Natale dietro l'angolo, ma il Covid è 6 volte più diffuso che a Pasqua

Pandemia da SarsCov2, prima e seconda ondata: cos’è cambiato, in Italia e in Campania, tra la fine di aprile - quando si era quasi al termine del lungo lockdown (scattato l’8 marzo e terminato il 4 maggio) - e oggi, quando gran parte dell’Italia si avvia a posizionarsi in zona gialla che classifica un rischio epidemico basso? Sia in Italia sia in Campania la situazione è molto più complessa e l’indice Rt, cioè la capacità dell’infezione di propagarsi, i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva e anche i decessi sono molto più alti oggi. La Campania dal 6 dicembre è in zona arancione e se la si dovesse valutare oggi probabilmente sarebbe anch’essa gialla: dopo aver trascorso (dal 15 novembre al giorno 29 dello stesso mese), due settimane in zona rossa ha attraversato una settimana di limbo (tra il 29 novembre e il 6 dicembre in quanto gli indicatori sono letti dal Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute sempre con una settimana di ritardo). Ora deve stazionare almeno due settimane in zona arancione prima di rientrare nel primo gradino del livello di rischio dove potrebbe dunque approdare a partire da domenica 20 dicembre. La norma ha previsto infatti che la declassificazione debba avvenire in maniera graduale. In sintesi non si può passare da zona rossa ad arancione e da arancione a gialla se non sono trascorsi almeno 14 giorni. Il ritardo di una settimana nella lettura dei dati complica ancor più le cose. C’è poi un dato nuovo: nella classificazione complessiva di rischio la Campania risultava in fascia “bassa” nella settimana tra 22 e 29 novembre mentre tra il 30 novembre e il 6 dicembre è stata identificata tra le regioni a rischio “moderato”. Dato su cui il ministero si pronuncerà venerdì prossimo e che comunque accomuna molte regioni già in fascia gialla.



Torniamo ora al confronto tra la primavera e oggi: il 27 aprile in Campania i nuovi positivi contati ai tamponi furono appena 31 su 1.839 prelievi nasofaringei (1,68%) per un totale complessivo dei positivi allora attivi di 2.877. La Campania, in quel giorno, aveva 541 persone ricoverate e solo 37 malati in terapia intensiva. Anche la lancetta dell’indice di infettività Rt, posizionata a quota 0,56, era abbastanza bassa da disegnare un netto calo dei contagi. Oggi la situazione è molto diversa: la Campania, investita in pieno dalla seconda ondata ha registrato ieri 1.414 nuovi casi su 19.663 tamponi (pari al 7,2% di positivi) dato abbastanza stabile nel corso di quest’ultima settimana ma conta ancora 1.794 persone ricoverate in ospedale, nelle unità di medicina ordinaria o in malattie infettive (34 in meno del giorno prima ma oltre il triplo rispetto al dato di fine aprile) mentre sono 137 i malati attualmente curati in rianimazione (100 in più sul dato di aprile) con una massa di positivi di 94.089 che ne fanno la prima regione in Italia per numero di contagiati attivi sebbene con un tasso di ospedalizzazione, di ricovero in terapia intensiva e anche di letalità, il più basso tra le regioni.

L’indice Rt, che da settimane era in discesa, è tra l’altro tornato a crescere per il secondo giorno consecutivo arrivando a 0,83 contro 0,72 del giorno precedente (corrispondente al valore dell’ultimo monitoraggio aggiornato al 6 dicembre) e di 0,63 del giorno ancora prima. Il 27 aprile in Campania c’erano 7 decessi, zero nei giorni successivi, mentre ieri se ne sono contati 47 a segnare la sproporzione del confronto tra i due periodi. Sugli altri indicatori del monitoraggio nazionale c’è poco da dire: sono tutti stabili o in discesa e anche se il tasso di occupazione dei posti letto in degenza ordinaria è risalito oltre la soglia massima del 40% ciò accade in quanto sono stati congelati i 1200 posti letto messi finora a disposizione dalle Case di cura accreditate.



In Italia, il 27 aprile, furono scoperti 1.738 casi e in terapia intensiva c’erano 1.956 malati (erano, nel momento peggiore del picco epidemico 4 mila) e si contavano 20.353 ricoverati in ospedale (scesi quel giorno di mille unità) per 105.813 positivi attivi. I guariti di quel giorno furono 1.700 e 333 i morti. L’Indice Rt in Italia era 0,7. Ieri nel nostro paese sono stati trovati 19.903 nuovi positivi pari al 10,1% di positivi al tampone, pochi i guariti e solo 5.475 positivi in meno del giorno prima. I morti sono stati 649 con un indice Rt in risalita a 0,91. Stando così poco sotto il valore critico di 1, la diminuzione dei casi è molto lenta. A ieri sono infine 28.066 (circa 8 mila in più di aprile) i ricoverati con sintomi e 3.199 i pazienti critici in terapia intensiva (circa 1.200 in più di fine aprile) e sono 684.848 gli attualmente positivi, oltre sei volte il dato di aprile.

