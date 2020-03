Coronavirus, se anche la cultura dovrà ripartire quando finirà la crisi

Da quando qualcuno ha detto, con esemplare idiozia, che con la Cultura «non si mangia», ambiti come la Musica o il Teatro sono inconsciamente diventati, per l’immaginario popolare, nicchie di lusso. Anche coloro che considerano la Cultura fonte di sostentamento, materiale e immateriale (e sono moltissimi; non tutti), in fondo ammettono che, in una scala di priorità e in un momento difficile, vengano prima altre impellenze. La qual cosa è plausibile, evidentemente, laddove si adotti un metro di valutazione, rispetto alle nostre necessità, di tipo “verticale”, ossia con un apice - dove si colloca il benessere fisico - e un fondo, dove spesso trova spazio la cultura. Molto più su in graduatoria, quasi in posizione di vertice, troviamo il calcio. Nulla di strano: le priorità dipendono anche dal livello di consenso e dagli interessi commerciali che vi gravitano intorno, non sempre e non solo da altri valori oggettivi, nobili e meno tangibili.



L’emergenza inopinata di questi giorni ha solo amplificato un gap, normalmente esistente, tra percezione del bene - inteso come offerta culturale - e bene stesso. Che i teatri, le sale da concerto e i cinema abbiano chiuso appare, alla luce di quello che stiamo vivendo, sacrosanto. Che abbiano chiuso molto prima delle palestre - per esempio - e degli ormai famigerati baretti è indicativo della considerazione di cui goda un intero settore, quello dello Spettacolo, ritenuto voluttuario per vocazione.



È encomiabile la lena con cui varie associazioni, singoli artisti e semplici appassionati si siano dati da fare negli ultimi giorni, sfruttando la rete, per riempire le voragini di silenzio seguite alla chiusura degli spazi performativi. Non è raro, adesso, reperire sul web piccoli video e registrazioni preparate ad hoc da questo o quel cantante come dimostrazione confortante di esistenza in vita se non, proprio, di resistenza. Meglio, forse, sarebbe stato se anche le istituzioni - ci viene in mente per primo il Ministero dei Beni Culturali - avessero invitato gli artisti italiani più famosi a spendersi in questo senso, magari promovendo una piattaforma virtuale sulla quale fare confluire i contributi e renderli accessibili a tutti. Pensate: se un violoncellista inviasse la registrazione originale (realizzata in casa o nel proprio studio) di una Suite di Bach, se un violinista regalasse un Capriccio di Paganini, se un cantautore registrasse una sola canzone alla chitarra, se un attore si producesse in un monologo teatrale (tutti, magari, accompagnati da due parole che diano il senso civile dell’intervento) finiremmo con l’avere in rete una sorta di piccola stagione virtuale in grado di attenuare la mancanza di offerta performativa cui, forzatamente e per ragioni condivise, oggi siamo sottoposti. Ci sentiremmo meno soli, più sereni e, forse, più forti, potendoci riconoscere in un progetto culturale comune, seppure irrituale.



Se si spulciassero i dati annuali del FUS - il fondo unico dello spettacolo attraverso il quale viene, in parte, finanziata l’offerta culturale del Paese - non sarebbe complicato trovare risorse, tra i molti rivoli assistenzialistici in cui sguazzano a volte progetti inutili, per sostenere in emergenza piccole iniziative del genere. E neppure cercandole tra i fondi distribuiti dalle singole Regioni in nome e per conto della Comunità Europea.

Ma non succede, non è successo, non succederà. Si dirà, non certo ingiustamente, che vi sono esigenze altre e più urgenti, continuando così, di fatto, a negare la validità di una scala di valori allargata, di tipo “orizzontale”, in cui la Cultura concorra, insieme ad altri fattori e non in posizione subordinata, al benessere materiale e immateriale del Paese.



Quando la bufera Covid19 sarà passata, finalmente, e tutto sarà andato bene, l’Italia si leccherà le ferite e ripartirà; anche quella dello Spettacolo. Sarà un po’ meno difficile, la ripresa, per i grandi Teatri, punta dell’iceberg sotto l’occhio delle istituzioni e dei media; sarà più complicata per i singoli artisti, le piccole compagnie, i molti professionisti con partita Iva che generano l’indotto culturale e ne sono generati... Soggetti, tutti questi, che nella considerazione “verticale” dei valori cui siamo abituati occupano una posizione generalmente assai poco visibile. L’auspicio è che all’interno del percorso di risalita che affronteremo, di qui a poco, si affermi una tendenza nuova ad allargare lo sguardo, a renderlo più inclusivo, cogliendo il peso non più marginale della Cultura in termini di fattore di crescita ed il ruolo non più incidentale di quanti, in maniera sana e militante, con la Cultura mangiano e fanno mangiare. © RIPRODUZIONE RISERVATA