Coronavirus, Cina al bivio: può deragliare o diventare ancora più forte

Se non fossero reali gli accadimenti cinesi che in soli pochi giorni hanno ricordato all’umanità quanto essa sia fragile di fronte ai rischi dello stesso ambiente che la ospita, sembrerebbe trattarsi un film molto ben ingegnato e capace di far emergere le paure più recondite e profonde di ciascun individuo.



Per restare alla analogia cinematografica sembra essere difronte ad un climax, un elemento cruciale che segna una discontinuità netta tra un prima e un dopo. Il giorno che segna questa discontinuità è (secondo ultime informazioni che rapidamente variano) il primo dicembre 2019 nel quale si è registrata la prima persona infettada 2019-nCoV, più noto come coronavirus in relazione alla classica forma apprezzabile al microscopio elettronico.



La storia, tra corsi e ricorsi, racconta di pregresse situazioni di shock di natura e forma diversa a seguito delle quali i mercati hanno dimostrato un’enorme volatilità per una serie di eventi geopolitici. Un clamoroso tonfo del prezzo del petrolio, ad esempio, negli anni 1972/73 e 1879/80 innescò una crisi mondiale sui mercati internazionali.



Allo stesso modo l’enorme e virale bolla speculativa immobiliare del 2007 fu responsabile della ormai tristemente nota crisi economica del 2008 divenuta una minaccia di recessione mondiale.



Questa volta lo shock è di natura diversa e dagli effetti di ben altra portata dal momento che riguarda la salvaguardia della vita umana. Questo climax vede il colosso cinese improvvisamente deragliare da un binario di sviluppo economico sul quale era in piena corsa. Quali gli scenari possibili? Un evento passeggero, o una crisi geopolitica permanente nella quale andranno ridefiniti ruoli, ordini e domini commerciali? E’ presto per dirlo. Tuttavia, gli interrogativi sulla natura della navigazione sociale, economica e politica oltre le Colonne d’Ercole di questa influenza virale risultano più che fondati.



La Cina è la seconda economia del mondo. È il più grande partner commerciale della maggior parte dei paesi asiatici e di molti altri in tutto il mondo, detiene le maggiori riserve di valuta estera e si è imposta come pioniere leader in molti settori, compresi quelli ad alta tecnologia come il 5G. Con oltre 12 trilioni di dollari in circolazione, il suo mercato obbligazionario è il terzo più grande al mondo e a partire dal primo aprile 2019 le obbligazioni denominate in yuan emesse nel paese asiatico sono state inserite in uno dei più grandi indici di mercato mondiali, il Bloomberg-Barclays Global Aggregate, promosso dal gruppo finanziario di Michael Bloomberg, in quanto l’economia cinese è cresciuta 2,5 volte più velocemente di quella degli Stati Uniti. La Cina sotto Mao Zedong era uno dei principali sponsor di insurrezioni rivoluzionarie in tutto il mondo. Attualmente, dopo un passaggio dall’economia comunista a un approccio orientato al mercato risulta essere il secondo più grande finanziatore del mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Ed è per questo che risulta il primo vero concorrente inter pares che gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare nell’era moderna. La nuova guerra fredda economica basata sui dazi è, infatti, tra Stati Uniti e Cina e non più con l’Unione Sovietica che non costituisce un pari economico della potenza a stelle e strisce.



Tali evidenze hanno indotto un visibile -effetto pavone- che ha intimorito politicamente perfino il duro Trump. L’accordo commerciale, il cosiddetto new trade deal, della “prima fase” del presidente statunitense con la Cina si è rivelato in gran parte una vittoria per Pechino. Basta confrontare la versione siglata in questi giorni con le richieste iniziali fatte da Washington nella versione iniziale del 2018. Come scrive a tal proposito il Financial Times, per quanto riguarda gli obiettivi centrali degli Stati Uniti, “Dopo quasi due anni di negoziazioni, tariffe e contro-tariffe, Trump non ha raggiunto nessuno di questi obiettivi”. La guerra dei dazi commerciali è risultata sterile, proprio come avvenne nella storica (451 D.C.) battaglia dei Campi Catalaunici nota anche come battaglia di Chalons, dove Attila sfidò le truppe del generale romano Ezio per imporre la riscossione di un dazio e invece ne uscì sconfitto. Eppure, sembra paradossale che nel momento di massimo dominio geopolitico cinese certificato da tutti i principali rating finanziari e tecnologici, un improvviso shock sembra avere il potere di ribaltare ruoli e stati di dominio. Tutto ciò porta a chiedersi se questo è l’inizio di un Armageddon cinese oppure un eventuale palingenesi che vedrà la potenza cinese più forte di prima se riuscirà a contenere e a superare questa epidemia virale dagli effetti geopolitici mondiali. Le dinamiche biologiche e geopolitiche lasciano presagire che la risposta, quale che sia, arriverà presto.

