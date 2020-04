Il fattore clima ​uno scudo contro il Covid

In piena pandemia da Coronavirus, le domande che si pongono maggiormente gli scienziati nei suoi vari aspetti, e che sono poi anche quelle che si fanno di frequente le persone comuni, riguardano soprattutto l’influenza che possono avere su di essa l’inquinamento atmosferico, le temperature e l’età media della popolazione.



In particolare, con l’arrivo del bel tempo in Italia e del rialzo delle temperature, come il meteo possa influenzare la pandemia. L’aspetto meteorologico è fondamentale per comprendere come una pandemia virale che attacca le vie respiratorie si diffonde. Sono molte le opinioni, anche se con qualche parere contrario, e i segnali secondo cui Covid-19 sarà meno contagioso e anche meno letale dove fa più caldo.

L’influenza della stagione, del clima e delle condizioni meteorologiche sulla diffusione o sul rallentamento di una pandemia causata da virus trasmessi per via aerea può essere costituita da svariati meccanismi biologici, fisici e legati alla luce solare che riguardano sia la sopravvivenza del virus e la sua trasmissione nell’aria, sia la predisposizione del sistema immunitario dell’ospite.



Noi (Scafetta n.d.r., in un recente studio in corso di pubblicazione “A Proposal for Isotherm World Maps to Forecast the Seasonal Evolution of the SARS-CoV-2 Pandemic”) abbiamo studiato e analizzato se la pandemia di Covid-19 possa essere stata favorita da determinate condizioni meteorologiche, quali la temperatura, l’umidità dell’aria, la velocità del vento e piogge, e infine l’esposizione alla luce del sole. In effetti, la via della trasmissione primaria da persona a persona avviene attraverso il contatto con le goccioline respiratorie delle persone infette, generate quando, ad esempio, si soffiano il naso, tossiscono o starnutiscono. Perciò, quando l’umidità relativa è bassa, come avviene in inverno in queste regioni, le goccioline potenzialmente portatrici del virus rimangono più a lungo in aria perché si riducono di dimensioni, mentre l’umidità o la pioggia facilitano la loro rimozione dall’aria. Al tempo stesso, l’alta pressione atmosferica riduce la forza del vento e la densità delle goccioline, che potenzialmente possono trasmettere il virus, può aumentare nelle aree urbane.



Studiando così il fenomeno, sono state riscontrate affinità meteorologiche nelle zone dove la pandemia è stata più violenta e sulla base di questi risultati è stata proposta una sua possibile evoluzione futura, basata su previsioni meteo mensili da gennaio a dicembre 2020: la recente stagione invernale nella regione cinese di Wuhan - dove il virus è scoppiato per la prima volta a dicembre e si è poi diffuso tra gennaio e febbraio - e quella delle province del Nord Italia di Milano, Brescia e Bergamo, dove la pandemia, tra febbraio e marzo, è stata devastante. Questa similitudine indica che la pandemia peggiora in presenza di basse temperature comprese tra i 4°C e gli 11°C, di una bassa umidità relativa tra 60% e 80%, di una alta pressione tra 1016 a 1026 mbar, di una poca piovosità e di bassi venti tra 5 e 11 km/h.



Quindi le condizioni meteo che hanno facilitato la pandemia sono il freddo secco, l’alta pressione, la bassa forza dei venti e la pioggia leggera, come è avvenuto sia a Wuhan che nel Nord Italia. Sulla base di questi risultati, sono state prodotte specifiche cartine del mondo isotermiche, allo scopo di localizzare, mese per mese, le regioni del mondo con variazioni di temperatura simili tra loro. Da gennaio a marzo, la zona isotermica che va principalmente dalla Cina Centrale verso l’Iran, la Turchia, il bacino mediterraneo occidentale (Italia, Spagna e Francia), fino agli Stati Uniti d’America, coincide con le regioni geografiche più colpite dalla pandemia nello stesso arco di tempo.



Le previsioni dicono che in primavera, con il riscaldarsi della temperatura, la situazione migliorerà radicalmente nelle zone meridionali (Italia e Spagna). In estate ci dovrebbe essere comunque un netto miglioramento generale. Ma in ogni caso, in autunno, con il ritorno del freddo, la pandemia potrebbe ritornare a colpire nuovamente le stesse zone. Mentre la pandemia con la primavera probabilmente peggiorerà nelle zone settentrionali (Regno Unito, Germania, Europa Orientale, Russia e Nord America). La Zona Tropicale e l’intero Emisfero Meridionale, escluso ristrette zone meridionali, potrebbe scampare a una forte pandemia a causa del clima sufficientemente caldo durante l’intero anno.



Gli stessi motivi meteorologici possono spiegare il perché l’Italia meridionale, un po’ più calda, sia stata meno colpita dell’Italia settentrionale, che rientra nell’intervallo di temperature meteorologiche più critiche.

Ovviamente, la condizione meteo favorevole al virus è solo l’aspetto più importante di un fenomeno complesso. Altri fattori contribuiscono anche indirettamente, come l’inquinamento dell’aria, che non dipende solo dalle emissioni ma anche dalla meteorologia, l’età della popolazione, e altre.

Inoltre c’è da considerare che i Coronavirus hanno un andamento stagionale, su cui gli scienziati hanno pochi dubbi, dato che i tassi delle infezioni respiratorie virali sono normalmente stagionali. Uno studio condotto qualche anno fa da Kate Templeton, del Centre for Infectious Diseases dell’Università di Edimburgo, nel Regno Unito, ha infatti scoperto che tre coronavirus - tutti ottenuti da pazienti con infezioni del tratto respiratorio – mostravano una “marcata stagionalità invernale ”.



Nei prossimi giorni e settimane, quindi, con l’aumento delle temperature in tutt’Italia, con tutte le cautele del caso quando si fanno previsioni sull’attuale nuova pandemia di Covid-19, si dovrebbero creare le condizioni meteorologiche a favore di una riduzione drastica dei contagi.

Comunque attenzione, perché anche se la trasmissione del Covid-19 può ridursi nel momento in cui la temperatura si alza, il virus può purtroppo non scomparire del tutto! Motivo per cui non bisognerà assolutamente abbassare la guardia.



