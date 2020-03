Come vivere il Covid-19 ​con serenità

Chiusi in casa. Sigillati tra le nostre mura. Rassicurati solo se isolati dall’esterno che ci si rappresenta come estraneo cioè nemico: ma basta davvero il metro di distanza dall’altra persona prescritto dai nuovi provvedimenti anti Covid-19 per prendere le misure alla paura globale palpabile come materia solida e dilagata in panico irrazionale? L’impressione è che non basti, dal momento che l’inventario dell’intolleranza contemporanea è tale da far emergere uno spirito del tempo che sembra continuare a spingerci verso l’isolamento.



Con un effetto - nemmeno tanto collaterale – che rischia di produrre un’angustia morale e perfino democratica, assolutamente nocivo per la convivenza civile: che la diffidenza per gli altri, trasferita in esperienze tattili assolutamente sconsigliate come le strette di mano, per non parlare poi di effusioni come abbracci o baci, faccia affermare fortemente un rinnovato paradigma dell’estraneo-nemico. Certo bisogna attenersi alle norme precauzionali consigliate da scienziati esperti, purché però nessuno evochi atmosfere da saluto romano, quello che fu caldeggiato dal segretario del PNF Achille Starace perché “più igienico” della borghesissima stretta di mano. A neutralizzare una simile evenienza non basterebbe nemmeno il sarcasmo sopraffino dispiegato da Trilussa nel sonetto composto in quell’occasione (“la mano asciutta o sudarella/quanno ha toccato quarche porcheria/contiè er bacillo d’una malatia/che t’entra in bocca e va nelle budella”).



E’ evidente però che questo non è il tempo dell’ironia, dal momento che ci troviamo in una situazione per molti aspetti inedita ed in presenza di un rischio di cui non sono chiari i contorni. Ma proprio in simili frangenti s’impone una lucidità che non ci induca a essere sopraffatti dal pregiudizio. Perché il pregiudizio, già stimolato dai timori amplificati di presunte invasioni, se ne sta acquattato in ciascuno di noi allo stato latente ed è pronto a sbucare fuori confinandoci in assurde paranoie, o in paratie autistiche erette contro gli altri dietro le quali crediamo di essere protetti.



Proprio in un momento come questo, invece, ci serve andare verso gli altri, non perdere di vista quanto importante sia il sentimento della comunità. Di quella familiare, in primo luogo: la chiusura delle scuole scarica qui, e come sempre soprattutto sulle donne, la fatica e la spesa per un accudimento dei figli ininterrotto, difficile da conciliare con impegni di lavoro ma anche con prolungate permanenze domestiche di mamme casalinghe. Così, per non dover ricorrere a babysitteraggi quotidiani e costosi, molti genitori s’industriano a compulsare le chat di classe, sperando in alternanze di turni organizzati con altre mamme e papà che possano avvicendarsi nella gestione di pomeriggi di giochi condivisi tra i figli. Ma spesso c’è chi a priori si oppone, erige un muro per paura d’improbabili contagi, come se il solo fatto di condividere lo spazio di un appartamento tra pochi bambini fosse foriero di contagi. Ancora più forte diventa poi la diffidenza per il vicino di casa incrociato per le scale, soprattutto se classificabile nella categoria di “anziano”, cioè over 65, anche se vive solo ed è bisognoso di una qualsiasi lieve attenzione.



Paradossalmente il difficile passaggio che stiamo vivendo, e che sta facendo sperimentare anche al Nord come sia sgradevole essere bollati dallo stigma del pregiudizio sugli “italiani portatori di virus”, potrebbe invece perfino diventare proficuo. Sarebbe l’occasione per sperimentare forme di smart working, o lavoro a distanza, più estese e rese possibili da nuove tecnologie di cui non sperimentiamo fino in fondo le possibilità, ma che migliorerebbero sensibilmente anche la qualità del nostro tempo. Potrebbe aiutare tutti a coltivare la pratica di un quotidiano meno dispersivo o ossessionato dai rituali di una socialità scriteriata, con più spazio per la lettura dei libri, come suggerisce una bellissima campagna lanciata da librerie napoletane come Iocisto e Scugnizzeria. Potrebbe portare a rivivere in modo diverso i legami familiari e amicali, a una comunicazione riscoperta guardandosi negli occhi sollevati al di sopra del display del cellulare, o anche a distanza, se occorre su Skype. E ci potrebbe portare a riflettere a come convivevano con gli stenti, la fame, il pericolo, l’incognita delle bombe nei giorni della guerra i giovani e ragazzi di allora, nostri genitori o zii o nonni. Potremmo mettere loro, i vecchi, al centro di una narrazione familiare da far conoscere ai piccoli, magari dopo aver spento la televisione e lo schermo del computer. © RIPRODUZIONE RISERVATA