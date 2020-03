Il flop del Sud con la scuola costretta sulla Rete

Parte la didattica a distanza, in questi giorni di chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus, ed è subito caos. Molti, troppi gli istituti che a Napoli e in Campania si scoprono impreparati, a fronte di pochi casi che sono stati capaci di mettere in piedi in breve tempo un sistema efficiente. Ma la didattica a distanza è un meccanismo complesso, che richiede competenze, risorse spalmate nel tempo e disponibilità difficili da improvvisare. Come direbbe Totò, «non sono mica fiaschi che si abboffano?».



Poco tempo fa la ministra dell’Istruzione Azzolina ha dichiarato, in previsione della sospensione forzata nelle regioni del focolaio, che «il Nord Italia è ben attrezzato» per questo tipo di soluzioni e che esiste «una scuola produttiva». E il Sud scolastico? È altrettanto attrezzato? È stato altrettanto formato negli ultimi anni? O esiste una questione meridionale della didattica a distanza? Sarà che la necessità della «zona rossa» ha aguzzato l’ingegno, ma la realtà dei fatti è questa: le scuole del Nord - Lombardia in primis - si sono attivate subito con l’e-learning e le piattaforme digitali, dimostrando di essere pronte da tempo, indipendentemente dalle «cause di forza maggiore». A Napoli e nel resto della Campania (come nella provincia di Caserta o di Benevento), invece, ancora ieri si navigava a vista: fatte salve alcune lodevoli eccezioni, in molte scuole il sistema non era ancora partito, o non era stato comunicato; in altre la soluzione è stata presa dai singoli docenti, che procedono per conto loro; in altre ancora il tutto è stato affidato alla buona volontà di chi ha più dimestichezza con l’informatica.



Per non parlare di quei casi in cui i dirigenti scolastici hanno invitato i docenti a comunicare con gli studenti in qualsiasi modo, anche attraverso gruppi Whatsapp o sui Social network, con buona pace della privacy e con tutti i rischi della connessione trasversale. Insomma, in questo marasma di iniziative molto confusionarie, che coinvolge anche gli atenei napoletani, con un prevedibile senso di smarrimento per quei prof che non hanno alcuna familiarità con i computer, a mancare è soprattutto una linea guida univoca. Lo stesso Ministero non ha contribuito a fare chiarezza. Sulla sua pagina web ha pubblicato una serie di link a piattaforme certificate, come G-Suite for Education, Edmodo o Moodle, con strumenti di cooperazione e vari contenuti multimediali: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom e chi più ne ha più ne metta.



L’impressione generale è quella dell’«armiamoci e partite», che naturalmente ha ricadute pesanti sulle realtà scolastiche meno attrezzate e, soprattutto, sulle fasce sociali più deboli, dove l’alfabetizzazione informatica (e non solo) è più bassa. Del resto, basti pensare a un dato statistico recente: la percentuale delle iscrizioni scolastiche online di quest’anno è dell’80% per il Nord e del 40% per il Sud. Un dato che non ha bisogno di commenti (sul perché poi esista questo divario ci sarebbe invece molto da dire). Inoltre va considerato anche che sono numerose le famiglie, in alcune zone di Napoli e della Campania, in cui sono assenti i computer o la linea wi-fi (poiché la navigazione avviene esclusivamente con gli smartphone), mentre molte di queste applicazioni e-learning sono utilizzabili solo con i pc. Infine, ci sarebbe da aggiungere un’altra valutazione più a margine: siamo sicuri che una didattica a distanza concepita in maniera così spontaneistica, per così dire, possa persuadere i nostri ragazzi a non considerare questa pausa forzata come una vacanza che li spinga a svegliarsi tardi la mattina e ad animare la movida notturna, nonostante i reiterati inviti a restare a casa, piuttosto che come un’autentica opportunità di crescita e di responsabilizzazione?

