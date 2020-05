Se il lavoro è schiacciato ​tra virus e distrazione

Come non c’è da dubitare che Emilio Giannelli sappia benissimo chi sia Pellizza da Volpedo e quale il titolo esatto del suo quadro più celebre, il Quarto stato, che ieri l’altro una infelice didascalia del Corriere della Sera, in prima pagina, sotto la sua vignetta, ha retrocesso al terzo, facendo compiere al proletariato italiano e non solo un viaggio a ritroso nel tempo e nella storia, dalla rivoluzione socialista a quella francese, così è arduo immaginare che l’ Assessore al lavoro del Comune di Napoli, Monica Buonanno, conosca l’opera del linguista ed etnologo tedesco Lorenz Diefenbach, che nel 1873 diede alle stampe un romanzo dal titolo Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, la stessa frase incautamente comparsa per qualche ora su una locandina con la quale l’amministrazione cittadina ha voluto celebrare una ricorrenza, la festa dei lavoratori appunto, che l’emergenza sanitaria ha privato di ogni agibilità pubblica, seppure riempiendola di molti e drammatici contenuti di tipo nuovo.



Ma se non sono di immediato possesso il nome e l’opera del pastore luterano amico di Jacob Grimm (sebbene una voce apposita su Wikipedia ci sia), ha invece una sua infausta notorietà il motto di Dachau e poi di Auschwitz, al quale Primo Levi dedicò un formidabile, piccolo saggio, nel 1959. Così come, per la verità, stupisce che al più grande giornale italiano non ci sia, non dico un redattore, ma almeno un sindacalista conscio della sua storia che non abbia notato l’incongruità di quella vignetta (a meno che, come suggerisce, tra il serio e il faceto, un gruppo dedito all’esegesi del celebre maestro, non si sia trattato di una svista bensì di un’ intenzione d’artista).



Del Corriere non sappiamo niente e così pure dell’intenzioni satiriche di Giannelli. Per quanto riguarda il Comune di Napoli, l’Assessore non ha potuto che riconoscere lo sbaglio e fare marcia indietro.

Non c’è artista laureato o semplice habitué di Facebook che in questi giorni, volendosi dedicare al tema, non abbia avuto la stessa idea. Se il primo maggio è il Quarto stato, allora il Primo maggio al tempo del Covid-19 deve essere per forza il Quarto stato secondo le regole del distanziamento sociale: pochi lavoratori, nei loro panni ottocenteschi, ma con debita mascherina a coprire bocca e naso. Come l’opera dell’artista di strada Harry Greb, comparsa a Trastevere nei giorni scorsi. Vale a dire, la stessa idea avuta da Giannelli sulla prima pagina del Corriere e da tanti altri in giro per la rete, secondo un procedimento che ripete vignette analoghe delle scorse settimane, tipo l’ Ultima cena senza Gesù e apostoli, o con un vigile che irrompe sulla scena multando gli astanti per violazione delle disposizioni sugli assembramenti. Diciamoci la verità, una trovata un po’ banale e senza vera ispirazione. Rivolta poi ai lavoratori, non se ne capisce l’intento.



Alla stessa maniera, distrazione a parte, che pensava di dire e quale messaggio pretendeva trasmettere l’assessore napoletano con quella frase da pedagogia sociale del secolo decimonono? Se non l’avessero usata i nazisti (e il povero Diefenbach, morto cinquant’anni prima dell’arrivo di Hitler al potere, certo non ne aveva colpa) sarebbe stata per questo più adatta per celebrare il Primo maggio? A non voler tener conto dell’Olocausto e dei campi di sterminio, Arbeit macht frei è il succo di un ethos patriarcale, da Junker prussiano convertito alle ragioni dello Stato sociale bismarckiano, una concezione del lavoro come espiazione e disciplinamento delle passioni, regola di una vita timorata in cui ogni individuo accetta di buon grado il posto che il buon Dio gli ha assegnato sulla terra. Questo e non altro aveva in mente Diefenbach quando alla fine dell’ Ottocento aveva scritto il suo romanzo. Il movimento operaio ha sempre rigettato il paternalismo di concezioni come questa e la sua autonomia si è potuta realizzare come critica lavoro alienato.



Ma di tutto questo, si può stare certi, l’Assessore al lavoro del Comune di Napoli non si è mai posta il problema.

La verità è che nessuno si fa più una domanda. Educati ad una comunicazione usa e getta, di frasi fatte che vagamente risuonano efficaci alle loro orecchie incolte, troppo preoccupati di «stare sui social», le élite pubbliche del nostro paese sono il frutto di un lungo apprendistato che, deculturalizzazione a parte, ne ha fatto degli anestetizzati morali. Il lavoro, indipendentemente dalla sua libertà, non ha più nessun valore. Non è più il lavoro del lavoratore, e dunque il suo sforzo quotidiano, la sua fatica, le sue speranze e la sua sofferenza, la sua rabbia. In una parola, cultura. È, per tutti, un’opportunità, una fortuna, da tenersi ben stretti e al quale correre appena liberi dal lockdown, innalzando lodi al cielo per averne conservato uno in tempi così calamitosi. In questo senso, il lavoro sta saldamente nelle mani di chi lo domanda sul mercato (il datore, il padrone, l’imprenditore), mentre chi lo offre (il lavoratore, vecchio e nuovo) ne dipende totalmente, dovendone accettare condizioni, tempi e modi, perdendo di fronte ad esso qualsiasi autonomia. Eppure, questo Primo maggio dell’emergenza sanitaria, in cui i lavoratori non potevano scendere in piazza ma pure dovevano tenersi pronti per tornare al proprio posto irregimentati come dei soldatini (per non dire di quelli che mai lo hanno abbandonato a proprio rischio e pericolo), molte cose le ha fatte vedere. Ha fatto vedere, per esempio, la compiuta restaurazione del primato del profitto esteso fino a coincidere con gli interessi generali della società.



Ha visto la vita di uomini e donne sacrificata al moloch dell’impresa, una specie di entità sacra che nessuno osa più mettere in questione, in barba a qualsiasi cautela e principio di precauzione.

Nel Primo maggio in cui tutti citano qualcosa sbagliando sulla fonte, gentile Assessore Buonanno molte cose poteva dire sul lavoro ma non certo che rende liberi. Era falso nell’Ottocento, lo è ancora di più oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA