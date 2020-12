La giustizia omeopata ​che scalza la scienza

Quindi si può. Il Consiglio di Stato dà il via libero all’uso dell’idrossiclorochina nella cura contro il coronavirus. Lo leggiamo oggi. Una settimana fa, invece, le agenzie davano altra notizia: secondo l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) l’utilizzo del farmaco anti-malarico contro il Covid-19 può causare seri disturbi psichiatrici e comportamenti associabili a propositi suicidi. Non male, come effetto collaterale.

Una settimana, un giorno, solamente un’ora a volte vale una vita intera, cantava Edoardo Bennato, ma forse non è il caso di prenderla con altrettanta leggerezza. Non sono canzonette, ma decisioni che davvero riguardano la vita intera, e che impongono perciò la massima cautela. A tutti. Tutti meno forse Trump, che già a maggio dichiarava di assumere una pasticca di idrossiclorochina al giorno per prevenire il contagio (salvo ammalarsi in ottobre). Procediamo invece con ordine, e un po’ di pazienza.

Sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) stanno le indicazioni in merito ai trattamenti utilizzabili nei pazienti Covid-19. L’ultimo aggiornamento della scheda che riguarda l’idrossiclorochina porta la data del 25 novembre.

«Alla luce delle evidenze che si sono progressivamente accumulate e che dimostrano la completa mancanza di efficacia a fronte di un aumento di eventi avversi, seppur non gravi, Aifa conferma la sospensione dell’autorizzazione all’utilizzo off-label \[‘cioè al di fuori di quanto indicato nel bugiardino) dell’idrossiclorochina». Casi ed evidenze descritte arrivano fino al 24 agosto e portano l’Agenzia a concludere che i risultati osservati sono «difficilmente interpretabili» e trasferibili nella pratica clinica: l’uso off label del farmaco in pazienti Covid 19 va sospeso.

In uno Stato di diritto, tuttavia, non c’è «riserva di scienza» che metta al riparo dal sindacato giurisdizionale. Non basta dire: gli scienziati siamo noi, che c’entrano i giudici. Quando sono in gioco diritti fondamentali, come quello alla salute, tale sindacato è anzi cruciale. Ed esso, spiegano i giudici nell’ordinanza, non riguarda solo il «mero controllo formale ed estrinseco» dell’iter seguito dall’Agenzia, ma interviene anche nella verifica della «coerenza e correttezza» con la quale l’Aifa ha proceduto.

Bisogna però leggerla, la sentenza, per non farla troppo facile. Il Consiglio non vuol dare la stura a un irresponsabile «relativismo terapeutico» (cioè, in poche parole, che ognuno faccia come vuole). Non conta quel che il paziente presume di sapere. Tutte le fole pseudo-scientifiche, complottiste, negazioniste, antivacciniste, anti-multinazionali farmaceutiche, tutta questa paccottiglia da social non c’entra nulla con la decisione del Consiglio: diciamolo con chiarezza. Per l’Aifa, per i medici ricorrenti e per il Consiglio di Stato conta solo quel che la scienza medica ha fin qui stabilito, quanto a efficacia e sicurezza della cura. E i giudici della Terza Sezione, sulla base di quella stessa scheda che citavo prima, ragionano così: cara Aifa, hai scritto che casi ed evidenze finora raccolte sono di difficile interpretazione. Come puoi allora affermare che le evidenze «dimostrano la completa mancanza di efficacia del farmaco»? Errore da matita blu.

Spero di aver restituito con precisione il punto intorno a cui ruota il pronunciamento del Consiglio. Lo ribadisco: l’Aifa riconosce che se ne sa troppo poco (in particolare, si sa poco dell’efficacia del farmaco nella fase iniziale della malattia), come può allora sostenere che ne è dimostrata l’inefficacia? Sotto il profilo della coerenza la posizione assunta dall’Agenzia è irragionevole, e la sospensione dell’uso del farmaco scorretta: è deciso.

Il lettore paziente che è arrivato sin qui, e ha apprezzato il rigore logico dell’ordinanza, non può tuttavia non porre ai giudici una domanda, la seguente. Poniamo che l’Aifa avesse scritto non che è «dimostrata» l’inefficacia del farmaco, ma semplicemente che l’incertezza al riguardo imponeva prudenzialmente di sospenderne l’uso, sarebbe ugualmente risultata soccombente nel giudizio? Parrebbe di sì, visto che i giudici fondano la loro ordinanza su ulteriori considerazioni di merito: vista la situazione epidemiologica, scrivono. Vale a dire: non sappiamo come curare i malati, l’epidemia corre, se li curiamo con l’idrossiclorochina magari li teniamo a casa e non li ospedalizziamo, e comunque conviene tentare tutte le vie, quando non sia già dimostrata la loro inefficacia o pericolosità. Il Consiglio va ancora oltre, e fa in proprio una valutazione benefici/rischi per poi concludere: il gioco vale la candela. Ma ecco di nuovo la domanda: davvero tocca ai giudici del Consiglio decidere se il gioco vale la candela e dunque fin dove debba spingersi la prudenza dei medici, e dell’Agenzia del farmaco? Tocca a un consesso giuridico o a un consiglio scientifico stabilire se il dubbio sull’efficacia curativa basti o meno per autorizzare o vietare l’uso di un farmaco? Certo, il diritto soggettivo è garantito (e insieme l’autonomia decisionale del medico, e anche un principio di solidarietà verso i pazienti, e un’idea della cura costruita per la persona e con la persona, anche se – si spera – non addirittura «dalla» persona), ma non viene forse compromesso un principio di ordine del sistema sanitario nazionale, che fa discendere da un’autorizzazione centrale, sostenuta dalla comunità scientifica, le condotte mediche individuali? Forse non sarà questo il caso, forse l’idrossiclorochina fa più rumore per colpa delle sparate di Trump, ma nel Paese dei Di Bella e di Stamina, con una robusta fiducia nei miracoli, è lecito coltivare anche questo dubbio. E sperare che domani non spuntino mille cure fai-da-te sulla base del generoso principio che tentar non nuoce. Generoso, e confusionario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA