Speriamo che tutto ​non torni come prima

Ci sarà una fase due, prima o poi. Quindi una fase tre, e, in fondo a quest’ultima, finalmente il ritorno alla normalità. Ma di cosa è fatta la normalità che dovremo infine ritrovare? Dalle mie parti vale il proverbio: chi capisce, patisce, che è un rifacimento dell’antica saggezza tragica: “pathei mathos”, soffrendo s’impara. Ma cosa avremo imparato, se la vita quotidiana si metterà sugli stessi binari della vita di prima?



In realtà non andrà proprio così: col passare dei giorni ci siamo già resi conto che le accortezze sanitarie, il distanziamento, le mascherine, non se ne andranno con la fine della quarantena. Faremo scorte di amuchina, avremo le nostre riserve di guanti medicali. Ma questo è probabilmente quello che non si potrà non fare, finché non avremo cure adeguate e disponibilità di vaccini. Ma il resto? Non c’è proprio nulla da imparare da queste settimane, nulla che non vorremmo tornasse, insieme alla sospirata normalità?



Più di una cosa, in verità. Perché oggi vediamo bene quale prezzo paghiamo se un servizio pubblico non funziona, se non c’è sintonia fra i diversi livelli istituzionali.



Se propaganda, informazione e intrattenimento si confondono, se è diffuso uno scarso senso civico e un basso senso di legalità. In grande parte, però - si osserva giustamente – gli italiani stanno smentendo certi stereotipi, mostrando anzi di rispettare le misure adottate dalle autorità. Benissimo. Non sarebbe male se accadesse allora anche in futuro, anche senza l’emergenza della pandemia.



E altro ancora dovrebbe accadere. Pur nella distretta, stiamo tutti imparando ad apprezzare un mondo più pulito. E se un simile corso accelerato di educazione ambientale ci servisse anche per dopo? Abbiamo fame, inoltre, di informazioni attendibili, verificate, veritiere. Bene anche questo: possiamo allora augurarci che questa fame non passi, e che la prova che stiamo sostenendo valga come una specie di vaccino contro le fake news? Stiamo acquisendo una nuova familiarità con le possibilità offerteci dallo smart working: e se conservassimo, di questa esperienza, perlomeno l’attitudine a sperimentare, a non diffidare per principio dell’innovazione tecnologica, provando a recuperare il gap che ci divide da altri Paesi, su questo terreno?



Non penso però ai soli comportamenti individuali. Guardiamo alla sfera politica: siamo sicuri che serva ancora all’Italia un quadro così malfermo come quello che abbiamo conosciuto lungo tutto l’arco della seconda (o terza: non so bene) Repubblica? Non voglio dire populismo o non populismo: lasciamo pure da parte i termini polemici, ma è un fatto che i cicli politici si siano accorciati, che la regola sia stata, in questi anni, la destrutturazione dei partiti e del sistema istituzionale, non la sua ordinata riforma. Ora possiamo domandarci: cosa guadagna un Paese dal diluvio della retorica nuovista, dalla famosa regola dei due mandati e più non dimandare, dalla retorica della casta in cui rischia di finire indiscriminatamente qualunque competenza, dalla negazione dell’esistenza stessa di una professionalità politica, dall’improvvisazione e dall’inesperienza vantate come pure espressione di genuinità e autenticità?



La seconda Repubblica ha significato anche l’introduzione di un nuovo discorso nel rapporto tra centro e periferia (e insieme – lo ricordo – l’oblio della questione meridionale). Il federalismo doveva essere la risposta al cattivo funzionamento dello Stato. Non lo è stato. Via i prefetti, era lo slogan. Ma chi lo rispolvererebbe, ora? Qualche domanda circa il modo in cui l’Italia si è incamminata sul terreno di un regionalismo assai confuso credo dovremmo farcela, anche senza nostalgie sabaude, o brusche restaurazioni centraliste. È che, in generale, la normalità a cui tornare non può essere ancora a lungo l’impasse in cui ci siamo cacciati: un sistema pasticciato, e la “damnatio memoriae” per qualunque tentativo di riforma istituzionale.



L’Italia di prima era anche l’Italia delle mille corporazioni, di un’amministrazione pubblica invecchiata, di una pletora legislativa e burocratica insopportabile, di un mondo dell’istruzione e della ricerca largamente sottofinanziato, di un sistema fiscale di cui nessuno saprebbe spiegare la coerenza. Era un’Italia la cui parabola declinante non dipendeva, come tuttora non dipende, dalla cattiveria di Berlino o di Bruxelles, ma dall’incapacità di costruire un fronte riformatore maggioritario, in grado di portare il Paese via dal mondo di prima: da enorme debito pubblico più enorme evasione fiscale più scarsa mobilità sociale più bassa produttività totale. Pensare, a fronte di tutto ciò, che basterà rifornire di liquidità il sistema per rimetterlo in carreggiata e, trovato il vaccino, riconquistare l’agognata normalità è, insomma, un’ingenuità della più bell’acqua. Ma illudersi non costa nulla, si dirà. Eh no: costa e come. E chi patisce capisce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA