La Napoli diversa ​che temiamo di ri-scoprire

Non è vero che la freccia del tempo deve essere scagliata così tanto in avanti per non avere idea di come sarà il futuro. È del tutto possibile, viceversa, essere inabili a compiere qualsiasi tipo di previsione anche se l’arco temporale interessato è composto solo da una manciata di giorni, addirittura di ore. Perché un fatto è certo: quando questo giornale sarà distribuito nelle edicole potrebbe sbarcare in una Napoli molto diversa da quella nella quale è stato scritto e assemblato.



Perché la verità, detta proprio fuori dai denti, è che nessuno di noi ha la più pallida idea di come andrà a finire, questa «Fase 2» che è cominciata un minuto dopo la mezzanotte. Non lo sanno i cittadini, non lo sanno i governanti. Sulla scia di una insofferenza che circolava più o meno sotterraneamente già da qualche giorno, mossa da una impazienza che si stava mutando a poco a poco in irritazione, questa città, assieme al resto d’Italia, si è svegliata stamattina, più che con la luce del giorno, sul punto di un salto nel buio. Proprio come nel «Sabato del villaggio» di Leopardi, l’eccitazione per l’arrivo della tanto agognata data di lunedì 4 maggio è terminata, quell’attesa che ci ha fatto correre – solo metaforicamente – a destra e a sinistra alla ricerca di informazioni, chiarimenti, notizie, preparativi per il «dì di festa» si è dissolta, portandosi dietro tutti i sogni, le illusioni e le utopie. Con la differenza che lo scollamento tra aspettative e realtà intorno a questo piano di graduali riaperture previsto dal governo nazionale, dopo 52 giorni di blocco totale del Paese, rischia di bruciare molto di più della noia e della tristezza della domenica leopardiana.



Eravamo convinti di vivere nel periodo più tutelato, protetto, sano e longevo della storia dell’umanità e, senza nemmeno rendercene conto, ci siamo trovati calati nel pieno della paura, dell’isteria e delle insicurezze. Sentimenti che da stamattina ci troveremo a fronteggiare a viso aperto (sempre metaforicamente parlando), lontani dalle pareti di casa e dagli schermi protettivi dei nostri profili sui social network che ci rendono tutti battaglieri e un po’ guasconi. Una spirale della paura che ognuno esorcizzerà come meglio crede, ma che si lega pericolosamente a un tessuto sociale sfaldato e sfiduciato, a basso capitale sociale, con poca crescita già prima dell’epidemia e tantissima incertezza montata dopo, avvolta da un intreccio ormai demoniaco di divieti e permessi, sanzioni e concessioni, regolamenti e leggi, decreti di applicazione e chiarimenti interpretativi, in una babele ottundente di mille lingue che dicono contemporaneamente tutto e il contrario di tutto, affossati in una cultura amministrativa paternalista che tratta i cittadini come bambinotti ingenui che vanno sorvegliati e redarguiti. Chiuse in casa un po’ per responsabilità un po’ per paura in questi quasi due mesi, ma intrappolate chissà per quanto tempo ancora in un circuito di angoscia e sospetto reciproco, milioni di persone si trovano da stamane a dover riorganizzare orizzonti di senso e di quotidianità con addosso il peso di una responsabilità enorme che la politica ha, più o meno esplicitamente, assegnato loro: se le cose andranno male non venite qui a lamentarvi, cari cittadini, perché sarà solo colpa vostra.



Ma questa riapertura dove tutto è diritto è dunque nulla è diritto è il miglior sprone al caos, che serve a chi governa a non scegliere proprio nell’unico momento in cui era fondamentale scegliere. Lasciare che il pallone, adesso, passi interamente ai cittadini, mettendosi a bordo campo lontani da tutto a osservare l’andamento del gioco, come in quella famosa vignetta di Andrea Pazienza in cui Pertini scruta l’Italia mormorando «Mah, speriamo bene!», o al massimo impegnandosi in una grottesca burocratizzazione degli affetti che spacca il capello in quattro tra congiunti, amicizie stabili e parentele di sangue senza aver mai illustrato al Paese un progetto di test, tracciamenti, tamponi, assistenza domiciliare, piani sanitari, distribuzione capillare di guanti e mascherine, quarantene serie per gli infetti e i loro contatti, è il modo meno rassicurante per cominciare questa Fase 2.

