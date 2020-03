Questo nuovo tempo sospeso ​può essere un'opportunità

«Sembran traversie eppure sono opportunità»: è decisamente il momento di rispolverare questa massima di Giambattista Vico. Che invitava a rovesciare un evento negativo o addirittura catastrofico in occasione propulsiva. Di crescita. Il Covid-19, per dire. Non per fare i maestrini delle buone pratiche, ma questo clima surreale da emergenza postatomica che mai avremmo immaginato impone la ragionevolezza di uno sguardo sulla vita, nostra e altrui, capace di accordare le nostre giornate con il senso delle azioni positive. Bloccando quelle negative suggerite da impulsi irrazionali e stolti, come assaltare i supermarket per un accaparramento di cibarie reso ridicolo dall’approvvigionamento ininterrotto garantito per i generi alimentari, oltre che dalla quantità di derrate già abitualmente stipate in ciascuna delle nostre case: e basterebbe sbirciare nelle dispense per un inventario di quantità esagerate, già in nostro possesso, impilate in pacchi di pasta, scatolami, surgelati. Così abbondanti da farci sopravvivere a una reclusione da invasione aliena e di sfamarci per interi mesi.



«Consumiamo prima quel che c’è», ammonivano gli anziani con saggezza scaturita da una dimestichezza con i sacrifici imposti dalla guerra che è sconosciuta alle generazioni dei baby boomers e ancor di più ai figli e nipoti. Viene in mente uno dei post più intelligenti, tra gli innumerevoli inoltrati in questi giorni chissà da chi, scivolati da una chat all’altra senza che se ne conosca l’inventore, come un tempo capitava con le barzellette. Dice: Ricordiamoci che ai nostri nonni è stato chiesto di andare in guerra, a noi stanno chiedendo di restare sul divano. Allora una prima buona pratica da recuperare, per rovesciare le traversie in opportunità, potrebbe essere quella di trasformare la lotta agli sprechi in abitudine condivisa in famiglia, o anche gioco da insegnare ai bambini, di consumare prima quello che c’è inventandosi ricette fantasiose. Per poi valorizzare la «food mania» trasversale e interclassista che ha folgorato molti signori prima refrattari anche a bollire un uovo sodo: la reclusione in casa con divieto di ristoranti potrebbe essere l’occasione per una dieta più sana o anche per apprezzate performances maschili ai fornelli, molto utili ad alleggerire il carico delle donne. Stare in casa a lungo può mettere a dura prova o precipitare in crisi senza rimedio ménage consolidatisi in reciproche assenze di coniugi impegnati nel lavoro. Ma può anche trasformarsi in occasione per tornare a parlarsi, condividere spazi, momenti solidali, riscoprire comuni passioni lasciate assopire. Per ascoltare la musica insieme, per godersi programmi radio, per vedere insieme un buon film o una fiction.



Non per niente questi giorni sono scanditi da un tam-tam di consigli chiesti e dispensati sui social, sulla serie tv di Sky o Netflix più bella e non ancora scoperta, segnando una vera e propria riscossa del piccolo schermo. Un’utile modalità può essere chiudere la giornata con una visione capace di propiziare un riposo sereno dosando un accesso all’informazione che può diventare ansiogeno se si resta sintonizzati giornate intere su bollettini che rimbalzano notizie scoraggianti. E il momento può essere giusto anche per mettere mano a pratiche domestiche sempre rimandate o del tutto trascurate, occuparsi delle proprie asfittiche piantine o dell’orto sul balcone.



Ma la chance forse migliore suggerita da un tempo di forzata sospensione della socialità è quella di raccogliersi in serate calme in compagnia di un buon libro. Sarebbe come rivivere un’esperienza conosciuta da molti quando erano ragazzi, cioè la pausa proficua introdotta nella propria vita da un malanno che li costrinse a letto e li risarcì con il regalo del lungo tempo di lettura di uno di quei libri decisivi nella vita. Approfittiamo per tornare, o anche cominciare, a leggere, e vediamolo anche come un modo per dare una mano a un comparto economico già fragile e tra i più colpiti dalla crisi: possiamo contare per questo sull’iniziativa di librerie napoletane indipendenti disposte a consegnare i titoli a domicilio. Dal web può poi venire un aiuto insostituibile per chi ha una parte della famiglia lontana, trasformando le traversie del momento, che impongono di rinunciare agli spostamenti, in opportunità di frequenti contatti online. Per dire: Skype si presta alla grande a permettere ai nonni di seguire i compiti dei nipotini lontani, o di raccontare fiabe e assaporare con loro libri leggendoglieli un capitolo al giorno, anche inviandosi reciprocamente disegni, foto, messaggi. L’ora più buia che non ci aspettavamo si supera soprattutto così, con la forza della condivisione, facendo incontrare anche solo sulla piazza virtuale i piccoli, i giovani, gli anziani.



E a proposito di anziani: circola in molti palazzi napoletani la pratica dei condomini più giovani che si offrono di fare la spesa a quelli anziani, di andare in farmacia al posto loro. È un bell’esempio di come trasformare una traversia nell’opportunità di non alimentare chiusure egoistiche, non permettendo a un dannato virus di renderci indifferenti alle vite degli altri.





