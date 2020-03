Coronavirus in Campania, svolta per i tamponi: i medici di famiglia inseriti nella rete

Accorciare le distanze tra ospedale e cittadino malato in questo momento di crisi legata all’epidemia del coronavirus, garantire un filtro agli accessi impropri in ospedale dei sospetti casi di Covid-19, evitare il corto circuito in strutture già ingolfate, abbattere i rischi di contagio, alleggerire le funzioni del 118 messo a dura prova dall’epidemia. E, inoltre, rivalutare anche il lavoro di monitoraggio e controllo della salute della popolazione assistita in quarantena, garantendo un maggior numero di tamponi in condizioni di sicurezza per una massa di circa 4 mila persone, tra sintomatici (il 5%) e non, oggi isolati a casa in condizioni difficili e senza adeguate informazioni.

L’ORGANIZZAZIONE

Sono questi i presupposti della istituzione in Campania nelle varie Asl di apposite Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) da far decollare sul modello di quanto già fatto nelle Marche, e in parte nel Veneto. Queste unità, che rimandano alle funzioni assistenziali della Medicina del territorio, sarebbero affidate alle cure di medici di famiglia, di dottori della continuità assistenziale notturna e festiva, di specialisti ambulatoriali, pediatri di base e medici in formazione che seguono il corso di specializzazione triennale in Medicina primaria. Un contingente di camici bianchi che, dopo un corso ad hoc, attrezzati con mascherine, tute e occhiali, potrebbe agevolmente occuparsi anche dei prelievi e dei tamponi da effettuare a domicilio. L’obiettivo è allargare la platea da sottoporre a prelievi e tamponi senza aspettare che i sintomi diventino più evidenti.

TRIAGE TELEFONICO

I medici sulla scorta di un triage telefonico, attuato direttamente o passando attraverso il servizio del 118, dovrebbero effettuare accessi domiciliari nei casi di necessità e, opportunamente attrezzati, realizzare i necessari tamponi per stabilire se la persona è affetta o meno da coronavirus. La proposta all’unità di crisi della Protezione civile è stata condivisa da tutti i sindacati e ha come unica condizione la dotazione di idonei presidi di contenimento biologico.

GLI ORARI

La remunerazione oraria dei medici assommerebbe, in base al decreto emanato di recente dal Governo, a 40 euro l’ora. Il servizio sarebbe utilizzato anche nella fase di guarigione, quando i pazienti dimessi hanno bisogno di controllo a casa in un regime intermedio di cure extraospedaliere, ma ancora positivi al virus. Le attività di queste unità speciali avrebbero comunque autonomia organizzativa e, sebbene integrate con il servizio di emergenza, non dipenderebbero da esso. Per dare il via libera oggi è atteso il responso finale dei direttori generali di Asl e ospedali che saranno riuniti in videoconferenza con la cabina di regia della Protezione civile.

IL NODO MASCHERINE

Intanto, insieme all’Anaao e alla Cimo, tutto il fronte dell’intersindacale della dirigenza medica richiama la necessità di tutelare il personale sanitario e medico con adeguati dispositivi di protezione. Dalla protezione civile continuano infatti ad arrivare mascherine fuori norma e, nella migliore delle ipotesi, quelle chirurgiche. Ieri è partita una diffida in cui si chiede di rispettare le disposizioni relative alle norme per la sicurezza sul lavoro. Purtroppo fino a quando gli ordini non saranno evasi la Protezione civile può fare ben poco. Intanto Federcardio Campania, che riunisce 30 centri accreditati per Ia specialistica ambulatoriale tra le poche attività non ospedaliere ancora attive in Campania, chiede a Governo e Regione che sia chiarito che l’accesso dei pazienti ai centri territoriali sia riservato ai casi di urgenza e a prestazioni inderogabili per evitare contatti stretti tra pazienti e personale medico e infermieristico a fronte della totale mancanza di rifornimenti di mascherine e strumenti di protezione al personale in questi centri a contatto con l’utenza.

