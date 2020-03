Le due Napoli e gli irresponsabili che si credono migliori di noi

È difficile commentare le immagini e le notizie arrivate lo scorso weekend da alcune zone di Napoli: la Pignasecca affollata, i Quartieri spagnoli animati come sempre, i Vergini attraversati da gente senza mascherine, come in un giorno di festa qualunque. Ma basta na jurnata ’e sole, cantava Pino Daniele: ed ecco che il Coronavirus, la quarantena, le leggi, il contagio sono solo uno sbiadito ricordo. E via con gli assembramenti e le regole violate!



È difficile commentare, ma bisogna provare a farlo, perché l’irresponsabilità, l’individualismo, l’incoscienza di una parte della popolazione rischiano di vanificare il sacrificio e lo sforzo dei tanti cittadini che in questi giorni stanno rispettando alla lettera i decreti governativi. Che cosa spinge queste persone a ignorare il pericolo, nonostante le immagini delle file di camion che trasportano bare, i bollettini di guerra quotidiani, le notizie della diffusione del virus in tutto il resto d’Europa e nel mondo a una velocità allarmante? Ignoranza? Spavalderia? Menefreghismo?



Certo, esiste anche una questione sociale della quarantena: per alcune famiglie è molto più difficile restare chiusi in una casa di poche decine di metri quadrati in cinque, sei, sette persone rispetto ad altre che possono garantirsi spazi separati a volontà e privacy. Ma questo non basta a giustificare un comportamento così ostentatamente disinvolto, che mette a repentaglio la salute (e la vita) degli altri cittadini. A quanto pare, non servono ashtag, spot televisivi martellanti, prescrizioni, decreti, inviti, a convincere certa gente che se c’è una sola cosa da fare, al momento, per salvarci dal nemico, è restare a casa. Ci sono quartieri della città totalmente deserti, spettrali a qualunque ora della giornata e quartieri che ignorano i divieti e il buon senso. Perché?



Perché dopo l’illusione commovente della città unita e solidale che canta dai balconi, siamo tornati all’eterna divisione delle due Napoli. Eppure mai come adesso la posta in palio è stata così alta e importante. Come convincere, allora, chi da sempre vive perseguendo i propri interessi, il proprio «particulare», a pensare e agire per il bene della collettività? Certo, quando in quella piazza virtuale mai deserta che sono i social si leggono post che vaneggiano sul diritto a contagiarsi o giudicano i provvedimenti del governo una deriva autoritaria, viene il dubbio che il virus più pericoloso sia la stupidità.



È inutile allora indignarsi e sorprendersi per la gente che esce e passeggia come se niente fosse. Come convincere tutti che solo uniti si può vincere questa battaglia? Le ultime notizie, per fortuna, sembrano indicare un’inversione di tendenza. Speriamo, allora, che nel prossimo weekend (forse il decisivo) la città dia quella risposta di maturità che tutti aspettiamo. Speriamo che un po’ di quella folcloristica spensieratezza partenopea lasci il posto alla serietà e alla presa di coscienza.



Certo, molti di noi - me compreso - avevano sottovalutato il pericolo reale di questa epidemia, ma se sbagliare è umano, perseverare - adesso che siamo tutti immersi in questo incubo - sarebbe più che diabolico. È giusto - normale e giusto - avere paura: per noi e per i nostri cari. La gente muore come niente, ogni giorno, e - quel che più sgomenta - muore in uno spaventoso isolamento, mentre molti non vogliono rinunciare alla loro corsetta quotidiana, alla passeggiata domenicale, alla chiacchiera ravvicinata o alla consueta canea social. La gente muore e, non so voi, ma io non ho più voglia di polemizzare, di cercare colpevoli, e tanto meno di scherzare, seppure per esorcizzare. Ho solo paura che questo dramma collettivo non finisca o che finisca troppo tardi. Ci scopriamo fragili, piccoli, inermi, e di fronte a questa fragilità mi tornano in mente i versi di Hölderlin: «Ma la nostra sorte / è non riposare in nessun luogo / Scompaiono, cadono, / soffrendo gli uomini / alla cieca, da un momento all’altro, / come l’acqua da scogliera / a scogliera gettata / per anni giù nell’ignoto». Che ci aiutino a prendere coscienza di ciò che stiamo affrontando.

