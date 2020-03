Coronavirus a Napoli, «Funerali rifiutati alle vittime». Le ditte: «Falso»

Ci sono notizie che non dovrebbero essere diffuse, semplicemente perché non dovrebbero accadere: la polemica fra agenzie funebri sulla disponibilità o meno a trasportare i defunti contagiati dal Covid è una di queste. La riportiamo perché è deflagrata nella giornata di ieri con inaudita violenza, ha travolto la città e ha suscitato un vespaio di parole, tensioni, rabbia, sicché questa vicenda va necessariamente raccontata. Lo faremo in maniera asettica, presentando solo la cronaca degli eventi così come s’è sviluppata.

Nella mattinata di ieri è stato diffuso un comunicato della sezione territoriale dell’Efi, eccellenza funeraria italiana, un sindacato della categoria delle onoranze funebri: «Ci pervengono decine di segnalazioni di imprese funebri campane che rifiutano di effettuare le operazioni funebri per i casi di coronavirus. Questo diniego, dettato soprattutto dalla paura di un contagio, sta creando uno squilibrio insostenibile con il carico di lavoro che pende verso chi invece, per senso di dovere e collettività, continua a fornire i servizi indispensabili in questo momento storico. Ma non possiamo continuare così, altrimenti l’intero sistema rischia il collasso», la firma è del delegato campano Efi, Gennaro Tammaro, che chiede anche un intervento «deciso» delle istituzioni, a iniziare dal Comune e dalla Regione, «affinché si argini questa emergenza nell’emergenza».

Subito intervengonopresidente regionale della federazione nazionale imprese onoranze funebri (Feniof) e, portavoce della Laiif, libera associazione italiana imprese funebri: «l’Osservatorio intersindacale delle imprese funebri della Campania intende informare i cittadini che non risultano casi di rinuncia a svolgere servizi funebri in caso di decesso, o anche sospetto decesso, per coronavirus... Resta incomprensibile il motivo che ha generato tale fake news che ha provocato inutili allarmi, sollevando accuse ai colleghi che operano correttamente in questo settore».

Sulla questione si sono espressi anche Marilidia Bellomunno e Valerio Dominech delle rispettive, omonime aziende di onoranze funebri. «Tengo a sottolineare che non abbiamo un sindacato di categoria ragion per cui nessun può parlare a nostro nome - ha tuonato Dominech - e smentisco le notizie circa il rifiuto di alcune aziende di effettuare servizi funebri. Inoltre in qualità di privati, non riteniamo opportuno chiedere alcun tipo di contributo alla Regione in un momento già così delicato. Per quanto riguarda i decessi Covid-19 l’azienda ospedaliera ci consegna la salma ermeticamente sigillata e sicura dal punto di vista sanitario; pertanto il trasporto funebre viene effettuato nella massima sicurezza per gli addetti ai lavori».



«Noi svolgiamo un servizio importante per la comunità e oggi a maggior ragione non bisogna polemizzare con le istituzioni - ha sottolineato la Bellomunno -. Mi risulta che la stragrande maggioranza degli operatori seri di questo settore stia espletando con grande sobrietà e professionalità i servizi funebri per i quali, lo ricordo, siamo pagati e non credo sia corretto chiedere alle istituzioni oggi di risolvere problematiche che seppur presenti in parte potremo certamente affrontare in futuro in momenti migliori per la nostra comunità. Un invito dunque a essere solidali con la cittadinanza e a lavorare con la consueta professionalità in questo momento così drammatico per tutti».



