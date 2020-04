Sorbillo, la coerenza ​è finita nel forno

Chi scrive è convinto che la pizza abbia un sapore meraviglioso; che il violino abbia un suono magico e una forma sensuale; che la canzone napoletana rappresenti un’alta forma di cultura, per giunta popolare. Perciò ha avuto rampogne da intellettuali alla moda, convinti che tutto ciò che nasce a Napoli sia provinciale. Peccato che non sempre i portabandiera di queste specialità si dimostrino all’altezza.



Prendete il caso di Gino Sorbillo, erede di una gloriosa tradizione nata nel 1935. Suo nonno ebbe ventuno figli, tutti diventati pizzaioli. Sorbillo è il classico «petrosino ogne menesta». Invade i giornali e gli spazi televisivi, per ultimo quello della «Domenica In» di zia Mara. Si è battuto, con coerenza, per la riapertura delle pizzerie o almeno della ripresa della vendita per asporto. Se non che proprio ieri, all’annuncio dei provvedimenti più permissivi adottati dal presidente De Luca, ha detto che non risolleverà le serrande. Bella prova di coerenza.

Si potrebbe capire se Sorbillo fosse uno dei tanti. Era pure giusto far capire le difficoltà causate dall’orario ridotto d’apertura, dalle 14 alle 22, che dà appena dl tempo di far lievitare la pasta. Così restano appena un paio d’ore per infornare e distribuire a domicilio.



Ma Sorbillo è diventato una specie di multinazionale, con due locali a Roma, tre a Milano, uno a Genova, Torino, New York, Miami e Tokio, oltre a succursali per la pizza fritta e il lievito madre. La popolarità e l’agiatezza conquistate gli assegnano un ruolo di portavoce, di difensore dei colleghi meno fortunati. Invece ha reagito al primo annuncio delle limitazioni minacciando la serrata di quattro dei suoi locali, con la conseguente disoccupazione di molti dipendenti, nel periodo più brutto della crisi per il virus.



Nasce la fastidiosa sensazione che Sorbillo difenda prima di tutto l’interesse personale. Qualche perplessità era già nata quando si appropriò dell’ondata di solidarietà per la bomba della camorra scoppiata nel centro antico. Invece l’avvertimento era stato fatto davanti alla bottega di un altro pizzaiolo. Insomma il giovane cuoco del forno a legna dovrebbe tornare a essere il ragazzo generoso che fu, cui è grato Gennaro Salvo, della dinastia porticese, che da lui fu sostenuto in un momento di gravi difficoltà. Torni a essere il ragazzo che si faceva in quattro per consolarti con una pizza piegata in quattro.

