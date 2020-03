Coronavirus, cosa fare quando la bufera sarà finita

Immaginiamo per qualche attimo che il coronavirus non stia contagiando così pesantemente i cittadini del nostro Paese e proviamo a intuire quali sarebbero state in questi giorni le notizie economiche più commentate. Appena da poche settimane abbiamo approvato la legge di Bilancio 2020 (circa 34 miliardi).



Ci stiamo ora avvicinando alla presentazione del Def in aprile con un accordo con l’Ue per mantenere il rapporto deficit/Pil intorno al 2,2% - cosa che consente una serie di provvedimenti che vanno dalla riduzione del cuneo fiscale al family act ed anche ad un inizio di attuazione del Piano per il Sud – uno spread contenuto (intorno a 130/140 punti base), un debito pubblico che non accenna a diminuire, ma appare comunque sotto controllo e poi un’occupazione stabile (di poco superiore al 59%), una disoccupazione appena inferiore al 10%, un Pil negativo nel quarto trimestre 2019 (meno 0,3%), una produzione industriale in crescita a gennaio 2020 (più 3,7%, dati Istat). Insomma, siamo in presenza della «solita» Italia con luci e ombre, ma tutto sommato in condizioni sostenibili, con la rinnovata speranza di avviare una, seppur moderata, fase di crescita. Purtroppo, non è andata così.



Il contagio da coronavirus è arrivato con tutta la sua veemenza e sta duramente condizionando la vita di ttti. In conseguenza di ciò, le «sliding doors» (le porte girevoli) del nostro sistema economico hanno preso un’altra direzione e ora ci troviamo in una situazione molto diversa e veramente complicata a tal punto che il cittadino comune (preoccupato) si chiede: questo improvviso cambiamento degli avvenimenti cosa comporta per il futuro di ciascuno di noi (e delle nostre famiglie) e, più in generale, cosa e quanto rischia il Paese in termini economici, alla luce degli effetti negativi che questa condizione potrà determinare? La risposta è difficile da dare, ma qualche scenario di tendenza si può comunque prefigurare: al di là di aver introdotto misure igienico-sanitarie e comportamentali necessarie e più o meno restrittive, il governo cerca di correre ai ripari stanziando 25 miliardi (circa 16 per interventi immediati) - a proposito, considerata l’emergenza, la Ue ha dato il via libera sia allo sforamento del deficit programmato per il 2020 che ad una spesa una tantum extra-deficit - con l’obiettivo di finanziare decisamente le strutture sanitarie e di dare sostegno a chi in diversa misura è stato più duramente «colpito» dal virus: da un lato aiuti alle imprese - con misure di sostegno per le perdite registrate e che si registreranno in termini di ordinativi e di fatturato – e dall’altro un supporto alle famiglie attraverso la cassa integrazione per chi si trova (momentaneamente) senza lavoro, congedi (in parte retribuiti) ai genitori per assistere i figli che non vanno a scuola o, in alternativa, voucher per la babysitter. Insomma, si tratta di misure volte a contenere i danni subiti, ma non certo per riprendere a crescere per la qual cosa, invece, sono necessari interventi strutturali di ben altra consistenza. Infatti, appare chiaro come, trascorsa questa fase di emergenza sanitaria – che resta il problema prioritario da risolvere – saremo chiamati a far ripartire l’economia del Paese e se vogliamo che i mercati e lo spread non reagiscano negativamente, ostacolando non poco la ripresa, occorre essere selettivi, individuando gli obiettivi irrinunciabili e destinando ad essi tutte le risorse.



Del resto, quello che il Paese deve temere non attiene soltanto alla massa di debito pubblico da «gestire» (con interessi annui che mediamente sfiorano i 60 miliardi), ma al fatto che i provvedimenti contenuti nelle leggi di Bilancio susseguitesi negli anni – salvo qualche rara eccezione - sono stati improntati a risolvere contingenze politiche, con scarsi effetti positivi sull’economia del Paese, ovvero sui suoi principali operatori (imprese e famiglie). Unitamente a ciò, non dobbiamo dimenticare che, considerato lo scarso spazio fiscale a disposizione, i provvedimenti per la crescita andranno finanziati in deficit e ciò produrrà ulteriore debito per il Paese e sacrifici più o meno immediati per i cittadini, che saranno «accettabili» soltanto se riusciremo ad essere convincenti con i finanziatori. Questo è il minaccioso rischio che abbiamo di fronte e non possiamo sbagliare gli obiettivi.



Quali sono? Riforme strutturali serie e investimenti essenziali finalizzati a «spingere» il Pil, in particolare i consumi delle famiglie che ne rappresentano più del 60% (se i consumi tornano ad essere «vivaci» significa che il sistema produttivo è operoso, con importanti riverberi sull’occupazione e sui redditi) e in questi ultimi anni l’incremento è andato pericolosamente assottigliandosi fino ad essere attualmente di circa lo 0,4%; ciò è determinato principalmente da una contrazione dei redditi disponibili (meno 7% circa nell’ultimo triennio, dati Istat), ma anche per il permanere di un clima di profonda incertezza e sfiducia (che spinge i cittadini a rinviare le spese). Un’ultima notazione la vogliamo riservare al Mezzogiorno del Paese, cioè il territorio economicamente meno «equipaggiato», dato che, come accade in strutture territoriali complesse, è proprio la parte più debole a subire prevalentemente le conseguenze più dolorose di eventi di particolare gravità. Ebbene, se il termometro della ripresa sono i consumi, le misure per il Sud debbono prevedere ingenti risorse, visto che questa parte del Paese è caratterizzata da redditi e da consumi bassi – le famiglie del Nord dispongono di un reddito per abitante superiore di quasi il 60% di quelle del Sud (22mila Euro contro 14mila), mentre la spesa media mensile per consumi di una famiglia del Nord (circa 2800 Euro) è superiore del 35% circa di quella del Mezzogiorno (2075 circa), fonte Istat – e, se lasciata senza straordinari interventi, verosimilmente sarà destinata a subire gravi, speriamo non irreparabili, danneggiamenti.



