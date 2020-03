Cambierà tutto: anche il rapporto tra i meridionali e i settentrionali

Non c’è alcun bisogno di fare riferimento all’asprezza con la quale il professor Massimo Galli si è rivolto al dottor Paolo Ascierto durante una fin troppo nota puntata di «Carta Bianca» per comprendere come i giorni che stiamo vivendo sollecitino in profondità le strutture psicologiche del rapporto tra Nord e Sud.



Il virus incrudelisce da settimane in una regione, la Lombardia, alla quale si è sempre guardato come alla forza trainante dell’Italia, la famosa locomotiva, e che oggi sta sul fronte più avanzato della lotta all’epidemia, rivelando una sua imprevista fragilità. Il Sud conosce benissimo, dal canto suo, le carenze della propria infrastruttura sanitaria per rischiare una diffusione di massa del contagio. E così, mentre il Nord è in trincea, con Milano pronta a resistere ad un assalto che si teme ormai incombente e che si spera non debba accadere (non almeno nelle proporzioni della provincia lombarda), al Sud si chiede di fare con ordine la sua parte.



Ma questa è una guerra per modo di dire, combattuta sulle pagine dei giornali e nella retorica pubblica, nella sfera della comunicazione, mentre il virus è un nemico ben strano, che non ha ragioni per avercela con noi e più che aggredire le sue vittime, come ognuno di noi è fatalmente indotto a pensare, ha trovato solo un nuovo ambiente all’interno del quale installarsi e replicarsi. Pone però una questione che va ben al di là dell’emergenza con tutto il suo carico di dolori e di lutti.



Restituendoci, infatti, alla nostra condizione di entità biologiche che dipendono da altri esseri viventi per nutrirsi, vestirsi, spesso per trovare riparo, l’epidemia sollecita una riflessione che gli storici hanno dovuto affrontare nei loro studi e che il nostro tempo, invece, con la sua dominante culturale a base di economia e scienze sociali, non è nemmeno lontanamente in grado di concepire. Per anni infatti, il nostro discorso pubblico si è alimentato di varie banalità sulla natura liquida della società postmoderna e sulla nuova etica del rischio. Ne è venuto così fuori il ritratto di un’epoca in transito dalle strutture della vecchia società classista, impegnata con il problema fondamentale della redistribuzione della ricchezza, in direzione di un nuovo mondo, dove il problema centrale diventava il modo sistematico di gestire le insicurezze prodotte dal processo stesso di modernizzazione. Una nuova modernità, aveva scritto a metà degli anni Ottanta Ulrich Beck, si annunciava. C’era un assunto in questo modo di ragionare. Il nuovo tempo con tutti i suoi rischi sarebbe stato un tempo pieno di possibilità; e la scienza e la tecnica, che la prima modernità aveva confinato dentro la fatidica e tante volte deprecata torre d’avorio, avrebbero circolato democraticamente tra la gente, a disposizione di tutti.



Ebbene, eccoci qua. È strano notare come tra tutti i rischi nei quali poteva incorrere il nuovo individuo postmoderno non ci fosse mai il ritorno del più antico dei flagelli dell’umanità, il contagio per l’appunto. Eppure, la nostra stessa modernità, quella che tutti i libri di scuola datano dal viaggio di Cristoforo Colombo alla volta del nuovo mondo nel 1492, altro non è stata che l’ingresso dell’umanità in una fase nuova della sua storia sulla base di uno scambio che, prima ancora di essere culturale, economico, violento e sopraffattorio, è stato nella sua essenza biologico. Ce lo ricorda un libro del 1972, dunque quasi cinquant’anni fa, Lo scambio colombiano, di Alfred W. Crosby, professore di storia ad Austin in Texas e poi ad Harvard, scomparso nel 2018, e tradotto in italiano da Einaudi nel 1997 (qualche anno prima Laterza aveva pubblicato un altro libro di Crosby, L’imperialismo biologico). Lo scambio colombiano era per l’appunto l’atto di fondazione della modernità, inaugurata da un movimento di vasta portata che, da una sponda all’altra dell’Atlantico, non si era limitato a mettere in circolazione idee e cultura, ma aveva trasportato innanzitutto animali, piante e un bel po’ di uomini variamente sintomatici. A guadagnarci, come è noto, furono le popolazioni del nuovo mondo, che fecero la conoscenza con un numero molto nutrito di malattie fino ad allora ignote al loro sistema immunitario, e che proprio per questo poterono agire indisturbate su organismi impreparati a riceverle: peste bubbonica, vaiolo, colera, varicella, morbillo e quella che a noi appare la più banale di tutte e che invece è la più temibile, l’ influenza. Gli spagnoli, dall’altra parte, portarono a casa la sifilide, e un paio di malattie delle piante, come la peronospora e la filossera, che per una civiltà ancora largamente rurale come era quella europea del XVI secolo pure dovettero avere un effetto niente male nel ciclo di carestia ed epidemia che per secoli ha retto il regime demografico della società europea, fino almeno alla metà del XVIII secolo. Tutto questo per dire che le malattie non sono soltanto il famoso «cigno nero» di cui parlano i nostri scienziati sociali, l’evento imprevedibile che manda all’aria tutti i piani. Agiscono nella e sulla storia degli uomini come un elemento intrinseco a questa storia. Soprattutto, sono così potenti da segnare veri e propri spartiacque tra le epoche. Da questo punto di vista, allora, cambiano anche alcune coordinate del rapporto tra Nord e Sud; un rapporto che in questi anni è stato letto soprattutto come differenza tra dotazioni infrastrutturali. Non perché questa dimensione perda di importanza, per carità. Ma perché, se una lezione questa epidemia ce la sta dando è che tutti, in Occidente, siamo arrivati clamorosamente impreparati e con una buona dose di protervia a questo fatale appuntamento del nostro più recente sviluppo.



Il virus si dice è figlio della globalizzazione, del moltiplicarsi all’infinito delle occasioni di interazione di una umanità che mai nella sua storia è stata al tempo stesso così numerosa e così mobile. Tutte le epidemie del passato in piegavano anni per fare il giro della terra, per questa sono bastate poche ore, il tempo di un volo da Shanghai a Berlino, Parigi, Milano. Tutto vero. Ma in questa nuova circostanza dei nostri tempi la differenza non passa tanto tra chi ha gli strumenti per difendersi e chi affronta impreparato l’emergenza. Dentro questa nuova condizione ci siamo tutti e senza molte distinzioni. È, semmai, una differenza di idee. Di quelle grandi idee, estetiche, religiose, morali, con le quali gli uomini nel corso della loro storia hanno di volta in volta dato forma alle condizioni fatte alla loro esistenza da un ambiente sul quale i traffici, la produzione, i contatti e gli scambi, in una parola l’operosità del genere umano incideva in profondità per esserne a sua volta profondamente toccata. Come saremo dopo che tutto questo si placherà non lo possiamo dire. Certo saremo stati portati molto lontano da dove siamo adesso, polemiche comprese. Al Nord come al Sud, in Italia e in Europa, dovremo fare i conti con un mondo profondamente cambiato e carico di tensioni. Che ci piaccia o meno, sarà il nostro mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA