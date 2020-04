Dybala ancora positivo, l'ipotesi: ​nei giovani il Covid resiste di più

LEGGI ANCHE

La notizia che“La Joja” sarebbe ancora positivo al Covid-19 dopo 40 giorni e quattro tamponi ha fatto il giro del mondo, ma il caso dell’attaccante della Juventus non sembra affatto un’eccezione. Anche nei nostri ospedali i medici hanno segnalato moltissimi casi di pazienti guariti, o totalmente asintomatici dall’inizio, ma ancora positivi dopo oltre 40-50 giorni dal primo tampone. La stessa situazione era stata denunciata nei giorni scorsi anche dal 32enne giornalista delle Iene,, contagiato dal coronavirus , guarito rapidamente dai sintomi lievi dei primi giorni, ma risultato ancora positivo dopo 45 giorni. Potrebbe incidere paradossalmente la giovane età e la buona salute sulla permanenza del virus nell’organismo in assenza di sintomi? È solo una delle infinite risposte possibili e su cui al momento non v’è alcuna certezza. Vero è che altri pazienti celebri, più avanti con l’età, comema non solo, se la sono cavata in pochissimi giorni.«La permanenza del virus nell’organismo dipende dall’età? E chi può dirlo? Certo è che ciascuno di noi risponde in maniera diversa al virus, ogni persona è geneticamente attrezzata per rispondere in modo diverso a qualsiasi infezione - chiarisce il direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano,- Lo dimostra anche la grande differenza di gravità della malattia espressa nelle varie fasce di età, nei maschi rispetto alle femmine, nella condizione di salute soggettiva e così via. Abbiamo individuato dei fattori, ma non abbiamo ancora abbastanza conoscenze sugli aspetti genetici soggettivi. Proprio questa soggettività implica che alcune persone pur in assenza di sintomi abbiano la tendenza a portare avanti in tempi lunghi un’infezione attiva. Dopo di che è molto probabile che questo virus non cronicizzi, ma che ci siano forme protratte di infezione sì. Spesso proprio in casi in cui non vi sia stata una manifestazione grave». Quindi pur non essendoci ancora sufficienti elementi per dire che sia così, spesso però sono proprio i pazienti giovani, asintomatici o paucisintomatici, a risultare positivi al tampone, e dunque, potenzialmente contagiosi più a lungo. «È anche vero che ho avuto pazienti con grave decorso poi guariti, ma a lungo risultati positivi dopo la guarigione. Personalmente ho seguito un paziente non giovane, che è infettato dal 25 febbraio, ha superato la malattia ma era ancora positivo all’ultimo tampone» specifica Galli.Siamo certi che il virus contenuto nelle secrezioni di queste persone che ne hanno “buttato fuori” tanto e per un tempo lungo sia un? «Non lo sappiamo con certezza. È stato proposto, ma non completamente dimostrato che ci può essere l’eliminazione di particelle virali incomplete. Ne abbiamo discusso di questa possibilità anche nel nostro laboratorio ed è verosimile che quando il virus non fosse più in grado di essere completamente infettante, non sarebbe neppure rilevabile, il che complica ancora i giochi». Insomma quasi certamente tutti i positivi sono potenzialmente contagiosi, ma la positività al tampone non correla con la capacità di trasmettere il virus perché dipende anche dalla quantità di virus presente nella vie respiratorie che può essere rilasciata da una persona, soprattutto se non ha sintomi, non starnutisce e non tossisce.«La verità è che dopo due mesi di osservazione di questo virus ne sappiamo ancora veramente poco e non sappiamo quale sia l’indice di contagiosità, quanto tempo il virus resti nell’organismo e dove evidentemente si nasconda - ammetteprofessore di Patologia e Immunologia all’Università di Modena e Reggio Emilia - Ci sono persone che hanno avuto due tamponi negativi e risultate positive dopo un po’; allora delle due l’una: o i tamponi sono sbagliati o c’è qualcosa che non sappiamo ancora e il virus si manifesta “a ondate”. Non lo sappiamo. Un’altra possibilità è che il sistema immunitario non abbia ancora cominciato a controllare il virus e di conseguenza ogni tanto scappi qualche picco di produzione locale del virus, ma è solo un’ipotesi. Ricordiamoci che guarito non significa ancora negativo: ho il caso in famiglia di un caso positivo per 50 giorni. Non c’è una regola e non ci sono sufficienti evidenze. Però le terapie stanno dando risultati e i pazienti con decorso grave, da mandare in terapia intensiva sono sempre meno».In questa storia c’è una certezza i professori Cossarizza e Galli sono interisti e sono concordi: tanti auguri di pronta guarigione al bomber argentino Dybala. Peccato che sia alla Juventus.