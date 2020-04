«Usciva soltanto per correre, mio marito ucciso dal virus»

Giampiero Coppola aveva 56 anni quando il coronavirus se l’è portato via. Aveva cominciato a correre da un anno per la “Collana Marathon”. Due volte la settimana. Qualche gara alle spalle, la mezza maratona di Napoli di febbraio in un’ora e 43 minuti, la preparazione per l’imminente maratona di Roma. In dieci giorni la situazione è precipitata ed i suoi polmoni sono collassati. Alla chat della squadra dell’ingegner Coppola è iscritta la moglie, Maria Caristo. In silenzio, rispettosa delle opinioni di tutti. Ma lunedì, dopo aver visto le immagini del lungomare affollato, non ha esitato un attimo e smartphone alla mano ha scritto agli amici di corsa del marito: «Se pure non volete farlo per gli altri, fatelo per voi e limitate le uscite, soprattutto le corse».

Cosa l’ha spinta a lanciare questo avvertimento?

«Oggi siamo nella stessa identica situazione di un mese e mezzo fa: non è stata trovata una cura, non c’è un vaccino, anzi siamo anche peggio perché ormai i medici e il personale ospedaliero sono allo stremo. La situazione della sanità è emergenziale per cui non vedo il motivo per riaprire tutto. Quello che è successo lunedì è la dimostrazione del fatto che la gente non ha ancora ben precisa quale sia la gravità della situazione. La corsa è bella ma quando uno sta bene, quando tutto intorno è ok e soprattutto quando si può fare. Per la corsa c’è sempre tempo, per la vita no. Ti viene tolta così. In questo caso dovrebbe prevalere il volersi bene e il volersi bene vuol dire stare a casa».

Quale gara stava preparando suo marito?

«Era andato a fare un allenamento molto intenso in vista della maratona di Roma che quasi certamente ha inciso sui polmoni. Era una persona sanissima, mangiava sano, mai fumato, mai bevuto, correva, era un grande atleta, una grande persona, un padre sempre presente e molto attivo, ma lui non ha potuto farci nulla. Ha combattuto per dieci giorni di terapia intensiva, ma i polmoni non esistevano più».

Da qui la sua riflessione.

«Quando ho visto questo grande entusiasmo che si è manifestato all’inizio di questa finta fase 2 mi sono sentita di dirlo al gruppo della corsa di mio marito cui ho scritto: non vi volete preoccupare degli altri ci può stare, perché non avete ancora percepito la gravità della situazione, ma preoccupatevi di voi. Rinunciate alla corsa perché il virus attacca in maniera silente. Gli effetti collaterali sono l’indebolimento dei polmoni. Evidentemente il virus si è insinuato in una situazione di debilitazione che si verifica inevitabilmente dopo uno sforzo di 30-35 km. Sforzo al quale si era sottoposto mio marito, una decina di giorni prima che si manifestassero i sintomi dell’influenza, in vista della Maratona di Roma».

Che sensazioni ha avuto vedendo le immagini di lunedì?

«Che l’apertura sia avventata e fare un passo indietro non sarebbe male. Condivido l’atteggiamento più restrittivo che fino ad ora è stato adottato nella nostra regione in contrasto alle direttive del governo. I cittadini non hanno questo senso di responsabilità anche perché non è stato detto loro quanto reale sia la gravità. Fin quando non ci sarà una cura e non ci sarà un vaccino il virus resterà in giro. Dopo l’apertura di lunedì, tra quindici giorni staremo peggio del mese di febbraio. Con il rischio che se un runner asintomatico cade e viene curato in ospedale per un banale infortunio, il contagio si diffonde».

Qualcuno dice che è una guerra.

«In guerra conosci il tuo nemico, hai delle armi, le usi e poi se sei più o meno bravo vinci o perdi. Adesso non è una guerra, il nemico non è conosciuto e non abbiamo le armi».

La sensazione è che possa accadere agli altri e non a noi stessi.

«All’inizio si diceva che colpiva solo anziani e affetti da patologie, che era una normale influenza. L’errore è stato dare leggerezza ad una situazione che di leggero non ha nulla. Se dall’inizio si fosse fatta un’azione di terrorismo psicologico e si fosse chiuso tutto probabilmente lei ed io in questo momento non ne staremmo parlando. Io sicuramente, sono certa che mio marito starebbe qui con me».



«Non posso esprimere giudizi in generale sul sistema sanitario. Ho motivo di pensare che mio marito sia stato adeguatamente assistito in ospedale ed in particolare nella reparto di terapia intensiva del Cotugno. Lo stesso non posso dire dell’assistenza domiciliare durante i cinque giorni di febbre a casa durante i quali siamo stati lasciati assolutamente soli. Basti pensare che mio marito l’ho accompagnato di mia iniziativa in ospedale con la mia autovettura in quanto il 118 si era rifiutato di farlo. L’unico supporto mi è stato fornito dal medico dell’asl del centro epidemiologico, il dott. Pucino, che, successivamente al ricovero, ha continuato a chiamarmi per accertarsi che io ed i miei figli stessimo bene e che continua a contattarmi per sincerarsi delle nostre condizioni».