Coronavirus, perché il calcio non può ancora ripartire

Il momento dello scontro è arrivato: il calcio contro il governo, dopo il colpo assestato dal ministro allo Sport, Spadafora, che è andato oltre l’enunciazione del Dpcm da parte del premier Conte e ha giudicato «insufficiente» il protocollo della Federazione per la ripresa del campionato (quello di serie A, perché serie B, serie C e Dilettanti potrebbero aver chiuso le loro storie a inizio marzo).



Lotito, agguerrito quanto De Laurentiis sulla posizione della ripartenza a tutti i costi (ovviamente salvaguardando gli aspetti sanitari), ha mosso l’artiglieria pesante: due dirigenti e il centrocampista Parolo hanno accusato il governo di «discriminazione: perché Federica Pellegrini si allena e Immobile no?».



Il rischio della banalizzazione, anche in questi giorni drammatici, è sempre dietro l’angolo. Meglio evitarlo e porsi qualche seria domanda sulla possibilità, non soltanto sull’opportunità, di far ripartire questo carrozzone che si è fermato il 9 marzo. Non ci sembra che il punto cruciale della vicenda sia se far riprendere gli allenamenti il 4 o il 18 maggio: Gravina ha esteso il termine della stagione al 2 agosto, c’è tempo per completare il campionato cominciando a inizio o metà giugno. C’è un amarissimo non detto in questa storia. Il calcio rivendica il suo ruolo di industria, che «dà un miliardo al fisco» come ha ricordato Spadafora, ma nelle industrie si rispetta la prima regola per non perdere la sfida contro il Coronavirus: il distanziamento sociale. Che nello sport può esistere nelle gare del nuoto o del tennis, non in quelle del calcio. Se il governo non attenua questo punto, è impensabile allenarsi o giocare, seppure a porte chiuse, perché il calcio è fatto di contatti. Non è un caso che rugby e basket si siano fermati subito. La differenza è che nel calcio pesano i diritti televisivi, con quel miliardo che per i club è la principale fonte di guadagno e infatti le società hanno ritrovato nella scorsa settimana totale compattezza perché temono azioni legali di Sky o Dazn, o successivi tagli quando si andranno a ridiscutere i contratti.



È difficile andare contro l’attuale realtà del Paese, anche prevedendo frequenti tamponi e ritiri prolungati, come è scritto nel protocollo federale. Chi si assumerebbe l’onerosissima responsabilità di un contagiato in ritiro? L’accetterebbero i medici sociali, molti dei quali hanno manifestato ufficiose perplessità sull’opportunità di ripartire? «In questo momento c’è ancora il rischio di contagio, quindi in una situazione dove sui posti di lavoro dovremo stare a un metro di distanza l’uno dall’altro e con la mascherina non mi sembra possibile far riprendere gli sport di contatto come calcio»: lo ha detto non un politico ma il professor Carlo Tranquilli, medico sportivo di lungo corso, direttore dell’Istituto di medicina e scienza dello sport. Ed è su questo punto che va fatta la riflessione da parte dei club. Come può uno staff tecnico, in questa situazione, dirigere la preparazione di una squadra? C’è un altro rischio, sottolineato da Lopetegui, ex ct della Spagna e allenatore del Siviglia: egli ritiene che lo stato di forma dei giocatori, dopo il lockdown, sarà del 20 per cento e vi sarà la concreta possibilità di seri infortuni muscolari. E se, a prescindere dai contagi, si rovina il capitale giocatori? Il campionato europeo più vicino alla ripresa è quello tedesco, che conta di ripartire il 9 maggio. Ma bisogna valutare le differenti situazioni dei Paesi, dal quadro dei contagiati alla socialità: in alcune regioni della Germania sono state riaperte le scuole, in Italia se ne riparla - se tutto va bene - in autunno.



Vorremmo tutti rivedere, almeno in tv, le partite della squadra del cuore perché allenterebbero un po' le tensioni che viviamo da sei settimane. Ma le garanzie per i calciatori e gli staff devono essere assolute. Il presidente federale Gravina invoca il «gioco di squadra», chiedendo al governo di stare nella stessa metà campo del calcio e di dare indicazioni sul protocollo sanitario. È preoccupato il vicepresidente Sibilia, che banca al 50 per cento la ripresa del campionato. Al ministro Spadafora non piacciono certi atteggiamenti dei presidenti e li ha bacchettati pubblicamente, sottolineandone le forti pressioni per convincerlo ad allentare la presa, per far riaprire prima i centri sportivi e poi gli stadi. Ma da parte sua servirebbe un atteggiamento coerente con il momento. La tattica del «vedremo» o del «riprendere gli allenamenti non significa riprendere il campionato» non può durare a lungo. Se il governo è convinto che il campionato - per una serie di fattori che comunque provocherebbero un durissimo contraccolpo economico - non possa ricominciare, lo dica con chiarezza, senza rinviare il discorso di settimana in settimana, perché affioreranno sempre un'imperfezione nel protocollo o la paura di aprire al Coronavirus le porte del calcio.