È la prima – e, per il momento, l’unica - dei tanti stranieri attualmente impegnati nello sport italiano, ad assumere la decisione di lasciare il nostro Paese e ritornare a casa per il timore di un blocco dei voli per gli Stati Uniti a causa del Coronavirus. Si tratta della pallavolista Deja Harris, centrale statunitense giunta in Italia poco più di un mese fa, attualmente tesserata per la formazione casertana della Golden Tulip Volalto 2.0, fanalino di coda del campionato di serie A1 di volley femminile.

LA SCELTA

La scelta della giocatrice è stata ufficializzata dal club rosanero, che ha reso noto la lettera inviata dall’atleta al presidente del club nella quale, dopo i ringraziamenti alle compagne di squadra, allo staff tecnico ed alla squadra ed in riferimento ad una riunione svoltasi venerdì, la centrale statunitense ha deciso di comunicare di non sentirsi più in condizione di continuare la sua attività sportiva nel club rosanero. «Sfortunatamente - ha sottolineato la Harris nella sua nota - le circostanze mi hanno costretto a prendere la decisione di andarmene»; una decisione ritenuta necessaria dopo essersi consultata con la propria famiglia e dopo aver constatato che nel giro di cinque giorni i contagiati sono passati da 200 ad 800. Una considerazione, questa, riferita all’intero Paese e non certo alla Campania od alla provincia di Caserta dove i casi di Coronavirus risultati positivi al test non sono frequenti al punto tale da far parlare di zona rossa. Ed in effetti, implicitamente, lo riconosce la stessa giocatrice, laddove evidenzia i motivi che la inducono a lasciare Caserta e la sua squadra: non certo la paura di un eventuale contagio quanto il timore di una decisione da parte degli Stati Uniti di interrompere i voli da e per l’Italia.



I TIMORI

«Altri americani che studiano all’estero e in missione, non nello sport, sono già stati rimandati a casa», osserva la Harris che ricorda anche che c’è già in atto un blocco dei voli da e per la Cina e che negli Stati Uniti già da qualche giorno si parla apertamente di evitare contatti con altri paesi infetti, con l’Iran e l’Italia che sono le prime due nazioni nel mirino. Sulla base di tali considerazioni, la giocatrice ha ritenuto di dover rientrare negli Stati Uniti «per stare con la mia famiglia prima di non avere alcuna possibilità di partire». Al di là del rammarico espresso dall’atleta per la interruzione della sua esperienza italiana – la prima in assoluto in Europa – evidentemente sulla decisione dell’americana ha influito anche la situazione venutasi a creare in senso alla compagine casertana di volley femminile. Per vari motivi, la formazione rosanero, rispetto al girone di andata, ha visto andar via la quasi totalità delle sue atlete ed oggi, dopo la defezione della Harris, può contare soltanto su cinque giocatrici più un gruppo di ragazze provenienti dalla formazione di serie C. Attualmente occupa l’ultimo posto in classifica ed alla luce anche delle recenti decisioni della Federazione volley di annullare gli ultimi tesseramenti effettuati dal club rosanero, le possibilità di centrare la salvezza sono esclusivamente legate alla matematica. Ed è, allora, oltre al timore di non poter rientrare negli Stati Uniti o di un eventuale contagio, è molto probabile che sia stata anche questa mancanza di spinta motivazionale ad indurre l’atleta a prendere una decisione che è in palese contrasto con la presenza di tanti altri giocatori e giocatrici americani, ma anche di altri Paesi, impegnati nello sport italiano a tutti i livelli, sia in campo professionistico che dilettantistico.



