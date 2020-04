Coronavirus, prima intesa sui fondi europei: 366 milioni «ripescati» per la Campania

Dopo le tensioni a distanza, le lettere e le incomprensioni, ecco l’accordo vero e proprio. Nel giorno in cui il ministro per il Sud Peppe Provenzano ottiene il via libera politico dalle Regioni per l’anticipo sull’emergenza sanitaria e socio-economica dei fondi europei non ancora programmati, arriva anche l’intesa con la Campania sulla riprogrammazione di una parte delle risorse nazionali del Fondo sviluppo coesione. Si tratta per la precisione di 365,9 milioni di euro che la Regione intende spendere per l’attuazione del Piano di azione sociale appena varato dalla giunta di Vincenzo De Luca ma sui quali occorreva, come indicato dallo stesso ministero, completare la procedura a tutela della trasparenza dell’iter.

La somma faceva parte di quelle a disposizione della stessa Regione nell’ambito del Patto per la Campania e del Masterplan per il Sud, lanciato dall’allora governo Renzi, ma di fatto non risultava ancora impegnata. Parliamo, va precisato, di risorse nazionali già inserite nel Fondo sviluppo coesione 2014-2020. La quota maggiore, circa 283 milioni, era stata indicata a suo tempo per l’intervento relativo al “Nuovo complesso ospedalieroche però era poi stato inserito anche nel Piano di edilizia ospedaliera della Regione. I soldi insomma potevano essere dirottati sull’emergenza dacome gli stessi uffici del ministro avevano suggerito, dopo un’attenta ricognizione dei fondi non impegnati, offrendo subito la massima disponibilità a chiudere la pratica. Ad essi sono stati aggiunti poi altri 80 milioni, recuperati su altri capitoli di spesa non utilizzati, fino a raggiungere i 369,5 milioni dell’accordo finale.

Pace fatta, dunque, anche se l’accordo non riguarda gli altri 623 milioni chiesti dalla Regione sempre per sostenere le spese a sostegno di famiglie, imprese e professionisti danneggiati dall’emergenza sanitaria. Pure in questo caso si tratta di risorse nazionali del Fondo sviluppo coesione e come le altre risultano ancora vincolate a precedenti destinazioni, anch’esse previste nell’ambito del Patto per la Campania (soprattutto per interventi relativi al “Piano rifiuti”, a “Compensazioni ambientali”, a infrastrutture per la sede Nato di Giugliano).

Per riprogrammarle, l’iter appare più complicato: l’Agenzia per la Coesione, uno dei bracci operativi del ministro, deve consultare i relativi tavoli dei sottoscrittori con il coinvolgimento delle amministrazioni centrali competenti: senza la modifica propedeutica degli strumenti di programmazione, in altre parole, quei soldi non possono essere riutilizzati. È probabile, insomma, che per il momento Regione e ministero abbiano condiviso la necessità di impegnare subito le risorse più facilmente disponibili, rinviando a tempi successivi le altre. Il ritrovato clima di collaborazione fa risalire il barometro dell’ottimismo.

Un passo in avanti, come detto, si è registrato ieri anche sulla proposta di Provenzano di anticipare per l’emergenza da Coronavirus i fondi europei non ancora impegnati dalle Regioni. Parliamo di circa 7 miliardi di euro che farebbero parte del nuovo pacchetto di risorse previsto dal governo nel decreto di aprile da 55 miliardi. Caduti gli ultimi dubbi sul rischio di trasferimenti ad altre aree territoriali, dal Sud al Nord per intendersi, le Regioni hanno ribadito la disponibilità politica a procedere. Saranno incontri bilaterali, a tamburo battente, a definire tecnicamente come gli enti territoriali riprogrammeranno queste risorse (gli obiettivi a cui erano originariamente destinate saranno ripescati e attuati con la programmazione 2021-2027 del Fondo sviluppo coesione). Si punta a ratificare il tutto nel giro di pochissimi giorni, forte l’invito ad accelerare al massimo i tempi rivolto da Provenzano a governatori e amministratori regionali. Altri 3,5 miliardi verranno riprogrammati anche dai ministeri che, com’è noto, partecipano anch’essi alla spesa dei fondi strutturali europei con i Programmi operativi nazionali. In questo caso la scadenza è più ravvicinata: domani al ministero dell’Economia è previsto l’atto finale della procedura.



