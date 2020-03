Coronavirus in Campania. Ospedali da campo, chiusa la call: tempi stretti per altri 128 posti letto

È una sfida contro il tempo, una corsa disperata per allestire i tre ospedali da campo che dovrebbero garantire 128 nuovi posti di rianimazione in Campania. Ieri alle 19 s’è conclusa la procedura di “invito” e si sono candidati in sette per partecipare al bando per l’assegnazione di un appalto da 15 milioni che potrebbe rivelarsi determinante nella battaglia contro il Coronavirus. La lettera d’invito a partecipare alla selezione, dunque, ha prodotto risultati insperati (nessuno ipotizzava una partecipazione così massiccia), adesso in tempi ancora più stretti verranno formalizzate le procedure per la presentazione delle offerte economiche e poi si partirà immediatamente. Il progetto prevede che i primi “moduli” di terapia intensiva siano disponibili al massimo fra quindici giorni.

I LUOGHI

Sono previste tre differenti localizzazioni per gli ospedali da campo da destinare alla rianimazione per il Coronavirus: una a Napoli presso l’Ospedale del Mare, un’altra a Caserta, al Sant’Anna e San Sebastiano, una terza al San Leonardo Ruggi d’Aragona di Salerno. Verranno allestite strutture modulari, prefabbricate, che possono essere montate nel giro di qualche ora e che possono essere completamente autosufficienti dal punto di vista energetico e sanitario. A Napoli sarà destinato un blocco ospedaliero composto da quattro prefabbricati capaci di ospitare 16 posti ciascuno: in totale 64 letti a disposizione dei malati costretti alla terapia intensiva (massimo investimento previsto 10,3 milioni di euro). A Caserta e a Salerno, rispettivamente andranno due moduli da 16 posti che potranno costare al massimo 2,6 milioni per provincia.



I PARCHEGGI

Le strutture da campo saranno installate nei parcheggi degli ospedali “di riferimento” e saranno dotate di percorsi e aree totalmente separate dai nosocomi, per evitare di creare difficoltà alla normale vita ospedaliera. Avrebbero potuto essere sistemate in altre aree, quelle strutture prefabbricate facilmente trasportabili: potevano anche essere delocalizzate in aree isolate e lontane ma si è preferito mantenere queste “terapie intensive temporanee” nei pressi degli ospedali per avere la certezza di poter contare su altro personale in caso di impreviste (e non auspicate) situazioni di allarme.

I TEMPI

La chiave dell’intera vicenda sono i tempi di realizzazione che dovranno essere strettissimi. In fase di presentazione delle offerte è previsto che i partecipanti indichino puntualmente una data effettiva di conclusione dei lavori che dovrà essere rispettata con rigore per non incorrere in severissime penali. La questione più delicata, ovviamente, è l’allestimento interno delle unità di terapia intensiva: reperire i prefabbricati da destinare a ospedali è abbastanza facile perché sono tante le aziende che li producono, mettere insieme le apparecchiature per allestire 128 nuovi punti di rianimazione, invece, attualmente non è semplice, anche se ci sono aziende che nelle ultime settimane si sono specializzate proprio in questo settore. In questo caso, visto che si richiede l’allestimento di sale da 16 posti letto ciascuna, quindi con un’estensione particolarmente vasta, la struttura prefabbricata non potrà essere trasportata già montata perché sarebbe troppo “ingombrante”: pavimenti, pareti e soffitti arriveranno smontati in pezzi e ricostruiti sul posto.

L’OSPITALITÀ

A Napoli l’Ospedale del Mare metterà a disposizione dei parenti delle persone ricoverate nella terapia intensiva “da campo” la piccola struttura ricettiva destinata abitualmente proprio ai parenti dei malati del nuovo nosocomio di Ponticelli: «Si tratta di un gesto per dare umanità a questi momenti così difficili - dice il dg della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva - vogliamo consentire ai malati che vengono dalla provincia o da altre città, di poter avere vicino almeno un parente. È un gesto che facciamo con piacere perché anche queste piccole cose aiutano ad affrontare meglio e a superare le malattie».



