucinata megadiscoteca “Il Cielo della Luna” raccontata nel romanzo “Dai cancelli d’acciaio” dello scrittore e poeta Gabriele Frasca, tra i baretti di Chiaia e le piazze alcoliche del centro storico “se ne passeggia il consueto maschio irresponsabile canticchiando il suo bravo ritornello, desiderio desidera durare”.



Sta tutto in questo endecasillabo, “desiderio desidera durare”, il nuovo privatismo napoletano all’insegna del “che me ne frega”, capace di occuparsi solo di se stesso a tempo pieno, coccolato dentro un ventre molle di divertimento e spensieratezza, così largo e profondo da oscurare il senso di coscienza civica dei moltissimi che pure scelgono responsabilmente di restare a casa. Un modello di omologazione sociale e culturale vincente che ricorda molto da vicino l’edonismo egoista e indifferente della generazione dei baby boomers, nei confronti dei quali, tracciando un amaro bilancio generazionale e autocritico, Christopher Hitchens scriveva, nel 1995, parole che rischiamo di dover fare nostre anche oggi: “I figli del boom cinquantenni non corrono rischi, faticano in palestra, mangiano a colazione un pescetto lesso, vanno in bici con tanto di casco: ma per che cosa vi conservate, mi viene da chiedere”. Faccia presto ricorso a una ordinanza specifica la Regione Campania. Sarebbe stato bello affidarsi al senso di responsabilità personale per la collettività, a processi di autoconsapevolezza, a moti di coscienza civile. Ma si sa, se non interviene la legge “Homo homini lupus”. Soprattutto per un posto in prima fila al bancone dell’aperitivo.



