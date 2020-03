La scuola al tempo dell'illusione tecnologica

A scuola non si va, e per dare continuità al sistema di istruzione si pensa di affidarsi alla tecnologia informatica. Ma applicati sul terreno dell’educazione, computer ed internet generano più problemi di quanti non ne risolvano. Fermiamoci un momento su questo punto perché la questione non è, come in molti sembrano credere in questi giorni, decidere se sia meglio leggere un libro o accendere il computer.



La posta in gioco è piuttosto un’altra, e si può formulare nel modo seguente: se, in condizioni del tutto eccezionali, le persone devono accendere un computer per mettersi in contatto con un’istituzione politicamente rilevante come la scuola, questo che cosa significa? È evidente infatti che gli studenti si dividono davanti alla tecnologia in molti modi, tra coloro che posseggono un computer e chi ne è sprovvisto, innanzitutto; tra chi può contare su più apparecchi e chi invece in casa ne ha uno solo; tra quelli che possono beneficiare di una connessione moderna e veloce e quelli invece che sono costretti a «viaggiare» lenti. Per non dire dei molti che semplicemente non hanno nessun accesso alla rete, perché la rete semplicemente non esiste nei comuni e nelle frazioni dove hanno avuto in sorte di nascere e vivere.



Le famiglie che hanno due figli in età scolare e un solo computer o quelle che di computer non ne hanno nemmeno uno; e chi vive in aree non cablate o addirittura senza collegamenti, ebbene tutti questi italiani che faranno? La differenze sono come sempre di ricchezza, di cultura e di luogo.



In un Paese come il nostro, il ventaglio di possibilità è molto ampio e in questi anni gli estremi si sono fatti se possibile ancora più distanti. Tutto questo non viene attenuato dai nuovi strumenti informatici, ma reso ulteriormente visibile. La tecnologia in altri termini è fatta per esacerbare le diseguaglianze e non per rendere tutti uguali, come invece pretende il consolatorio racconto della rivoluzione informatica. E questo in particolare nella sfera dell’istruzione. Il problema non è di poco conto. La scuola è un’istituzione a carattere universalistico; il computer è invece una merce, di fronte alla quale gli individui stanno come di fronte a qualsiasi merce, sulla base del loro differente potere d’acquisto e del capitale culturale a disposizione.



C’è poi un’altra considerazione da fare. Una delle ragioni per le quali in molti diffidano della bontà della rivoluzione tecnologica applicata all’istruzione è che regalare un computer ad una scuola significa di fatto stringere un cappio al collo dell’istituto. I computer e i programmi necessari per farli funzionare hanno infatti un ritmo molto elevato di obsolescenza. In una istituzione tradizionalmente sottofinanziata come è appunto la scuola pubblica questo significa o drenare risorse per rinnovare il parco tecnologico, a scapito evidentemente di altri interventi non meno urgenti, oppure trasformare i singoli istituti in cimiteri informatici, dove giacciono apparecchiature vecchie, spesso guaste e mai riparate. La diseguaglianza che prima abbiamo considerato sul fronte delle fortune individuali, si riproduce qui a livello di sistema. Se gli uomini non sono tutti uguali, non lo sono nemmeno le istituzioni con cui entrano in rapporti. E così, ci sono scuole all’avanguardia e ci sono quartieri dove la scuola è inagibile perché vi piove dentro. Ma anche le scuole che consideriamo all’avanguardia, quando sono scuole pubbliche soffrono dei limiti generali del sistema. E così, le apparecchiature informatiche riguardano alcune classi, o sono a disposizione dell’intero istituto secondo criteri di accesso rigorosamente determinati, a turno e per un tempo delimitato.



Ora, è abbastanza futile chiedersi com’è la vita al tempo del coronavirus e come cambiano le nostre abitudini. Se conviene fare lezione all’aperto o ritrovarsi in un parco per la ginnastica mattutina. La malattia chiama direttamente in gioco la costituzione politica di una società e pone questioni che hanno a che fare con la giustizia sociale. Tutta la narrazione giornalistica a corredo dell’emergenza è in questi giorni stucchevole e ha un sapore insopportabile di propaganda. La questione scolastica sta invece davanti ai nostri occhi nella sua enorme portata politica. Per molti anni si è preteso di raccontarne la crisi come un problema degli insegnanti, della loro inadeguatezza didattica, del loro scarso aggiornamento. Ancora pochi giorni fa, la Rai ha mandato in onda una discutibile trasmissione, «Presa diretta», tutta costruita sull’assunto che la scuola non funziona perché non interessa i «ragazzi», perché la sua didattica è arretrata, concepita su modelli tradizionali ormai superati. Ancora una volta si è tirato in ballo Giovanni Gentile e la sua riforma, ormai centenaria e da tempo, soprattutto, seppellita sotto una miriade di interventi legislativi che a cominciare dal fascismo stesso e lungo il corso della storia repubblicana hanno letteralmente stravolto il volto della scuola italiana.



Oggi, quando per una incredibile circostanza dei tempi, la scuola viene sospesa per settimane come era accaduto solo in tempo di guerra scopriamo cosa voglia dire concretamente l’assenza di quell’istituzione tanto vituperata. Che cosa sia lo spettro anche solo evocato di una società senza la scuola. Di qui la necessità di correre ai ripari. Di offrire agli insegnanti un canale quale che sia per raggiungere il più in fretta possibile gli studenti. Chiunque abbia dei figli in età scolare sa che in questi giorni la vera preoccupazione è che il filo esile della loro concentrazione non si spezzi del tutto. Di qui la preoccupazione che facciano i compiti, che ricevano delle indicazioni chiare, con tempi precisi di consegna. Anche fare in modo che leggano dei libri è molto più facile se la lettura diventa un compito. Dal punto di vista dei bambini e degli adolescenti, i primi giorni dell’emergenza sono stati una specie di festa. Ma poi il tempo passa, c’è il programma da portare avanti, ci sono gli esami, la maturità che si avvicina, all’università arriva la stagione delle tesi. E tutti sono in cerca di indicazioni su come procedere. Dovremmo riconoscere una cosa molto semplice. Quando la scuola non c’è, quello che veramente conta della scuola sono le sue strutture portanti. Lo studio, il programma, gli esami. A scuola si va per studiare. E quando la scuola viene chiusa la domanda più importante è come si fa a studiare? Dovremo ricordarcelo quando tutto questo sarà finito.

