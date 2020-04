Se viene meno all'audience ​la Napoli lazzarona

Forse abbiamo sbagliato. Forse non avremmo dovuto prendercela così tanto con l’inviata Rai che – in collegamento col programma “Agorà”, lo scorso mercoledì – era rimasta contrariata dall’assenza di persone a spasso lungo via Scarlatti nelle settimane della quarantena, lasciandosi sfuggire una frase che denunciava tutta la sua immedicabile delusione: «Ecco, non siamo fortunati. In questo momento si stanno comportando…cioè, non c’è nessuno, ma fino a pochi minuti fa c’era un passaggio intenso».



Costretta a misurarsi con uno schema narrativo obbligato e logoro, che non lascia nessun margine di manovra all’interpretazione soggettiva, quella cronista è riuscita in fondo a consegnarci il referto più prezioso sulla forza ottusa degli stereotipi: il fatto di resistere anche alla prova principe dello sguardo diretto sulle cose. Troppo forte il trauma della depressurizzazione improvvisa, troppo sconvolgente accorgersi che il panorama della narrazione di una Napoli lazzarona e impenitente si era di colpo modificato, troppo inammissibile dover convenire che certi orologi sono in ritardo, che il cielo di una città grande e complessa come questa è attraversato da stelle e meteoriti dei quali ignorano persino il nome, che i sestanti a cui si affidano per la loro navigazione sotto il Garigliano spesso sono arrugginiti o forniscono risposte imprecise. E allora, come gli eroi della tragedia greca lottavano contro il Fato, alta si leva la lamentazione contro la sfortuna di non aver trovato assembramenti, gruppi a spasso che si insozzavano di sugo divorando pizze a libretto senza indossare la mascherina, ammassi festosi e disordinati di corpi incuranti di ordinanze e decreti.



E a pronunciarli, questi piagnistei, è sempre la medesima voce gretta, accordata alle miserie e mai alle nobiltà di Napoli, costantemente intonata sulle meschinerie e mai sugli splendori dei suoi cittadini, pronta a descriverli con quell’eccitante misto di fascinazione e di repulsione che solo l’esotico e il primitivo sanno regalare con tanta efficacia. Orecchiabilità della linea melodica, nessuno strappo nell’armonia, un ritornello facile facile: è così che i suoni si instradano con efficacia lungo le vie del cuore, è così che si immobilizza una città in una dimensione narrativa dalla quale non può – e soprattutto, non deve – mai schiodarsi. Come in quel fulminante apologo raccontato dallo scrittore americano David Foster Wallace, quando sei immerso completamente in qualcosa, finisce che nemmeno ti accorgi più della presenza di quella cosa: “Ci sono due giovani pesci che nuotano. A un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: «Salve, ragazzi. Com’è l’acqua?» I due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e fa: «Che diavolo è l’acqua?»”.



Una narrazione totale che ha generato mostri, negli anni. Un racconto a cui, va detto, la città spesso ha deciso di non rinunciare, facendo la recita costante di sé stessa, costruendo palchi improvvisati con quattro legni messi in croce, al riparo del mantello del più autoassolutorio dei pronomi: noi. Noi napoletani, noi incompresi, noi bistrattati, noi esponenti dell’ultima grande tribù che resiste alla mutazione della cattiva modernità, come sosteneva Pasolini. Eppure a questo tornante della storia, al contrario di certe narrazioni nazionaliste forse un po’ troppo condite di retorica, i cittadini napoletani, nella loro quasi totalità, hanno rinunciato a tenere aperto l’ombrellone del “noi” imbracciando un altro pronome, assai più complicato perché portatore di un altissimo grado di responsabilità personale: io. Io persona, io essere umano, io cittadino consapevole della gravità assoluta di questo momento e dei rischi che comporta. Io che resto a casa. Io che mi sacrifico. Io che provo a non fare il furbo. Ed è un merito che andrà sottolineato e premiato, perché ora alla città deve essere consentito di poter tornare lentamente alla vita. Certo, assecondando le regole, ascoltando il parere degli esperti, le valutazioni dei tecnici e le decisioni della politica. Senza vanificare gli sforzi fatti. Senza lasciarsi rapire da pericolosi entusiasmi. Dopo anni di processi subiti per colpe a volte vere, spesso presunte, questa volta potremmo non offrire più merci sensazionali da esporre nella vetrina mediatica, ma solo un semplice, disarmato, responsabile «io».



© RIPRODUZIONE RISERVATA