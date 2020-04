Le cure a casa non si fanno a parole

Nel clima di surreale incertezza nel quale annaspiamo - incertezza sulle modalità di trasmissione del contagio, incertezza sui rischi che ancora corrono le persone guarite, incertezza sulla “fase due” e i tempi di ripartenza - la Campania continua ad accumulare ritardi sul fronte dell’assistenza a domicilio. Certo, la contrazione dei ricoveri è innegabile. Certo, i reparti di terapia intensiva si stanno svuotando. Tuttavia, nell’imponente macchina organizzativa messa in campo dalla Regione per fronteggiare l’emergenza coronavirus, continuano ad arrancare le terapie a domicilio, che poi sono le uniche in grado di intervenire sulla malattia prima che sia troppo tardi ed evitare l’affollamento e il collasso degli ospedali.



Nonostante i piani, i protocolli, le rassicurazioni e gli annunci - e le estenuanti riunioni tecniche che puntualmente si concludono con nuovi annunci e nuove rassicurazioni - la gestione “domiciliare” dei contagiati resta prigioniera del caos. Il ruolo dei medici di famiglia (e degli specialisti ambulatoriali) è ancora confuso e decine di pazienti, a casa con il Covid, aspettano inutilmente il tampone e l’assistenza terapeutica per evitare il ricovero.



È un allarme che, purtroppo, va rilanciato. Soprattutto alla luce dello sforzo, enorme, compiuto dalla Regione nel serrare le linee di difesa degli ospedali e le trincee delle rianimazione.

Sono le retrovie, ancora oggi, a restare scoperte. Così come restano estenuanti le attese di molti cittadini per l’esecuzione dei test e la notifica dei relativi risultati.



Che l’onda d’urto iniziale del virus sia stata drammatica - provocando lo sbandamento dell’assistenza pubblica anche in Regioni più ricche e storicamente attrezzate, sul piano sanitario, rispetto alla Campania - è sotto gli occhi di tutti. Poi però, superato lo sbandamento, bisogna organizzarsi, bene e per tempo. Per non dare alle famiglie l’impressione di essere lasciate sole. E invece centinaia di pazienti (Covid-positivi in attesa di sviluppi clinici, asintomatici in quarantena, sintomatici sospetti in attesa di tampone) continuano ad aspettare un segnale per curarsi adeguatamente senza andare in ospedale. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo scritto dieci giorni fa: spesso questo segnale non arriva o, quando arriva, è troppo tardi.



Finora, il monitoraggio dei pazienti a domicilio è avvenuto all’insegna dell’improvvisazione. Lo ha ammesso nei giorni scorsi, in un’intervista al Mattino, lo stesso manager dell’Asl 1 di Napoli, Ciro Verdoliva. «Test chiesti da chiunque, si è creato un marasma tra telefonate, mail, pec da parte di pazienti, familiari, medici, terze persone». Verdoliva ha poi annunciato che, una volta smaltiti i tamponi arretrati, a partire da martedì (ovvero da ieri) l’assistenza domiciliare sarebbe dovuta andare a regime, garantendo i test a domicilio entro 24 ore e la risposta in 48 ore.



E invece i tamponi e le cure a domicilio restano al palo, mentre il monitoraggio quotidiano dei nuovi casi di contagio in Campania fa registrare la presenza di interi gruppi familiari positivi al Covid. Colpa, certo, di numerosi comportamenti irresponsabili rispetto ai quali il governatore De Luca, ieri, ha per l’ennesima volta puntato il dito, ventilando misure territoriali di quarantena ancora più pesanti. Ma il rigore dei comportamenti, ai quali tutti i cittadini sono chiamati, deve andare di pari passo con un’organizzazione dell’assistenza domiciliare che definisca, con altrettanto rigore e senza più incertezze e sovrapposizioni di ruolo, il “chi fa cosa”, dopo che per troppo tempo si è lasciato che s’imponesse la regola del fai da te.

