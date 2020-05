Nella battaglia per la dignità la tecnologia è nostra alleata

L’emergenza sanitaria ha aperto la strada ad una crisi che si preannuncia senza precedenti, la cui portata lascia intravedere scenari drammatici. La chiusura forzata della maggior parte delle attività produttive e commerciali, rischia di mettere in ginocchio e di far sparire tante aziende. È stato un Primo maggio quasi surreale quello che ci siamo lasciati alle spalle: senza cortei e senza lavoratori nelle strade. Intanto già contiamo drammi umani e danni importanti, soprattutto per gli imprenditori che in questi anni hanno investito notevoli somme per creare lavoro e si trovano ora sulle spalle ingenti debiti e grandi punti interrogativi sul futuro delle loro aziende. Stiamo assistendo ad un vero e proprio assalto per accedere alle cassa integrazione in deroga e ai bonus una tantum da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che cercano così una boccata di ossigeno.



Nulla sarà come prima per quelle aziende che sono andate in sofferenza e vivono l’incertezza del domani. In Campania, il turismo, la ristorazione, il mondo della cultura e dello spettacolo, le realtà che organizzano eventi, sono tra i settori più colpiti. Con lo spettro della camorra pronta ad entrare in campo per rilevare le attività in crisi con l’enorme liquidità di cui dispone, come ha messo in guardia il procuratore di Napoli Gianni Melillo. Un pizzaiolo racconta che i suoi dipendenti stanno aspettando ancora i soldi della cassa integrazione, e lui ha voluto comunque fare la spesa alle loro famiglie, per non lasciare nessuno senza mangiare. Ma fino a quando riuscirà a sostenerli? Intanto continua a pagare l’affitto della pizzeria e non resisterà a lungo senza incassi. La riapertura per asporto non sarà risolutiva, sfornando al massimo 200 pizze al giorno, probabilmente non riuscirà neanche a coprire le spese.



Questa condizione è comune a tanti operatori del settore della ristorazione, che per protesta stanno consegnando le chiavi dei loro locali ai sindaci. Anche il comparto manifatturiero è in grande frenata. Con l’avanzare della tecnologia alcuni già prospettavano un futuro nel quale solo pochi avrebbero lavorato, mentre tutti gli altri si sarebbero accomodati sul divano in attesa di incassare il sussidio a fine mese, una realtà che sembra ancora più plausibile dopo gli effetti del lockdown. Tuttavia dobbiamo invece avere uno sguardo diverso nei riguardi delle innovazioni, che in molti casi hanno permesso di poter continuare le proprie attività anche in tempo di pandemia. Lo smart working ha consentito a molti di lavorare collegandosi da casa, mentre attraverso alcune piattaforme per la comunicazione online, è stato possibile fare riunioni operative anche con il persistere del distanziamento sociale. Insomma, la paura di chi sostiene che le nuove tecnologie cancelleranno l’occupazione, sembra infondata. Al contrario bisogna considerare le nuove opportunità che potrebbero offrire nel campo della medicina, oggi messa a dura prova dalla diffusione del Covid-19.



L’intelligenza artificiale e i Big data, cioè quei grandi set di dati raccolti periodicamente e riutilizzabili allo scopo di migliorare le prestazioni del sistema sanitario, sono le nuove frontiere dalla sanità destinate a rivoluzionare diagnosi e terapie. In questo modo si potrebbe far fronte in modo più efficace a nuove forme di epidemie che potrebbero ripresentarsi in seguito. I sistemi di monitoraggio attivo per individuare gli anziani fragili possono invece prevenire l’aggravarsi e l’insorgenza di patologie che minano la loro seppur labile autonomia, che è poi la conseguenza dell’istituzionalizzazione in case di riposo, luoghi deprimenti dove abbiamo visto morire da soli tanti vecchi nelle scorse settimane. In questo modo si potrebbero creare nuovi lavori e, sconfiggendo più rapidamente un’epidemia, preservare quelli già esistenti. Certo lo tsunami causato dal Coronavirus non è stato equo per tutti e lo Stato non dovrà lasciare indietro quelli che sono stati maggiormente danneggiati. Tuttavia bisognerà attrezzarsi per affrontare i nuovi scenari. Il cambiamento epocale che ci aspetta richiederà innanzitutto un sindacato nuovo, che sappia rinnovarsi e impari ad usare i nuovi strumenti tecnologici. Una smart union che dovrà passare dalla protezione alla promozione della persona. L’innovazione, se è conosciuta e governata, può essere generativa e può rappresentare uno straordinario alleato per vincere le più importanti battaglie di dignità e quelle inedite che dovremo affrontare in futuro.









© RIPRODUZIONE RISERVATA