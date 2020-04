Un modello sociale ​annientato dal Covid

Vorrei proporvi un esercizio controfattuale del pensiero, un esercizio che credo in questi giorni drammatici molti si sono concessi. L’esercizio è questo: provate ad immaginare che quello che è accaduto in queste settimane al Nord, nella ricca ed efficiente Lombardia, fosse successo in una provincia depressa dell’Italia meridionale, che al posto di Bergamo ci fosse stata, che so, Catanzaro o Caserta.



Ora, Dio non voglia che questo accada e, certo, non si può dire che il pericolo sia da considerarsi scampato. La sorveglianza è massima in questa fase, e così deve esserlo la sorvegliatezza individuale nei comportamenti personali. Né tanto meno si tratta di istituire paragoni che, a non voler dire altro, mancano a questo punto della vicenda di una necessaria verifica empirica. Di cui, ripeto, si spera di non avere affatto bisogno. L’esercizio di cui parlo ha, invece, un valore differente. Serve a riflettere oltre il meccanismo della rappresentazione pubblica.



Di cosa sarebbe stato infatti eventualmente la controprova al Sud lo spettacolo tragico a cui abbiamo assistito attoniti nella Pianura padana, guardando le immagini televisive, ascoltando i resoconti degli inviati, leggendo le cronache dei giornali? Siccome il discorso pubblico è ormai ridotto ad un congegno retorico che va da sé, affidandosi a schemi argomentativi ben oliati, avremmo senz’altro visto in azione tutto un sistema di correlazioni che avrebbe interpretato l’infuriare della pandemia imputandolo all’arretratezza del Sud, all’elevato tasso di disordine e indisciplina della sua vita associata, alla sua inadeguata e troppo spesso inefficiente infrastruttura sanitaria, alle molte carenze professionali e di capacità organizzativa.



Insomma, avremmo assistito all’allestimento della scena tradizionale del marasma meridionale. Ora, non dico che tutto questo sia campato per aria. Così come sono certo che l’efficacia del dispositivo di contenimento e di molto dell’ autocontenimento individuale dispiegato nella società meridionale in questi giorni sia riconducibile ad un principio del tipo «non facciamoci riconoscere». È evidente che il bisogno di essere all’altezza ha giocato un ruolo decisivo nel determinare per una parte significativa la risposta dei cittadini meridionali all’emergenza del Coronavirus. Tutto questo, però, nulla toglie al fatto che quando si formulano dei giudizi inevitabilmente si costruisce e ci si giova di tutto un sistema di classificazioni di natura essenzialmente sociale su cui chi parla sa di poter contare. Capire, il più delle volte, significa trovare conferma a quello che si pensa. È un gioco di specchi che si affida prevalentemente a stereotipi e pregiudizi.



Ora, siccome tutto quello che è successo in Italia a partire dall’ultima settimana di febbraio non è successo al Sud ma nell’Italia settentrionale, anzi, per essere più precisi, nella Pianura padana, e siccome non si può fare appello per spiegare gli eventi a quell’insieme di luoghi comuni e pregiudizi che definiscono il complesso della questione meridionale (che, ripeto, non sono affatto come si tenderebbe a credere mistificazioni, ma segni abbreviati di problemi reali), resta una domanda: che cosa ci mostra il Coronavirus, che cosa racconta di noi, delle nostre credenze e del nostro modo di concepire e organizzare la vita individuale e collettiva? Che cosa vediamo cioè nello specchio della società settentrionale ferita così in profondità dall’epidemia? Trovo francamente’ puerile il tentativo in corso di spiegare la drammatica eccezione settentrionale con fattori climatici o con i tassi di inquinamento atmosferici. E non perché, anche in questo caso Dio me ne guardi, gli studi che sono stati condotti su questo argomento non siano attendibili, ma perché la domanda alla quale dobbiamo rispondere non riguarda il rapporto dinamico tra l’ambiente in cui viviamo e il virus, questione certo importante ma che lascerebbe tutto sommato le cose al punto di partenza (viviamo sotto questo cielo e respiriamo quest’aria e nel medio e forse anche lungo periodo c’è poco da fare).



La domanda, o meglio le domande alle quali dobbiamo rispondere, proprio perché non siamo scienziati e le cose che ci interessano appartengono all’ambito troppo spesso vituperato delle idee generali, dicevo le domande alle quali dobbiamo rispondere sono altre. Si ripete spesso che siamo in guerra e si rispolvera tutto l’armamentario retorico della mobilitazione bellica, ci sono soldati, fronti, trincee, eroi e così via. Ma due cose non funzionano in questo tipo di paragoni. Il primo, fin troppo banale, è che il virus non ci ha dichiarato nessuna guerra. Il secondo, più stringente, è che mentre la guerra procede macinando vite umane, in questa presunta guerra al virus è proprio il cadere in battaglia degli uomini che manda all’aria l’intero sistema sociale. Allora qui il punto decisivo riguarda il cosiddetto fattore umano, la sua estrema fragilità. Questo fattore umano non è propriamente in conflitto con il virus ma con un modello di organizzazione che lo impiega a qualsiasi costo. I vecchi, sono i veri caduti sul fronte della cosiddetta guerra al Coronavirus. Perché, si è detto, erano più malati e quindi più vulnerabili degli altri. Ma sono morti non in strada, incautamente esposti al pericolo. Molti di loro, ahimé, sono morti in strutture concepite teoricamente per proteggerli e che invece si sono rivelate degli allucinanti universi concentrazionari che hanno reso più efficace l’azione sterminatrice del morbo.



Ad essere in gioco qui è un modello di welfare, cioè di gestione efficiente della felicità degli uomini: raccogliere in un punto per meglio trattare un insieme di pazienti che altrimenti bisognerebbe servire direttamente sul territorio con una rete più vasta e pervasiva di assistenza domiciliare. Questo principio di efficienza, che entra in modo così crudele in contrasto con qualsiasi criterio di efficacia, è analogo a quello che agisce in tutti i discorsi che si sentono in questi giorni sul modo migliore per gestire la cosiddetta fase due: aprire, come aprire, chi far uscire per prima e così via. Come se quelli che escono poi non debbano rientrare e non si capisce, allora, cosa metterebbe al sicuro quelli che si vogliono nel frattempo tenere reclusi. Per non dire che si ammalano anche quelli che si pretende essere meno a rischio. Perché appunto siamo facilmente aggredibili e questa condizione sembra essere accentuata dal modo in cui viviamo. Più che pensare allora all’inquinamento atmosferico converrebbe ragionare politicamente e chiedersi se il principio della massima impiegabilità della vita è quello che meglio ci mette al riparo dalle offese della natura o se non si debbano ripensare in profondità il welfare e soprattutto l’idea che ha dominato gli ultimi quarant’anni, l’ostinata convinzione che la produttività debba stare in cima a tutto. © RIPRODUZIONE RISERVATA