Coronavirus e il piano Marshall del 2020

Tra il 1946 e il 1952 il governo americano regalò all’Italia beni per 1117 miliardi di lire, pari a 21 miliardi di euro . Negli ultimi quattro dei sei anni, gli aiuti fecero parte del piano ideato dal segretario di Stato George Marshall a favore dei paesi dell’Europa occidentale feriti o distrutti dalla guerra. Non ci dettero soldi, ma materiali preziosissimi per costruire infrastrutture e macchine per far ripartire l’industria.



Per ottenerli dovemmo preparare un piano predisposto dall’Iri i cui risultati andarono oltre le migliori aspettative. Prendemmo una rincorsa che ci fece crescere fino al 1963 al ritmo di quasi il 6 per cento all’anno. In pochissimo tempo l’Italia diventò un moderno paese industriale e anche il Sud fece passi da gigante grazie alla Cassa per il Mezzogiorno.



Gli americani si mossero per due ragioni: il rischio politico di consegnarci alla Russia e il rischio economico di precipitarci in una crisi peggiore di quella del ’29 con danni globali irreparabili. Oggi il primo rischio non c’è, il secondo invece esiste ed è drammatico. Il virus uccide gli ammalati con patologie pregresse. L’Italia si trascina da 20 anni una patologia gravissima, la mancata crescita. Covid 19 può darle il colpo finale. Per evitarlo occorre uno tsunami di soldi. Non possiamo stamparli come americani, inglesi e giapponesi e quindi dovremo farceli prestare e restituirli. Ma i soldi che la Bce attraverso le banche presta alle imprese, visto che i tassi stanno a zero, dovranno essere restituiti con moltissimo comodo se vogliono avere efficacia. Questi soldi non possono fermarsi alle imprese più strutturate, ma devono scendere a pioggia fino alle piccole e piccolissime, se non vogliamo assistere a una strage economica e sociale. C’è un altro sistema molto efficace e di immediata attuazione : il fisco.



Il governo ha giustamente tutelato i dipendenti con la cassa integrazione generalizzata. Adesso deve farlo con gli imprenditori grandi e piccoli per evitare la bancarotta di interi settori: alberghi e ristoranti che perdono la stagione, professionisti e artigiani che non lavorano, imprese con l'acqua alla gola già prima della tragedia virale. Nell'immediato dopoguerra c'era una voglia straordinaria di crescita. Questa è l'occasione irripetibile per ritrovarla. A patto di avere il carburante per far ripartire la macchina.