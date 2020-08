Se sul coronavirus è finita la tregua

«Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po’ di pace tornerà». È una delle più belle canzoni italiane, uno degli standard jazz più suonati al mondo, è di Bruno Martino e si intitola “Estate”. Bisognerebbe prestarci più attenzione alle canzoni, perché aprono piccoli squarci sul mondo. Prendete l’estate, appunto; quella delle canzoni è spesso una stagione che volge al termine, che si apprezza (come tutte le cose, ovviamente) nel momento dell’addio. Se nel calendario astronomico le stagioni hanno tutte la stessa durata, in quello dei poeti l’inverno è infinito e l’estate è una parentesi, un battito d’ali; l’estate non è una stagione, ma, come direbbero nel linguaggio delle serie televisive, è un “finale di stagione”.



Che sciocchezza celebrare il capodanno tra dicembre e gennaio: non è la notte di San Silvestro che gira la pagina della nostra vita, ma la fine dell’estate. “L’estate sta finendo, e un anno se ne va”, lo dicevano anche i Righeira. È a settembre e non a gennaio che si fanno i buoni propositi per il futuro, è a settembre che ci si iscrive in palestra per tenersi in forma (e a ottobre si smette di frequentare), è a settembre che si iniziano le raccolte a dispense dedicate ai temi più improbabili (orologi da collezione portoghesi, modellini di navi a grandezza naturale, cofanetti di Cd con l’opera completa di Toivo Kuula), è a settembre che si torna a scuola e si rivedono i compagni. Ma, stando a Francesco Guccini, settembre è anche “il mese del ripensamento sugli anni e sull’età, dopo l’estate porta il dono usato della perplessità”. Allora, la fine di quest’estate, la fine dell’estate del Covid, non è troppo diversa da ogni fine estate.



Solo che la perplessità si fa più profonda, solo che non sappiamo se, con l’inverno, un po’ di pace tornerà o se invece sarà nuova guerra, perché di guerra si è trattato: «Tra l’11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale duemila civili, in 5 anni. In due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morti 11.851 civili, 5 volte di più. Un riferimento numerico clamoroso», questo ha detto a fine aprile il commissario nazionale all’emergenza Domenico Arcuri. E nel mese del ripensamento che si apre davanti a noi, inevitabilmente torneremo a chiederci se abbiamo fatto bene a vivere l’estate come se la guerra fosse finita, se abbiamo fatto bene a riaprire le discoteche, ad affollare le spiagge e le piazze, a viaggiare per il mondo portandoci a casa souvenir in forma di virus.



In televisione, i “noi ve lo avevamo detto” si mescoleranno, in toni sempre più accesi, ai “il covid non esiste”, i frugali (malanno li colga!) se la prenderanno con gli spendaccioni e le formiche rimprovereranno alle cicale la spensieratezza estiva. Siccome tutto questo accadrà, io voglio giocare d’anticipo e pormela ora la domanda settembrina: era davvero necessaria un’estate di quasi normalità? Non avendo mai amato le discoteche neanche da giovane, non mi metto a tesserne le lodi a 56 anni, specie adesso che so che a frequentarle in età avanzata si rischia la “prostatite polmonare”, ma se guardo ai mesi appena trascorsi con la lente della letteratura, mi dico che sì, ci voleva un’estate così.



In alcuni passaggi del romanzo, il protagonista de “La casa in collina” di Cesare Pavese si avventura di notte tra le cascine della collina torinese e scopre che, mentre in città si vive l’incubo dell’oscuramento e dei bombardamenti, là, in un’osteria quasi nascosta, si balla e si fa baldoria. L’estate che sta finendo è quell’osteria, quell’oasi (o forse quell’illusione) d’allegrezza che non serve solo a far girare l’economia, ma soprattutto a marcare un tempo di tregua, perché in ogni guerra ci sono tregue: non importa se i combattimenti riprenderanno con i primi freddi, con i primi starnuti, con i primi assembramenti negli uffici e nelle aule; se non ci fossimo concessi una tregua, il morale delle truppe sarebbe stato così basso da lasciar presagire una sconfitta sicura. Le risate in spiaggia, gli aperitivi con gli amici, le strette di mano e gli abbracci sottratti clandestinamente al rigido protocollo della prevenzione sono stati l’indispensabile “Allegria di naufragi” che Ungaretti ha trovato persino in trincea, adesso sono finiti: “E subito riprende il viaggio / come / dopo il naufragio / un superstite / lupo di mare”. Buon viaggio a tutte a tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA