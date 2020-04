Contagi al minimo, posti letto liberi: Mezzogiorno pronto per la Fase 2

Un intero giorno senza aver contato vittime avvicina la Campania alla proiezione dell’Osservatorio nazionale sulla Salute che fissa al prossimo 9 maggio il D-day del contagio zero. Ma è tutto il Sud a mostrare numeri molto più rassicuranti sull’affievolimento complessivo dell’epidemia, a cominciare dall’indice di aggressività e incidenza del coronavirus molto al di sotto della soglia che al momento si registra in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna dove, secondo il report diramato ieri dall’Istituto superiore di sanità, ancora si notano più di 500 casi di infezione su 100mila abitanti mentre tra Campania, Basilicata, Calabria e Puglia questo indice è al di sotto di 50. Questo è il primo motivo per il quale, già il prossimo 18 maggio - come annunciato ieri dal ministro Boccia - l’uscita dalle restrizioni del lockdown per le aree del Mezzogiorno potrebbe apparire più concreta.

L’analisi è confermata anche dallo studio della fondazione Gimbe che evidenzia come Piemonte, Liguria, provincia autonoma di Trento e Lombardia «non siano ancora pienamente uscite dalla Fase 1» mentre in tutte le regioni del Sud, nella settimana tra il 22 e il 29 aprile, l’incremento dei contagi si sia mantenuto stabilmente sotto l’8 per cento con Campania, Molise e Calabria tra il 6 e il 4%, la Puglia poco sopra il 7 e la Basilicata al 2%. Un altro dato epidemiologico molto significativo che autorizza ad accelerare un’ampia uscita dal lockdown per le regioni del Sud.

Parliamo dell’indicatore di velocità di diffusione del virus. «La curva dell’epidemia continua a decrescere nel numero di sintomatici e dei casi in tutte le regioni - ha detto ieri il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro - L’indice in tutte le regioni è sotto l’1, anche considerato il range con le ipotesi più pessimistiche». Le cifre dell’Iss collocano la media dell’indice Rt tra 0,5 e 0,7. Ma anche qui vanno debitamente segnalate alcune differenze in base ai modelli utilizzati: se la media nazionale dell’Rt è 0,94 (proiezione prudenziale del centro studi Covstat per Sky) in Lombardia e Piemonte è ancora uguale a 1 mentre in Campania è 0,9, in Calabria è 0,8, in Basilicata 0,7 e in Puglia oscillante tra 0,9 e 1 con proiezioni all’11 maggio (quando il governo prevede un ulteriore step sul percorso di allentamento delle restrizioni) che secondo l’Iss nelle aree del Mezzogiorno collocano l’indice tra 0,3 e 0,7, dunque su cifre «tedesche», prima cioè che la Germania si rendesse conto della necessità di ripristinare alcuni divieti. Questo vuol dire due cose - spiegano all’Iss - che nel Mezzogiorno la progressione dell’epidemia è attenuata ma che in tutta Italia l’allentamento del lockdown dovrà avvenire in maniera graduale e moderata.

Secondo i dati diffusi ieri dalla Protezione civile Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Molise anche in termini assoluti di contagi sono ben al di sotto delle 30 unità di incremento rispetto al giorno precedente. In leggera controtendenza la Puglia (+43) mentre aumenta il numero dei guariti e si è quasi fermato quello dei decessi. Significativo anche il raffronto sull’incidenza dei contagi in rapporto ai tamponi positivi: 2,7% la media nazionale (un positivo al Covid ogni 37 tamponi) con la Lombardia all’11,4% (un positivo ogni 18 tamponi) e la Campania all’1,29% (un positivo ogni 77). «Questo vuol dire - spiega il matematico Nicola Fusco, professore dell’università Federico II di Napoli - che verificato l’andamento e il rispetto delle restrizioni dopo il 4 maggio, secondo i nostri modelli nell’area Sud del Paese avremo un contagio zero al massimo tra due settimane». Lo stesso modello - avverte Fusco - conferma sostanzialmente un’Italia a tre velocità sia sulla propagazione del rischio epidemiologico sia sotto il profilo della stessa incidenza dell’infezione.



L’ultimo aspetto riguarda gli «alert» specificati dal ministero della Salute: variabili inserite nello stesso algoritmo che stabilirà modalità e tempi di uscita dal lockdown su base territoriale e regionale. All’interno del governo per la Fase 2 c’è anche un’altra partita in corso ed è quella delle risorse da assicurare al sistema sanitario per essere pronti a rispondere a una eventuale seconda ondata in autunno. Il ministro Speranza vorrebbe rendere stabili i nuovi posti di terapia intensiva allestiti in tutta Italia (nei giorni del picco siamo arrivati a 9.500), ma allo stesso tempo anche garantire il funzionamento di reparti e sale operatorie chiusi e o riconvertiti nel pieno dell’emergenza. Attualmente nelle Regioni del Sud secondo il monitoraggio del ministero la situazione delle terapie intensive è la seguente: Sicilia 730 (di cui 696 posti liberi attuali), Calabria 296 (liberi 200), Campania 440 (liberi 405), Puglia 531 (liberi 484), Basilicata 73 (liberi 69). «Quello che è certo - conclude Fusco - è che nelle settimane scorse abbiamo assistito a una discesa lenta che oggi invece è più marcata. Ma tutto dipenderà da come si applica e gestisce la Fase 2. Le prossime due settimane saranno cruciali».



