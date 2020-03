Se non state a casa ​c'è da avere paura

Da una settimana ormai le domande, a voce e nelle chat, sono sempre le stesse. La situazione del coronavirus è grave? Quando finirà? Bisogna avere paura? Cosa dobbiamo fare? Partiamo dalla pericolosità del Covid-19: è elevata. Il vero punto debole del governo e delle istituzioni chiamate ad affrontare la crisi, in particolare al Nord, è stato nella comunicazione: farraginosa e contraddittoria. Sono passati anche messaggi sbagliati. Alla luce della gravità dei fatti, persino un po’ retorici. Uno su tutti: «Milano non si ferma». Quello slogan ha fatto solo danni. Il risultato è stato esclusivamente attirare in Lombardia testimonial che poi si sono contagiati e con tutta probabilità hanno contribuito a far circolare il virus. Dopo quello spot , i contagiati in quell’area si sono impennati e Milano si è bloccata lo stesso, Adesso farla ripartire adesso sarà ancora più difficile. Non ripetiamo più quell’errore.



Un altro messaggio fallace utilizzando una mezza verità è stato: muoiono solo gli anziani. Le statistiche ci dicono questo, non c’è dubbio. È vero ma ciò non toglie che si ammalino anche i più giovani. Chi lavora nella frontiera degli ospedali lombardi vi potrà raccontare senza possibilità di smentita l’altra parte della storia: c’è un alto numero di polmoniti gravi tra gli under 50 dovuti al Covid che necessitano della respirazione assistita. A conferma è bene ricordare che il paziente 1, l’ormai noto Mattia da Codogno, non è ancora guarito.

Si è fatta e si continua a fare confusione anche sul tasso di mortalità. È calcolato sul numero dei contagiati verificati attraverso i tamponi. Ormai è chiaro che il virus è molto più diffuso tra chi non presenta, o non presenta ancora, alcun sintomo. L’indice è dunque più basso ma il contagio è più difficile da controllare.



Non parliamo poi di chi, anche tra qualche uomo e donna di scienza, andava per televisioni sostenendo: «È poco più di una normale influenza». Non è così per due sostanziali motivi. Primo il virus è nuovo e la popolazione non ha ancora gli anticorpi per difendersi adeguatamente. Secondo non c’è il vaccino come per le altre influenze stagionali. Siamo di fronte ad un virus molto aggressivo sulle vie respiratorie. Il risultato è stato un rilevante aumento delle persone che necessitano di un ricovero in ospedale. La somma di questi fattori sta mettendo sotto una pressione mai vista gli ospedali delle zone rosse e in particolare la Lombardia. I reparti di rianimazione stanno scoppiando e i medici, tra i più infettati, sono costretti a chiedere aiuti al vicino Piemonte.

Quanto durerà? Nessuno per ora sa dirci quando l’epidemia finirà. Di certo non durerà 15 giorni e nemmeno due mesi. La nave è salpata. In questo momento prima di illuderci di debellare la malattia o addirittura di pensare a «non stare mai fermi» per far ripartire l’economia dobbiamo rallentare l’inevitabile allargamento del virus. Dobbiamo evitare che anche in altre regioni, soprattutto nel Mezzogiorno dove il sistema sanitario è strutturalmente più debole, i virus arrivi a livelli lombardo-veneti. È inutile nasconderlo; il prezzo in termini di vite umane e sofferenze sarebbe più alto che al Nord.



Veniamo alle ultime due domande. Le risposte sull’avere paura e sul come comportarci sono necessariamente legate. In questi momenti, gravi e senza precedenti, un giornale ha il dovere di parlare chiaro senza esasperare i toni ma senza tacere nulla attraverso messaggi necessariamente semplici per non cadere negli equivoci. Questa è la missione civile dell’informazione. E allora la risposta è; sì, bisogna avere paura se non ci si attiene in maniera rigorosa alle prescrizioni e ai divieti. Qualcuno ha detto è come se fossimo in guerra. È vero, ma con una differenza: il nostro nemico è invisibile. Possiamo combatterlo e batterlo. La patria, perdonate la retorica, si serve stando a casa il più possibile. Non affollando nessun luogo. I ragazzi che non vanno a scuola non sono in vacanza. La movida deve chiudere. Gli adulti possono rinunciare per qualche tempo ad aperitivi e cene nei ristoranti. Non si devono più ripetere i viaggi folli da Nord a Sud e da Sud a Nord se non per motivi davvero inderogabili. Tutti, nessuno escluso, devono capire la gravità del momento. Le nuove generazione ma anche i trentenni, i quarantenni e i cinquantenni sono (siamo) cresciuti in un mondo non abituato a relazionarsi con una vera minaccia diffusa, incapace di fare i conti con la dimensione tragica della vita e dunque con la morte. Contro il virus non si scherza, non si può e non si deve dividersi in partiti. Siamo un popolo di commissari tecnici di calcio ma non trasformiamoci in un popolo di virologi. Bene fanno allora il governo, le regioni, i prefetti a bloccare tutto il Paese. Le forze di polizia devono controllare senza sconti. In Cina ha funzionato. Facciamolo anche in Italia. Noi cittadini, di tutte le età e di tutte le regioni, dobbiamo solo avere il coraggio di obbedire senza discutere troppo. Dopo, quando tutto sarà passato, ne avremo tutto il tempo. Lo ripeto: state il più possibile a casa per non dar ragione ancora una volta il Guicciardini: «Se tu ti fiderai degli italiani avrai solo delle delusioni».

