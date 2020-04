Coronavirus e cassa integrazione in Campania, ancora un mese per avere l’assegno

LEGGI ANCHE

Le risorse per gli ammortizzatori sociali tardano ad arrivare ed oltre 150mila lavoratori campani sono senza reddito da più di un mese. A pagare lo scotto della crisi, determinata dall’emergenza sanitaria, sono innanzitutto le tantissime piccole e medie aziende, che speravano di poter usufruire delle misure di sostegno previste dal decreto Cura Italia . Gli ammortizzatori sociali ad hoc sono stati effettivamente messi in campo dal governo. Tuttavia per molti dipendenti del settore privato l’attesa di un sussidio sembra destinata a prolungarsi ancora per un lasso di tempo indefinito, circa un mese. Mentre per gli autonomi sono appena partiti i bonifici dell’Inps con il bonus di 600 euro. «Pensare di liquidare tutto in 15 giorni - spiega il segretario regionale della Uil- era un’illusione. Era stata data una comunicazione troppo ottimistica su questo argomento. Utilizzando delle risorse pubbliche ci sono delle procedure da seguire. E allora come si poteva pensare che scomparisse la burocrazia?». Per, segretario della Cisl di Napoli e provincia, occorre fare i conti con una realtà oggettivamente drammatica: «I tre quarti dei lavoratori messi in cassa integrazione sono senza soldi. In particolare, i lavoratori si sono trovati senza la busta paga del mese di marzo o con una busta paga dimezzata. Gli stessi lavoratori rischiano di trovarsi senza soldi almeno fino a maggio». Sono tre gli strumenti di integrazione al reddito per sospensioni o riduzioni dell’attività, a partire dal 23 febbraio. Tutti con una durata di nove settimane, ma con procedure differenti.Il pagamento ai lavoratori può essere fatto dall’azienda o direttamente dall’Inps. Nel primo caso i dipendenti incassano subito i soldi e poi l’impresa li compensa con i contributi dovuti all’Inps. Nel secondo caso i tempi di pagamento si allungano. Le domande di Cigo in Campania sono nell’ordine di qualche decina di migliaia. L’Inps ha cominciato da qualche giorno a valutarle e, in alcuni casi, si appresta ad autorizzare i pagamenti. I versamenti da parte delle imprese ai dipendenti sono casi che riguardano prevalentemente i “big” del settore. Molto meno frequente che questo accada con piccole e medie aziende. Per questo molto dipenderà dall’Inps.«È una misura - spiega Sgambati - estensiva per tutte le unità operative anche con un solo dipendente, che riguarda la grande maggioranza delle piccole imprese locali». Ovvero di tutte quelle che non rientrano nel perimetro di applicazione della cassa integrazione ordinaria. Una pluralità di piccole realtà produttive, che comprendono anche bar, pizzerie, ristoranti, negozi di abbigliamento e tante altre attività. Per la cassa integrazione in deroga sono coinvolte anche le Regioni. A Palazzo Santa Lucia spetta la gestione delle pratiche. «Sulle 53mila istanze ricevute, - spiega l’assessore al Lavoro- ne abbiamo lavorate già oltre la metà. E per 23mila lavoratori sono stati fatti i decreti e inviati all’Inps che provvederà al pagamento nei prossimi giorni. Dopo il primo riparto di 100 milioni di euro, ne ho richiesti altri 180 al Ministero del Lavoro per poter coprire tutti i lavoratori». Toccherà all’Inps, dunque, effettuare i versamenti. «Le ragioni delle lentezze nelle erogazion - sottolinea il segretario regionale della Cgil- derivano proprio dai ritardi dell’Inps, investita da molteplici misure a sostegno dei redditi».È l’assegno ordinario erogato dallo stesso Fondo. Rispetto agli altri due strumenti, coinvolge una platea molto più ridotta. Tra questi, i dipendenti deI Caf o quelli della Curia. Per l’erogazione degli ammortizzatori, è stata definita una convenzione con le banche per anticipare l’integrazione salariale. Ma per alcuni la riduzione dei tempi è solo un miraggio. Tra gli altri strumenti, figurano anche i fondi di integrazione di settore. Un esempio è quello delle 3000 aziende artigiane della Campania che hanno presentato domanda per mettere in protezione oltre 9mila lavoratori fermi. Per questi è già effettivo il pagamento degli ammortizzatori attraverso il Fondo di Solidarietà bilaterale per l’Artigianato. Bonus 600 euro- Per gli autonomi, è previsto il bonus destinato a sostenere moltissimi commercianti e titolari di piccole attività. In Campania i potenziali beneficiari sono circa 341mila. Nei primi due giorni, sono stati inviati da Inps oltre 200mila bonifici, di cui 89mila a Napoli e provincia.Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata delle casse previdenziali private è destinato un “bonus una tantum” di 600 euro. Altre misure di sostegno sono state introdotte dalla Regione, a partire dall’integrazione delle pensioni minime fino a 1000 euro.